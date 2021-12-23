Путін заявив, що Україну створив Ленін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна була створена Володимиром Леніним для формування СРСР.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", президент РФ розповів у ході великої прес-конференції, що проходить у Москві.

Путін запитав, чи зможе він гарантувати ненапад на Україну чи іншу державу.

"Наступний рух НАТО на Схід є неприйнятним. Що тут незрозумілого? Це якась надмірна вимога – не ставити жодних систем біля нашого будинку?, – відповів російський президент.

За його словами, у США та Техасу також бувають територіальні суперечки.

"А Каліфорнія комусь належала? А Техас? Чи забули? Ну, гаразд, всі забули, не згадують, як тепер згадують про Крим. Ми теж не згадуємо, хто створив Україну – Ленін Володимир Ілліч, коли формував Радянський Союз", - сказав Путін.

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Раніше Путін заявив, що кримчанам неможливо було відмовити у захисті у 2014 році.