Путин заявил, что Украину создал Ленин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при формировании СССР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом президент РФ рассказал в ходе проходящей в Москве большой пресс-конференции.

У Путина спросили, сможет ли он гарантировать ненападение на Украину или другое государство.

"Дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Это какое-то избыточное требование - не ставить никаких систем у нашего дома?" - ответил президент.

По его словам, у США и Техаса также бывают территориальные споры.

"А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Подзабыли что ли? Ну ладно, все забыли, не вспоминают, как теперь вспоминают про Крым. Мы тоже не вспоминаем, кто создал Украину - Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз", - сказал Путин.

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Ранее Путин заявил, что крымчанам невозможно было отказать в защите в 2014 году.