66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію", - Федоров
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На сьогодні 66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію". Хоча до запуску послуги в "Дії" тільки близько 5% бізнесу реєструвалися онлайн.
Про це віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"А з травня ми запустили першу державну послугу без чиновника — автофоп. Зараз якщо ви заповнюєте заявку і все правильно, ваші дані автоматично потрапляють до реєстру. Більше немає посередника у вигляді державного реєстратора, який обробляє вашу заявку. Щоб отримати послугу, переходьте на портал: diia.gov.ua. Ми порахували, що раніше державний реєстратор витрачав десь 21 хвилину в середньому по країні на реєстрацію ФОП. А зараз — все автоматично", - зазначив Федоров.
Він підкреслив, що це значна економія ресурсів та державних реєстраторів, які можуть витрачати час на покращення сервісу для інших послуг. Саме такі послуги мають стати цифровим стандартом для України.
Будь ласка, зачекайте...
Теж через дію?
Як там казав Парубій?
- Буде весело...
Бо, если всего зарегано 100 ФОПов на всю Украину, то в Дии аж 66 человек.
А слабо сказать сколько ФОПов закрылось за это же время и сравнить?
Уж очень они кажутся непонятными и манипулятивными.
Текст написан в стиле зеленского.
Получается что у нас всего осталось предпринимателей 100 тысяч, которые зарегались через дию, и остальные 34% которые регались офлайн.