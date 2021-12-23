Путін заявив, що Україну створив Ленін. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна була створена Володимиром Леніним для формування СРСР.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", президент РФ розповів у ході великої прес-конференції, що проходить у Москві.
Путін запитав, чи зможе він гарантувати ненапад на Україну чи іншу державу.
"Наступний рух НАТО на Схід є неприйнятним. Що тут незрозумілого? Це якась надмірна вимога – не ставити жодних систем біля нашого будинку?, – відповів російський президент.
За його словами, у США та Техасу також бувають територіальні суперечки.
"А Каліфорнія комусь належала? А Техас? Чи забули? Ну, гаразд, всі забули, не згадують, як тепер згадують про Крим. Ми теж не згадуємо, хто створив Україну – Ленін Володимир Ілліч, коли формував Радянський Союз", - сказав Путін.
Раніше Путін заявив, що кримчанам неможливо було відмовити у захисті у 2014 році.
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В апреле 1917 Ленин (Бланк) вернулся в Рос. Империю (после 17 лет!!! отсутствия), проехав через всю воющую Европу в пломбированных вагонах (с немецкими деньгами, женой, любовницей, коллегами: "меньшевиков" было больше, чем "большевиков" и т.д.).
В октябре 1917 был переворот, которых даже в советских учебниках 15лет назывался именно "Переворот". Переворот на свое день рождение сделал Троцкий (Бронштейн). Не трус Троцкий (Бронштейн) остался в Питере (сел в "Кресты", вышел), а Ленин (Бланк) трус сбежал из столицы в шалаш.
… где здесь "Ленин (Бланк) создал Украину"?
Привожу достоверную информация из истории на уровне школьной программы, можно проверить в Википедии.
Через четыре месяца после октябрьского переворота, а именно 3 Марта 1918г., Троцкий(Бронштейн), после истерического требования господина Ленина, подписал от лица Советской России Брес-Литовский мирный договор с Германией, который предусматривал, в том числе, передачу территории Украины, Латвии и Эстонии под протекторат победителей - Германии и Австро-Венгрии.
Еще за четыре года до создания СССР в тексте Брестского Договора Украина определена как независимое государство, Советская Россия подписала и практически моментально утвердила на сьезде Советов указанный мирный договор, чем фактически признала факт существования независимой Украины. К договору прилагалась карта переданных территорий, где Украина обозначена вместе с Крымом, Донецком, Ростовом на Дону а также обширными территориями значительно севернее сегодняшней границы Украины.
Похоже, что заявление Путина было рассчитано на внутреннее потребление безграмотных россиян.