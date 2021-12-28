Верховний суд РФ ліквідував правозахисний центр "Меморіал"

Верховний суд Росії задовольнив вимогу Генпрокуратури РФ щодо ліквідації міжнародного історико-просвітницького товариства "Меморіал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

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"Суд вирішив: позовну заяву генерального прокурора РФ задовольнити, ліквідувати Міжнародну громадську організацію "Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство "Меморіал", її регіональні відділення та інші структурні організації", - оголосила рішення суддя Алла Назарова.

Голова правління "Меморіалу" Ян Рачинський заявив, що організація подасть апеляцію на це рішення.

"Спочатку ми це оскаржуватимемо у вітчизняних судах. Сподіваюся, що зрештою рішення буде на нашу користь. Якщо знадобиться, то звернемося до ЄСПЛ, але це вже віддалена перспектива. Спочатку це апеляція, касація, звернення до Конституційного суду також цілком можливе", - сказав він.

Рачинський додав, що повністю припинити діяльність "Меморіалу" неможливо, оскільки організація має структури, які не є юридичними особами і не визнані іноагентами, зупинити їхню роботу не в силах прокуратури.

За його словами, до розгляду апеляції на рішення суду жодних змін у роботі організації не відбудеться.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Росії намагаються ліквідувати найстарішу в країні правозахисну організацію "Меморіал". Генпрокуратура РФ вимагає закрити його через те, що "Меморіал" не ставив на своїх матеріалах позначку "іноагент". Євросоюз закликав РФ відмовитися від планів ліквідації "Меморіалу".

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