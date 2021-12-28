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Верховний суд РФ ліквідував правозахисний центр "Меморіал"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Верховний суд РФ ліквідував правозахисний центр

Верховний суд Росії задовольнив вимогу Генпрокуратури РФ щодо ліквідації міжнародного історико-просвітницького товариства "Меморіал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Також читайте: Євросоюз закликає Росію відмовитись від планів ліквідації "Меморіалу"

"Суд вирішив: позовну заяву генерального прокурора РФ задовольнити, ліквідувати Міжнародну громадську організацію "Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство "Меморіал", її регіональні відділення та інші структурні організації", - оголосила рішення суддя Алла Назарова.

Голова правління "Меморіалу" Ян Рачинський заявив, що організація подасть апеляцію на це рішення.

"Спочатку ми це оскаржуватимемо у вітчизняних судах. Сподіваюся, що зрештою рішення буде на нашу користь. Якщо знадобиться, то звернемося до ЄСПЛ, але це вже віддалена перспектива. Спочатку це апеляція, касація, звернення до Конституційного суду також цілком можливе", - сказав він.

Рачинський додав, що повністю припинити діяльність "Меморіалу" неможливо, оскільки організація має структури, які не є юридичними особами і не визнані іноагентами, зупинити їхню роботу не в силах прокуратури.

За його словами, до розгляду апеляції на рішення суду жодних змін у роботі організації не відбудеться.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Росії намагаються ліквідувати найстарішу в країні правозахисну організацію "Меморіал". Генпрокуратура РФ вимагає закрити його через те, що "Меморіал" не ставив на своїх матеріалах позначку "іноагент". Євросоюз закликав РФ відмовитися від планів ліквідації "Меморіалу".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
место, где главный редактор издания "Спутник и погром" русский фашик Егор Просвирнин выпал из окна..
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28.12.2021 13:38
+9
событие символическое, с "Мемориала" и правды о совецких репрессиях и ГУЛАГе начался моральный крах СССР.
сейчас значит совецький союз в головах рашкованцев победил окончательно, осталось восстановить "внешний контур"
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28.12.2021 13:49
+6
Дикари, бл...ть!
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28.12.2021 13:19
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Дикари, бл...ть!
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28.12.2021 13:19 Відповісти
душили и душить будут, это скрепа
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28.12.2021 13:42 Відповісти
событие символическое, с "Мемориала" и правды о совецких репрессиях и ГУЛАГе начался моральный крах СССР.
сейчас значит совецький союз в головах рашкованцев победил окончательно, осталось восстановить "внешний контур"
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28.12.2021 13:49 Відповісти
Згідно зі Статутом товариства, цілями «Міжнародного Меморіалу» є:

допомога у побудові розвинутого громадянського суспільства та демократичної правової держави, що виключає повернення до тоталітаризму;
участь у формуванні суспільної свідомості на основі цінностей, демократії та права, подолання тоталітарних стереотипів та затвердження прав особистості у політичній практиці та суспільному житті;
участь у відновленні історичної правди та шануванні пам'яті жертв політичних репресій тоталітарних режимів.

ЛИКВИДИРОВАНО !!!!!!!!!
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28.12.2021 13:51 Відповісти
вот что бывает если не проведена
десоветизация и
деленизация всей страны

а у нас кое-кто ныл по поводу запрета компартии и сноса совецких памятников
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28.12.2021 14:37 Відповісти
Конец бензоколонки неоспорим ,вопрос в том пять или больше лет на это уйдёт ..я ставлю на пять ..
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28.12.2021 13:19 Відповісти
немає прав-немає чого захищати...
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28.12.2021 13:26 Відповісти
Чекаємо коли Верховний суд РФ ліквідує РФ.
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28.12.2021 13:36 Відповісти
В Русні починається 1937 рік . Не написав донос на сусіда - уїхав в Магадан , Колиму , або взагалі на якийсь архіпелаг.
Таваріщество "Меморіал" ліквідують , створять таваріщество "Донос" по розгляду скарг граждан 🤓
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28.12.2021 13:37 Відповісти
место, где главный редактор издания "Спутник и погром" русский фашик Егор Просвирнин выпал из окна..
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28.12.2021 13:38 Відповісти
він створював негативний імідж СРСР та особисто товаріща Сраліна
на це ***** зі своїм совком 2.0 нє мог пайтіть
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28.12.2021 13:53 Відповісти
Нет, конечно, это совсем не 1937 год, воронки же за неугодными не приезжают! Нет, не 37, примерно 34-35, так что основное веселье ещё впереди!!!
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28.12.2021 13:55 Відповісти
ужас, и зе-дебилл ещё собрался о чём то говорить с ******, ну не падла?
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28.12.2021 13:55 Відповісти
Не представляю чтобы в США позволили бы создать "правозащитную организацию" финансируемую другой страной. Америка абсолютно не терпит никакого вмешательства в свои дела, ни в каком виде.
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28.12.2021 13:55 Відповісти
На бутылочку присядь.
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28.12.2021 14:20 Відповісти
Блеать, мордовцы, да закройте уже границы. Не мелочитесь!
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28.12.2021 13:57 Відповісти
дано недвозначний сигнал: терораша мусить бути демонтована, чекізм - прирівняний до гітлерівського нацизму з усіма наслідками
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28.12.2021 14:22 Відповісти
Директор "мемориала" Рачинский говорит,что будет обжаловать это решение в кацапских судах И НАДЕЕТСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Ой,дурааак.🤦
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28.12.2021 14:22 Відповісти
Орда.... Середньовічна, брудна, п"яна, неосвічена, безмізкла орда
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28.12.2021 14:56 Відповісти
Ликуйте дети и внуки стукачей и вертухаев! Праздник пришел на вашу улицу им Сталина. И вместе с вами ликует сын бойца заградотряда В.В.Путин.
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28.12.2021 15:03 Відповісти
 
 