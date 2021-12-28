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66% ФЛП зарегистрировано автоматически через "Дію", - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

66% ФЛП зарегистрировано автоматически через

На сегодняшний день 66% ФЛП зарегистрировано автоматически через "Дію". Хотя до запуска услуги в "Дії" только около 5% бизнеса регистрировались онлайн.

Об этом вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"А с мая мы запустили первую государственную услугу без чиновника - автофоп. Сейчас если вы заполняете заявку и все правильно, ваши данные автоматически попадают в реестр. Больше нет посредника в виде государственного регистратора, который обрабатывает вашу заявку. Чтобы получить услугу, переходите на портал : diia.gov.ua. Мы посчитали, что ранее государственный регистратор тратил где-то 21 минуту в среднем по стране на регистрацию ФЛП. А сейчас - все автоматически", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что это значительная экономия ресурсов и государственных регистраторов, которые могут тратить время на улучшение сервиса для других услуг. Именно такие услуги должны стать цифровым стандартом Украины.
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Топ комментарии
+9
Ну а як же? Як тільки зареєстрував ФОП - вже винен ЄСВ, починаючи з місяця реєстрації, навіть якщо діяльність ще не почалася і прибутків немає.
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28.12.2021 18:15
+8
66% это сколько в абсолютных величинах?
Бо, если всего зарегано 100 ФОПов на всю Украину, то в Дии аж 66 человек.

А слабо сказать сколько ФОПов закрылось за это же время и сравнить?
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28.12.2021 18:17
+5
Сьогодні, 28 грудня о 19:40 на 5 каналі Порошенко розповість нам і Зеленському про свої найближчі плани.
Як там казав Парубій?
- Буде весело...
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28.12.2021 18:02
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Это прорыв?
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28.12.2021 17:56 Ответить
Ну а як же? Як тільки зареєстрував ФОП - вже винен ЄСВ, починаючи з місяця реєстрації, навіть якщо діяльність ще не почалася і прибутків немає.
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28.12.2021 18:15 Ответить
Нардеп от "Слуги наріда" Ковалев купил "4 канал"
Теж через дію?
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28.12.2021 18:00 Ответить
Сьогодні, 28 грудня о 19:40 на 5 каналі Порошенко розповість нам і Зеленському про свої найближчі плани.
Як там казав Парубій?
- Буде весело...
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28.12.2021 18:02 Ответить
......і діджіталізація всієї країни !!!! ))))
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28.12.2021 18:03 Ответить
..теперь так просто не открутитесь - большая, зелёная блд следит за тобой.. потерпевшие, не радуйтесь, что вся инфа о вас сразу "подтянулась"...
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28.12.2021 18:13 Ответить
66% это сколько в абсолютных величинах?
Бо, если всего зарегано 100 ФОПов на всю Украину, то в Дии аж 66 человек.

А слабо сказать сколько ФОПов закрылось за это же время и сравнить?
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28.12.2021 18:17 Ответить
вопрос аналогичный! хфедоров, напиши - сколько всего за это время открылось этих флп и сколько закрылось и 66% будут не такие крутые (сатанинское две 6); как же эта зеленая власть манипулирует цифрами
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28.12.2021 20:05 Ответить
враньё
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28.12.2021 19:05 Ответить
фортепьяно в смартфоне цее дуже круто
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28.12.2021 19:54 Ответить
Вот когда можно будет закрыть ФОП или ТОВ через Дію хотя за сутки (хрен уже с ними с 21 минутами ) - тогда можно будет хвастаться
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28.12.2021 20:18 Ответить
Вход рубель, выход - два
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28.12.2021 20:46 Ответить
Хрєнь повна... Це воно хоче розповісти, що вони створили 66% робочих місць для ФОПів, і тому ФОПи зареєструвались в Дії? Отже ж ця ку#ва бреше...
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28.12.2021 20:45 Ответить
ФОП сам собі робоче місце створює, взагалі то))
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28.12.2021 21:55 Ответить
Попросил Федорова пояснить эти цифры под его постом в ФБ.
Уж очень они кажутся непонятными и манипулятивными.
Текст написан в стиле зеленского.
Получается что у нас всего осталось предпринимателей 100 тысяч, которые зарегались через дию, и остальные 34% которые регались офлайн.
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28.12.2021 21:04 Ответить
Скорее всего это за год)
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28.12.2021 21:56 Ответить
Найманих працівників масово "переводять" у ФОПи. Ото і весь "прогрес".
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29.12.2021 08:48 Ответить
 
 