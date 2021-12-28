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Будущий глава Мюнхенской конференции Гойсген обвинил Путина в сталинизме

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Будущий глава Мюнхенской конференции Гойсген обвинил Путина в сталинизме

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген (Christoph Heusgen), который на протяжении многих лет был советником эксканцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешней политике, обвинил президента России Владимира Путина в прославлении сталинского режима.

В интервью издательскому объединению Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) во вторник, 28 декабря, он также застерег от дальнейшего "экспансионизма" со стороны Москвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Гойсгена, "Путин живет в мире собственной ностальгии, где международное право не играет никакой роли", а также "прославляет Советский Союз и даже режим Сталина". Президент РФ "стремится к восстановлению российской империи, напоминающей Советский Союз", убежден немецкий политик.

Угрожая запретом историко-просветительского общества "Мемориал", занимающегося проработкой преступлений сталинской эпохи, Путин хотел бы продвинуть совсем другое понимание истории, не имеющее "ничего общего с Россией Сахарова, гласностью и перестройкой", говорит Гойсген.

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По мнению Гойсгена, ища повод для вторжения в Украину, Путин считает Соединенные Штаты Америки и Европу ослабленными после смены власти в США и Германии и вывода войск из Афганистана. Ситуацию с войсками РФ вблизи украинской границы немецкий политик воспринимает как вызывающую опасение.

Он призывает Берлин, Брюссель и Вашингтон четко определить свои позиции по отношению к Москве. "Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и будет только побуждать его экспансионистские желания", - подчеркивает бывший представитель ФРГ при Организации Объединенных Наций в интервью.

Гойсген считает, что президент США Джо Байден из-за необходимости решать, прежде всего, внутренние американские проблемы может уделять внешней политике лишь ограниченное внимание, поэтому Германия и Европа должны выступать на международной арене более активно.

Напомним, что Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на ней. Его заменит 66-летний Гойсген.
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Топ комментарии
+14
после ухода мадамы в штанах на немецкой земле начинают прорастать паростки здравомыслия , думается к весне их станет побольше !
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28.12.2021 18:57
+7
Сталибан
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28.12.2021 18:41
+7
Німці в результаті денацифікації перетворились в "кроликів", а їх союзники по розділу Польші - сталіністи в "переможців над нациками". Після другої світової був лише Нюрнбергський процес над одним з фашистських режимів. Мав бути ще й суд на комуністичним режимом. І сподіваюсь такий суд відбудеться!
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28.12.2021 20:30
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Сталибан
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28.12.2021 18:41 Ответить
У Росії правлять чекісти, гебня.
Їхні методи - теракти, вбивства, репресії й війна.
Нинішній міжнародний тероризм сконструйований на Луб'янці, у штаб-квартирі КГБ, після шестиденної війни на Близькому Сході 1967 року.
Про це свого часу аргументовано розповів генерал-лейтенант Йон Пачепа, керівник румунської розвідки - найвисокопоставленіший перебіжчик-спецслужбіст із країн соціалістичного блоку.

"На жаргоні КГБ зміна минулого називалася поданням чого-небудь в образі чогось іншого. По суті, фабрикуванням, фальсифікацією, підтасовуванням фактів. І була суворо засекреченою інформацією.
Мета Росії - маніпулювання майбутнім, а не тільки отримання знань про минуле.
Ідея полягає в тому, щоб фабрикувати нове минуле для об'єктів супротивника і змінити їх сприйняття у світі", - казав Пачепа. https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 19:40 Ответить
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28.12.2021 20:01 Ответить
Все уже устали от путла . Такое подлое , и самое плохое - непредсказуемое .
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28.12.2021 18:43 Ответить
Уже давно пора ликвидировать бешеного пацюка ,как Усаму бен Ладена !
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28.12.2021 19:27 Ответить
Предсказуемое: оно как рак, как грибок, как чёрная плесень.
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29.12.2021 07:07 Ответить
после ухода мадамы в штанах на немецкой земле начинают прорастать паростки здравомыслия , думается к весне их станет побольше !
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28.12.2021 18:57 Ответить
> Нагадаємо, що Вольфґанґ Ішинґер покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній.

может ему место в роснефти не предложили, вот и решил высказаться напоследок.
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29.12.2021 08:47 Ответить
Раньше Душанбе называли Сталинобад, а сейчас Москву переименуют...
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28.12.2021 19:02 Ответить
В Болото (москва) Википедия...
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28.12.2021 20:06 Ответить
В путинское озеро, ядерный отстойник.
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28.12.2021 20:11 Ответить
Споконвічну панівну ідеологію Московії-параноїдну шизофренію великодержавного шовінізма ніхто не змінював !!!! )(уйло ,це параноїдний шизофренік великодержавного шовінізма ,в стадії крайнього загострення !!!)))
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28.12.2021 19:18 Ответить
да что там гойсген, тут вопрос кто раньше в суд подаст за плагиат... коба или адик?
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28.12.2021 19:22 Ответить
Ще німці придумали Росію.
PRUSSIA вирішила назвати свою колонію - RUSSIA
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28.12.2021 19:38 Ответить
и назовите имена, неужели полковник Николаи. А может это Австро-венгерские цисарчуки ?
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28.12.2021 19:39 Ответить
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28.12.2021 19:34 Ответить
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 19:43 Ответить
Сравнение неместно...сталин тиран вознесшийся на грамотно и жестоко спланированной кадровой политике...
А ***** это ***** которым управляет кгбшный клан...шото я не слышу уголовных дел с расстрелом проворовашихся руководителей районов, областей, автономий, расстрелов высшего руководства ФСБ за провал поставленных задач...и т.д и тп
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28.12.2021 19:35 Ответить
Петя, скажите, вы долб...б от рождения или это вы тут за денежку долб..м работаете?
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28.12.2021 19:38 Ответить
Всё, всё, Петя, успокойтесь, мы видим, что вы долб..б от рождения.
Так сказать - вы потомственный долб..б. Минимум в 7-м поколении долб...б.
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28.12.2021 19:45 Ответить
"Яке кончене!"©
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28.12.2021 19:42 Ответить
В сталінізмі!? Ая-яй-яй! *********, це по кайфу, він же вошдь Ваталянду
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28.12.2021 19:41 Ответить
Ну все ясно. Судя по его формулировке обвинения. Ему еще не заплатили.
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28.12.2021 19:47 Ответить
Это слово имеет литературный аналог "дятел" а уже дятел в переводе на великий мордовский язык звучит как сексот, а сексоты работают только за денежку или по принуждению. Петю в Англии никто не принуждает, потому верно первое.
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28.12.2021 19:48 Ответить
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28.12.2021 19:55 Ответить
да да плохой хутин а газ росийский хорошй
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28.12.2021 20:04 Ответить
Чей газ - это очень хороший вопрос.
Месторождения принадлежат коренным народностям, и это не московиты.
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28.12.2021 20:16 Ответить
Угу, ********* это и есть гниющий смердячий труп совка. Все вокруг отравляет своим трупным ядом.
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28.12.2021 20:16 Ответить
Німці в результаті денацифікації перетворились в "кроликів", а їх союзники по розділу Польші - сталіністи в "переможців над нациками". Після другої світової був лише Нюрнбергський процес над одним з фашистських режимів. Мав бути ще й суд на комуністичним режимом. І сподіваюсь такий суд відбудеться!
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28.12.2021 20:30 Ответить
Все по Оруеллу - незасуджені фашисти ********** проголошують себе "антифашистами"...
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28.12.2021 20:31 Ответить
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28.12.2021 21:38 Ответить
Да ему уже давно Борис Немцов диагноз поставил. Просто е...тый. И добавить нечего
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28.12.2021 22:37 Ответить
Заметно как в немецком политикуме после ухода Меркель появляются не испорченные Газпромовсиким деньгами личности. И это обясняет, почему Меркель оставалась пассивно-нейтральной в отношении Хутина.
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29.12.2021 03:34 Ответить
 
 