Будущий глава Мюнхенской конференции Гойсген обвинил Путина в сталинизме
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Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген (Christoph Heusgen), который на протяжении многих лет был советником эксканцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешней политике, обвинил президента России Владимира Путина в прославлении сталинского режима.
В интервью издательскому объединению Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) во вторник, 28 декабря, он также застерег от дальнейшего "экспансионизма" со стороны Москвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам Гойсгена, "Путин живет в мире собственной ностальгии, где международное право не играет никакой роли", а также "прославляет Советский Союз и даже режим Сталина". Президент РФ "стремится к восстановлению российской империи, напоминающей Советский Союз", убежден немецкий политик.
Угрожая запретом историко-просветительского общества "Мемориал", занимающегося проработкой преступлений сталинской эпохи, Путин хотел бы продвинуть совсем другое понимание истории, не имеющее "ничего общего с Россией Сахарова, гласностью и перестройкой", говорит Гойсген.
По мнению Гойсгена, ища повод для вторжения в Украину, Путин считает Соединенные Штаты Америки и Европу ослабленными после смены власти в США и Германии и вывода войск из Афганистана. Ситуацию с войсками РФ вблизи украинской границы немецкий политик воспринимает как вызывающую опасение.
Он призывает Берлин, Брюссель и Вашингтон четко определить свои позиции по отношению к Москве. "Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и будет только побуждать его экспансионистские желания", - подчеркивает бывший представитель ФРГ при Организации Объединенных Наций в интервью.
Гойсген считает, что президент США Джо Байден из-за необходимости решать, прежде всего, внутренние американские проблемы может уделять внешней политике лишь ограниченное внимание, поэтому Германия и Европа должны выступать на международной арене более активно.
Напомним, что Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на ней. Его заменит 66-летний Гойсген.
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Їхні методи - теракти, вбивства, репресії й війна.
Нинішній міжнародний тероризм сконструйований на Луб'янці, у штаб-квартирі КГБ, після шестиденної війни на Близькому Сході 1967 року.
Про це свого часу аргументовано розповів генерал-лейтенант Йон Пачепа, керівник румунської розвідки - найвисокопоставленіший перебіжчик-спецслужбіст із країн соціалістичного блоку.
"На жаргоні КГБ зміна минулого називалася поданням чого-небудь в образі чогось іншого. По суті, фабрикуванням, фальсифікацією, підтасовуванням фактів. І була суворо засекреченою інформацією.
Мета Росії - маніпулювання майбутнім, а не тільки отримання знань про минуле.
Ідея полягає в тому, щоб фабрикувати нове минуле для об'єктів супротивника і змінити їх сприйняття у світі", - казав Пачепа. https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
может ему место в роснефти не предложили, вот и решил высказаться напоследок.
PRUSSIA вирішила назвати свою колонію - RUSSIA
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".
"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
А ***** это ***** которым управляет кгбшный клан...шото я не слышу уголовных дел с расстрелом проворовашихся руководителей районов, областей, автономий, расстрелов высшего руководства ФСБ за провал поставленных задач...и т.д и тп
Так сказать - вы потомственный долб..б. Минимум в 7-м поколении долб...б.
Месторождения принадлежат коренным народностям, и это не московиты.