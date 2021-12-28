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Майбутній глава Мюнхенської конференції Гойсґен звинуватив Путіна у сталінізмі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Майбутній глава Мюнхенської конференції Гойсґен звинуватив Путіна у сталінізмі

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen), який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) з зовнішньої політики, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.

В інтерв'ю видавничому об'єднанню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) у вівторок, 28 грудня, він також зас.теріг від подальшого "експансіонізму" з боку Москви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

За словами Гойсґена, "Путін живе у світі власної ностальгії, де міжнародне право не відіграє жодної ролі", а також "прославляє Радянський Союз і навіть режим Сталіна". Президент РФ "прагне відновлення російської імперії, що нагадує Радянський Союз", переконаний німецький політик.

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Погрожуючи забороною історико-просвітницького товариства "Меморіал", яке займається опрацюванням злочинів сталінської епохи, Путін хотів би просунути зовсім інше розуміння історії, яке не має "нічого спільного з Росією Сахарова, гласністю та перебудовою", говорить Гойсґен.

На думку Гойсґена, шукаючи приводу для вторгнення в Україну, Путін вважає Сполучені Штати Америки й Європу ослабленими після зміни влади в США і Німеччині та виведення військ з Афганістану. Ситуацію з військами РФ поблизу українського кордону німецький політик сприймає як таку, що викликає побоювання.

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Він закликає Берлін, Брюссель і Вашингтон чітко визначити свої позиції стосовно Москви. "М'яка реакція буде витлумачена Путіним як слабкість і лише спонукатиме його експансіоністські бажання", - наголошує колишній представник ФРН при Організації Об'єднаних Націй в інтерв'ю.

Гойсґен вважає, що президент США Джо Байден через необхідність вирішувати насамперед внутрішні американські проблеми може приділяти зовнішній політиці лише обмежену увагу, тому Німеччина та Європа мають виступати на міжнародній арені більш активно.

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Нагадаємо, що Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній. Його замінить 66-річний Гойсґен.
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Топ коментарі
+14
после ухода мадамы в штанах на немецкой земле начинают прорастать паростки здравомыслия , думается к весне их станет побольше !
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28.12.2021 18:57
+7
Сталибан
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28.12.2021 18:41
+7
Німці в результаті денацифікації перетворились в "кроликів", а їх союзники по розділу Польші - сталіністи в "переможців над нациками". Після другої світової був лише Нюрнбергський процес над одним з фашистських режимів. Мав бути ще й суд на комуністичним режимом. І сподіваюсь такий суд відбудеться!
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28.12.2021 20:30
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Сталибан
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28.12.2021 18:41 Відповісти
У Росії правлять чекісти, гебня.
Їхні методи - теракти, вбивства, репресії й війна.
Нинішній міжнародний тероризм сконструйований на Луб'янці, у штаб-квартирі КГБ, після шестиденної війни на Близькому Сході 1967 року.
Про це свого часу аргументовано розповів генерал-лейтенант Йон Пачепа, керівник румунської розвідки - найвисокопоставленіший перебіжчик-спецслужбіст із країн соціалістичного блоку.

"На жаргоні КГБ зміна минулого називалася поданням чого-небудь в образі чогось іншого. По суті, фабрикуванням, фальсифікацією, підтасовуванням фактів. І була суворо засекреченою інформацією.
Мета Росії - маніпулювання майбутнім, а не тільки отримання знань про минуле.
Ідея полягає в тому, щоб фабрикувати нове минуле для об'єктів супротивника і змінити їх сприйняття у світі", - казав Пачепа. https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 19:40 Відповісти
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28.12.2021 20:01 Відповісти
Все уже устали от путла . Такое подлое , и самое плохое - непредсказуемое .
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28.12.2021 18:43 Відповісти
Уже давно пора ликвидировать бешеного пацюка ,как Усаму бен Ладена !
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28.12.2021 19:27 Відповісти
Предсказуемое: оно как рак, как грибок, как чёрная плесень.
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29.12.2021 07:07 Відповісти
после ухода мадамы в штанах на немецкой земле начинают прорастать паростки здравомыслия , думается к весне их станет побольше !
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28.12.2021 18:57 Відповісти
> Нагадаємо, що Вольфґанґ Ішинґер покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній.

может ему место в роснефти не предложили, вот и решил высказаться напоследок.
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29.12.2021 08:47 Відповісти
Раньше Душанбе называли Сталинобад, а сейчас Москву переименуют...
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28.12.2021 19:02 Відповісти
В Болото (москва) Википедия...
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28.12.2021 20:06 Відповісти
В путинское озеро, ядерный отстойник.
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28.12.2021 20:11 Відповісти
Споконвічну панівну ідеологію Московії-параноїдну шизофренію великодержавного шовінізма ніхто не змінював !!!! )(уйло ,це параноїдний шизофренік великодержавного шовінізма ,в стадії крайнього загострення !!!)))
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28.12.2021 19:18 Відповісти
да что там гойсген, тут вопрос кто раньше в суд подаст за плагиат... коба или адик?
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28.12.2021 19:22 Відповісти
Ще німці придумали Росію.
PRUSSIA вирішила назвати свою колонію - RUSSIA
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28.12.2021 19:38 Відповісти
и назовите имена, неужели полковник Николаи. А может это Австро-венгерские цисарчуки ?
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28.12.2021 19:39 Відповісти
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28.12.2021 19:34 Відповісти
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 19:43 Відповісти
Сравнение неместно...сталин тиран вознесшийся на грамотно и жестоко спланированной кадровой политике...
А ***** это ***** которым управляет кгбшный клан...шото я не слышу уголовных дел с расстрелом проворовашихся руководителей районов, областей, автономий, расстрелов высшего руководства ФСБ за провал поставленных задач...и т.д и тп
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28.12.2021 19:35 Відповісти
Петя, скажите, вы долб...б от рождения или это вы тут за денежку долб..м работаете?
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28.12.2021 19:38 Відповісти
Всё, всё, Петя, успокойтесь, мы видим, что вы долб..б от рождения.
Так сказать - вы потомственный долб..б. Минимум в 7-м поколении долб...б.
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28.12.2021 19:45 Відповісти
"Яке кончене!"©
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28.12.2021 19:42 Відповісти
В сталінізмі!? Ая-яй-яй! *********, це по кайфу, він же вошдь Ваталянду
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28.12.2021 19:41 Відповісти
Ну все ясно. Судя по его формулировке обвинения. Ему еще не заплатили.
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28.12.2021 19:47 Відповісти
Это слово имеет литературный аналог "дятел" а уже дятел в переводе на великий мордовский язык звучит как сексот, а сексоты работают только за денежку или по принуждению. Петю в Англии никто не принуждает, потому верно первое.
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28.12.2021 19:48 Відповісти
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28.12.2021 19:55 Відповісти
да да плохой хутин а газ росийский хорошй
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28.12.2021 20:04 Відповісти
Чей газ - это очень хороший вопрос.
Месторождения принадлежат коренным народностям, и это не московиты.
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28.12.2021 20:16 Відповісти
Угу, ********* это и есть гниющий смердячий труп совка. Все вокруг отравляет своим трупным ядом.
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28.12.2021 20:16 Відповісти
Німці в результаті денацифікації перетворились в "кроликів", а їх союзники по розділу Польші - сталіністи в "переможців над нациками". Після другої світової був лише Нюрнбергський процес над одним з фашистських режимів. Мав бути ще й суд на комуністичним режимом. І сподіваюсь такий суд відбудеться!
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28.12.2021 20:30 Відповісти
Все по Оруеллу - незасуджені фашисти ********** проголошують себе "антифашистами"...
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28.12.2021 20:31 Відповісти
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28.12.2021 21:38 Відповісти
Да ему уже давно Борис Немцов диагноз поставил. Просто е...тый. И добавить нечего
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28.12.2021 22:37 Відповісти
Заметно как в немецком политикуме после ухода Меркель появляются не испорченные Газпромовсиким деньгами личности. И это обясняет, почему Меркель оставалась пассивно-нейтральной в отношении Хутина.
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29.12.2021 03:34 Відповісти
 
 