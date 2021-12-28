66% ФЛП зарегистрировано автоматически через "Дію", - Федоров

На сегодняшний день 66% ФЛП зарегистрировано автоматически через "Дію". Хотя до запуска услуги в "Дії" только около 5% бизнеса регистрировались онлайн.

Об этом вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"А с мая мы запустили первую государственную услугу без чиновника - автофоп. Сейчас если вы заполняете заявку и все правильно, ваши данные автоматически попадают в реестр. Больше нет посредника в виде государственного регистратора, который обрабатывает вашу заявку. Чтобы получить услугу, переходите на портал : diia.gov.ua. Мы посчитали, что ранее государственный регистратор тратил где-то 21 минуту в среднем по стране на регистрацию ФЛП. А сейчас - все автоматически", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что это значительная экономия ресурсов и государственных регистраторов, которые могут тратить время на улучшение сервиса для других услуг. Именно такие услуги должны стать цифровым стандартом Украины.