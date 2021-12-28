Майбутній глава Мюнхенської конференції Гойсґен звинуватив Путіна у сталінізмі
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Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen), який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) з зовнішньої політики, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.
В інтерв'ю видавничому об'єднанню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) у вівторок, 28 грудня, він також зас.теріг від подальшого "експансіонізму" з боку Москви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
За словами Гойсґена, "Путін живе у світі власної ностальгії, де міжнародне право не відіграє жодної ролі", а також "прославляє Радянський Союз і навіть режим Сталіна". Президент РФ "прагне відновлення російської імперії, що нагадує Радянський Союз", переконаний німецький політик.
Погрожуючи забороною історико-просвітницького товариства "Меморіал", яке займається опрацюванням злочинів сталінської епохи, Путін хотів би просунути зовсім інше розуміння історії, яке не має "нічого спільного з Росією Сахарова, гласністю та перебудовою", говорить Гойсґен.
На думку Гойсґена, шукаючи приводу для вторгнення в Україну, Путін вважає Сполучені Штати Америки й Європу ослабленими після зміни влади в США і Німеччині та виведення військ з Афганістану. Ситуацію з військами РФ поблизу українського кордону німецький політик сприймає як таку, що викликає побоювання.
Він закликає Берлін, Брюссель і Вашингтон чітко визначити свої позиції стосовно Москви. "М'яка реакція буде витлумачена Путіним як слабкість і лише спонукатиме його експансіоністські бажання", - наголошує колишній представник ФРН при Організації Об'єднаних Націй в інтерв'ю.
Гойсґен вважає, що президент США Джо Байден через необхідність вирішувати насамперед внутрішні американські проблеми може приділяти зовнішній політиці лише обмежену увагу, тому Німеччина та Європа мають виступати на міжнародній арені більш активно.
Нагадаємо, що Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній. Його замінить 66-річний Гойсґен.
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Їхні методи - теракти, вбивства, репресії й війна.
Нинішній міжнародний тероризм сконструйований на Луб'янці, у штаб-квартирі КГБ, після шестиденної війни на Близькому Сході 1967 року.
Про це свого часу аргументовано розповів генерал-лейтенант Йон Пачепа, керівник румунської розвідки - найвисокопоставленіший перебіжчик-спецслужбіст із країн соціалістичного блоку.
"На жаргоні КГБ зміна минулого називалася поданням чого-небудь в образі чогось іншого. По суті, фабрикуванням, фальсифікацією, підтасовуванням фактів. І була суворо засекреченою інформацією.
Мета Росії - маніпулювання майбутнім, а не тільки отримання знань про минуле.
Ідея полягає в тому, щоб фабрикувати нове минуле для об'єктів супротивника і змінити їх сприйняття у світі", - казав Пачепа. https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
может ему место в роснефти не предложили, вот и решил высказаться напоследок.
PRUSSIA вирішила назвати свою колонію - RUSSIA
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".
"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
А ***** это ***** которым управляет кгбшный клан...шото я не слышу уголовных дел с расстрелом проворовашихся руководителей районов, областей, автономий, расстрелов высшего руководства ФСБ за провал поставленных задач...и т.д и тп
Так сказать - вы потомственный долб..б. Минимум в 7-м поколении долб...б.
Месторождения принадлежат коренным народностям, и это не московиты.