Путин заявил, что Украину создал Ленин. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при формировании СССР.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом президент РФ рассказал в ходе проходящей в Москве большой пресс-конференции.
У Путина спросили, сможет ли он гарантировать ненападение на Украину или другое государство.
"Дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Это какое-то избыточное требование - не ставить никаких систем у нашего дома?" - ответил президент.
По его словам, у США и Техаса также бывают территориальные споры.
"А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Подзабыли что ли? Ну ладно, все забыли, не вспоминают, как теперь вспоминают про Крым. Мы тоже не вспоминаем, кто создал Украину - Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз", - сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что крымчанам невозможно было отказать в защите в 2014 году.
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В апреле 1917 Ленин (Бланк) вернулся в Рос. Империю (после 17 лет!!! отсутствия), проехав через всю воющую Европу в пломбированных вагонах (с немецкими деньгами, женой, любовницей, коллегами: "меньшевиков" было больше, чем "большевиков" и т.д.).
В октябре 1917 был переворот, которых даже в советских учебниках 15лет назывался именно "Переворот". Переворот на свое день рождение сделал Троцкий (Бронштейн). Не трус Троцкий (Бронштейн) остался в Питере (сел в "Кресты", вышел), а Ленин (Бланк) трус сбежал из столицы в шалаш.
… где здесь "Ленин (Бланк) создал Украину"?
Привожу достоверную информация из истории на уровне школьной программы, можно проверить в Википедии.
Через четыре месяца после октябрьского переворота, а именно 3 Марта 1918г., Троцкий(Бронштейн), после истерического требования господина Ленина, подписал от лица Советской России Брес-Литовский мирный договор с Германией, который предусматривал, в том числе, передачу территории Украины, Латвии и Эстонии под протекторат победителей - Германии и Австро-Венгрии.
Еще за четыре года до создания СССР в тексте Брестского Договора Украина определена как независимое государство, Советская Россия подписала и практически моментально утвердила на сьезде Советов указанный мирный договор, чем фактически признала факт существования независимой Украины. К договору прилагалась карта переданных территорий, где Украина обозначена вместе с Крымом, Донецком, Ростовом на Дону а также обширными территориями значительно севернее сегодняшней границы Украины.
Похоже, что заявление Путина было рассчитано на внутреннее потребление безграмотных россиян.