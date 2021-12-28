Майбутній глава Мюнхенської конференції Гойсґен звинуватив Путіна у сталінізмі

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen), який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) з зовнішньої політики, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.

В інтерв'ю видавничому об'єднанню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) у вівторок, 28 грудня, він також зас.теріг від подальшого "експансіонізму" з боку Москви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

За словами Гойсґена, "Путін живе у світі власної ностальгії, де міжнародне право не відіграє жодної ролі", а також "прославляє Радянський Союз і навіть режим Сталіна". Президент РФ "прагне відновлення російської імперії, що нагадує Радянський Союз", переконаний німецький політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що Україну створив Ленін. ВIДЕО

Погрожуючи забороною історико-просвітницького товариства "Меморіал", яке займається опрацюванням злочинів сталінської епохи, Путін хотів би просунути зовсім інше розуміння історії, яке не має "нічого спільного з Росією Сахарова, гласністю та перебудовою", говорить Гойсґен.

На думку Гойсґена, шукаючи приводу для вторгнення в Україну, Путін вважає Сполучені Штати Америки й Європу ослабленими після зміни влади в США і Німеччині та виведення військ з Афганістану. Ситуацію з військами РФ поблизу українського кордону німецький політик сприймає як таку, що викликає побоювання.

Також читайте: Верховний суд РФ ліквідував правозахисний центр "Меморіал"

Він закликає Берлін, Брюссель і Вашингтон чітко визначити свої позиції стосовно Москви. "М'яка реакція буде витлумачена Путіним як слабкість і лише спонукатиме його експансіоністські бажання", - наголошує колишній представник ФРН при Організації Об'єднаних Націй в інтерв'ю.

Гойсґен вважає, що президент США Джо Байден через необхідність вирішувати насамперед внутрішні американські проблеми може приділяти зовнішній політиці лише обмежену увагу, тому Німеччина та Європа мають виступати на міжнародній арені більш активно.

Також читайте: Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років

Нагадаємо, що Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній. Його замінить 66-річний Гойсґен.