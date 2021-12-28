УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4970 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
2 984 19
підприємці (372) Федоров Михайло (546) Дія (451)

66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

66% ФОПів зареєстровано автоматично через

На сьогодні 66% ФОПів зареєстровано автоматично через "Дію". Хоча до запуску послуги в "Дії" тільки близько 5% бізнесу реєструвалися онлайн.

Про це віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"А з травня ми запустили першу державну послугу без чиновника — автофоп. Зараз якщо ви заповнюєте заявку і все правильно, ваші дані автоматично потрапляють до реєстру. Більше немає посередника у вигляді державного реєстратора, який обробляє вашу заявку. Щоб отримати послугу, переходьте на портал: diia.gov.ua. Ми порахували, що раніше державний реєстратор витрачав десь 21 хвилину в середньому по країні на реєстрацію ФОП. А зараз — все автоматично", - зазначив Федоров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках", - Шмигаль. ВIДЕО

Він підкреслив, що це значна економія ресурсів та державних реєстраторів, які можуть витрачати час на покращення сервісу для інших послуг. Саме такі послуги мають стати цифровим стандартом для України.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Ну а як же? Як тільки зареєстрував ФОП - вже винен ЄСВ, починаючи з місяця реєстрації, навіть якщо діяльність ще не почалася і прибутків немає.
показати весь коментар
28.12.2021 18:15
+8
66% это сколько в абсолютных величинах?
Бо, если всего зарегано 100 ФОПов на всю Украину, то в Дии аж 66 человек.

А слабо сказать сколько ФОПов закрылось за это же время и сравнить?
показати весь коментар
28.12.2021 18:17
+5
Сьогодні, 28 грудня о 19:40 на 5 каналі Порошенко розповість нам і Зеленському про свої найближчі плани.
Як там казав Парубій?
- Буде весело...
показати весь коментар
28.12.2021 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это прорыв?
показати весь коментар
28.12.2021 17:56 Відповісти
Ну а як же? Як тільки зареєстрував ФОП - вже винен ЄСВ, починаючи з місяця реєстрації, навіть якщо діяльність ще не почалася і прибутків немає.
показати весь коментар
28.12.2021 18:15 Відповісти
Нардеп от "Слуги наріда" Ковалев купил "4 канал"
Теж через дію?
показати весь коментар
28.12.2021 18:00 Відповісти
Сьогодні, 28 грудня о 19:40 на 5 каналі Порошенко розповість нам і Зеленському про свої найближчі плани.
Як там казав Парубій?
- Буде весело...
показати весь коментар
28.12.2021 18:02 Відповісти
......і діджіталізація всієї країни !!!! ))))
показати весь коментар
28.12.2021 18:03 Відповісти
..теперь так просто не открутитесь - большая, зелёная блд следит за тобой.. потерпевшие, не радуйтесь, что вся инфа о вас сразу "подтянулась"...
показати весь коментар
28.12.2021 18:13 Відповісти
66% это сколько в абсолютных величинах?
Бо, если всего зарегано 100 ФОПов на всю Украину, то в Дии аж 66 человек.

А слабо сказать сколько ФОПов закрылось за это же время и сравнить?
показати весь коментар
28.12.2021 18:17 Відповісти
вопрос аналогичный! хфедоров, напиши - сколько всего за это время открылось этих флп и сколько закрылось и 66% будут не такие крутые (сатанинское две 6); как же эта зеленая власть манипулирует цифрами
показати весь коментар
28.12.2021 20:05 Відповісти
враньё
показати весь коментар
28.12.2021 19:05 Відповісти
фортепьяно в смартфоне цее дуже круто
показати весь коментар
28.12.2021 19:54 Відповісти
Вот когда можно будет закрыть ФОП или ТОВ через Дію хотя за сутки (хрен уже с ними с 21 минутами ) - тогда можно будет хвастаться
показати весь коментар
28.12.2021 20:18 Відповісти
Вход рубель, выход - два
показати весь коментар
28.12.2021 20:46 Відповісти
Хрєнь повна... Це воно хоче розповісти, що вони створили 66% робочих місць для ФОПів, і тому ФОПи зареєструвались в Дії? Отже ж ця ку#ва бреше...
показати весь коментар
28.12.2021 20:45 Відповісти
ФОП сам собі робоче місце створює, взагалі то))
показати весь коментар
28.12.2021 21:55 Відповісти
Попросил Федорова пояснить эти цифры под его постом в ФБ.
Уж очень они кажутся непонятными и манипулятивными.
Текст написан в стиле зеленского.
Получается что у нас всего осталось предпринимателей 100 тысяч, которые зарегались через дию, и остальные 34% которые регались офлайн.
показати весь коментар
28.12.2021 21:04 Відповісти
Скорее всего это за год)
показати весь коментар
28.12.2021 21:56 Відповісти
Найманих працівників масово "переводять" у ФОПи. Ото і весь "прогрес".
показати весь коментар
29.12.2021 08:48 Відповісти
 
 