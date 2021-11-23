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Литва (1540) правозахисники (368) Путін (21443) Росія (47263) Сталін (139) центр Меморіал (26)

Росія вже стоїть на шляху Сталіна, - міністр оборони Литви Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія вже стоїть на шляху Сталіна, - міністр оборони Литви Анушаускас

Спроби закрити правозахисну організацію "Меморіал" свідчать про те, що Росія перебуває на тому ж шляху, яким пройшов свого часу Сталін.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Delfi.

Це організація, яка зробила вражаючу роботу у політиці пам'яті в Росії, в поясненні злочинів сталінізму й комунізму загалом. Її напрацювання величезні. Архіви, які є дуже важливими для самих росіян, величезні", – сказав міністр журналістам на Кафедральній площі у Вільнюсі.

"Скасування такої організації показує, що Росія вже стоїть на тому шляху, яким був Сталін. І не інакше", – додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Росії намагаються ліквідувати найстарішу в країні правозахисну організацію "Меморіал". Генпрокуратура РФ вимагає закрити його через те, що "Меморіал" не ставив на своїх матеріалах позначку "іноагент". Євросоюз закликав РФ відмовитися від планів ліквідації "Меморіалу".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Станция Сталинская, переход на станцию Путинская. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Гитлеровская.
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23.11.2021 17:39
+8
*********, уникнувши відповідальності як фашистський режим і співучасник розвязання Другої Світової, ніколи не сходив з "сталінського шляху". Більш того, ми, в Україні, продовжуємо виконувати закритий наказ сталіна про допуск українців до влади в Україні. За цим наказом лише 15% державних, партійних та народногосподарських посад в Україні мали займати етнічні українці. Сьогодні в Кабміні 66% прокацаплених жидів і лише 15,5% етнічних українців. Решта кацапи. То в інтересах кого працює Кабмін ЗЕ? І це при тому що 80% населення України є етнічними українцями. Українці починаючи з 1928 року щоб досягти успіху та професійної самореалізації змушені емігрувати. То може вже пора повернути собі Державу? Відверта зрада жидобільшовиків (космополітів) робить етнічну чистку державної служби нагальною необхідністю. Українці успішні всюди на планеті ... крім України. Навіть *********** керують в основному етнічні українці які там стали хохлами...
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23.11.2021 17:54
+7
Параллель со Сталиным напрашивается, но на мой взгляд ***** умнее и более циничен - без всех этих идеалов о скорой победе коммунизма.
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23.11.2021 17:43
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Станция Сталинская, переход на станцию Путинская. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Гитлеровская.
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23.11.2021 17:39 Відповісти
Станция Великого Мао..конечная остановка
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23.11.2021 21:06 Відповісти
Параллель со Сталиным напрашивается, но на мой взгляд ***** умнее и более циничен - без всех этих идеалов о скорой победе коммунизма.
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23.11.2021 17:43 Відповісти
Этой мелкой сороконожки так далеко до тирана сталина, как говорится*как до Китая раком*.
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23.11.2021 17:45 Відповісти
А вот на счет Китая и раком это интересно...и не так уж далеко
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23.11.2021 23:46 Відповісти
Путлеру из кремлёвского бунгало в самый раз. И наверняка уровня тирана не достигнет.На пол пути сдохнет.
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24.11.2021 09:26 Відповісти
насчёт
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24.11.2021 11:58 Відповісти
Кацапы могут запугивать только такие маленькие страны как Литва, но нас им не запугать.
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23.11.2021 17:53 Відповісти
Литва Мозги имеет...потому в НАТО....а у нас 73% населения безмозглая или одержима беспочвенными надеждами...Так что за Литву спокоен....а вот за Долбо*бов Соотечественников нет...
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23.11.2021 18:42 Відповісти
*********, уникнувши відповідальності як фашистський режим і співучасник розвязання Другої Світової, ніколи не сходив з "сталінського шляху". Більш того, ми, в Україні, продовжуємо виконувати закритий наказ сталіна про допуск українців до влади в Україні. За цим наказом лише 15% державних, партійних та народногосподарських посад в Україні мали займати етнічні українці. Сьогодні в Кабміні 66% прокацаплених жидів і лише 15,5% етнічних українців. Решта кацапи. То в інтересах кого працює Кабмін ЗЕ? І це при тому що 80% населення України є етнічними українцями. Українці починаючи з 1928 року щоб досягти успіху та професійної самореалізації змушені емігрувати. То може вже пора повернути собі Державу? Відверта зрада жидобільшовиків (космополітів) робить етнічну чистку державної служби нагальною необхідністю. Українці успішні всюди на планеті ... крім України. Навіть *********** керують в основному етнічні українці які там стали хохлами...
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23.11.2021 17:54 Відповісти
є карма українців, а є карма України
ті сини Батьківщини, що виявилися гідними нашої Праматері -не загинуть у віках, навіть на Тому світі
а ті, що зкурвилися,- нехай чекають на *******
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23.11.2021 18:05 Відповісти
Ха... Фіма Звягільський мирно помер в віці 88 років і залишив колосальний спадок своїм дітям та внукам.
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23.11.2021 18:08 Відповісти
Правнук Сталина хочет перезахоронить его останки. Россия в шоке
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23.11.2021 18:00 Відповісти
Сталин перевернулся бы в гробу
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23.11.2021 18:01 Відповісти
Проснулись наконец то.
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23.11.2021 18:03 Відповісти
Причина всех бед преступная безалаберность США и Запада!
После победы над русскими в Холодной войне они были обязаны:

1.Изгнать их со всех оккупированных территорий и восстановить государственность порабощённых кацапсинами народов.
2.Провести международный трибунал,казнить главарей и их приспешников всех уровней во всех структурах красно-коричневого режима коммурастических русских людоедов.
3.Лишить русских всех видов вооружения, демонтировать промышленность,распустить армию и прочие карательно-палаческие органы кровавой Орды.
4.Возложить пожизненные контрибуции на каждого русского для выплаты компенсаций жертвам красно-коричневых людоедов коммурастического режима.
и пр. и пр.
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23.11.2021 18:19 Відповісти
Цудоўна, амаль мае думкі. Магчыма некалі гэта адбудзецца, хочацца верыць . Але тады ўжо не будзе РФ, а будзе шэраг дзяржаў пасля распаду недаімперыі. За прызнанне і крэдыты тыя новыя
утварэнні будуць рабіць што заўгодна .
Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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23.11.2021 18:28 Відповісти
у цапiв щелепи вивернулись.... а ми зрозумiли...
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23.11.2021 20:46 Відповісти
Это всё херня....потому что Большинство Верило в коммунизм...власть на Штыках делать смысл? будет как в Афгане или Вьетнаме...Помогать стоит только тем что Борются и не 3 дня а годами...Потому как такие люди имеют цель а не увлечение...Ничего там Запад сделать не мог...да и не надо было...
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23.11.2021 18:46 Відповісти
ИТсортия повторяется как фарс.Эта страна полностью из шовинистов!!!Другого от неё ожидать сверх наивно.Всё может изменится только тогда,когда РФ распадётся на отдельные государства с самостоятельными экономиками.
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23.11.2021 18:26 Відповісти
Что-то лабусы слишком рано забеспокоились. При всем (не)уважении к Путину до Сталина ему очень далеко. Ну, может они историческим нутром предчувствуют и заранее боятся. В случае политической реинкарнации Сталина судьба литовцев была бы печальной.
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23.11.2021 18:36 Відповісти
Nas ministr jest istorik,napisal knigi kak krasni teror pro ruskix fasitov,takze ja vanagas ob odnim iz izvesnix partizanov.Emu eto tema aktualna kak istoriku
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23.11.2021 18:42 Відповісти
Vanagas brigadni general Litvi ,1957 godu bil rastrelian ruskimi fasistami
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23.11.2021 18:55 Відповісти
ГУЛАГ Сралина и Помойка Путлера это одно и тоже говно...,тупое быдло...,типа сраный ПРОЛЕТАПЙРЯТ идет к паБЕДЕ камунизЬмы Шариковых и Швондеров...
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23.11.2021 18:47 Відповісти
рост Путлера 162 см,рост Сралина 165 см,рост Зелемойского 160 см...
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23.11.2021 18:52 Відповісти
похибка лише в 5 см....
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23.11.2021 20:49 Відповісти
Та блин. А вот Наполеон был хороший чувак. Спалил Мацкву, освободил крепостных на европейской части росс империи. Выиграл Бородинскую битву опять же. И роста был совсем наполеоновского...
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23.11.2021 23:11 Відповісти
З.Ы. А ещё он был хорошим тортом и коньяком
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23.11.2021 23:31 Відповісти
зато рост "нашего" Брежнева 1.73!
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24.11.2021 07:26 Відповісти
А Степана Бандеры
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23.11.2021 20:48 Відповісти
1,62
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23.11.2021 20:49 Відповісти
Автократ - это демократ с автоматом в руках
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23.11.2021 21:17 Відповісти
Да ладно скромничать - Московия стоит на пути не только Сталина,
но и Берии. Путин не даром собирает свои экскременты - боится, что ему придётся пролежать 3 дня в собственной куче.
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24.11.2021 01:02 Відповісти
Она никуда и не сворачивала с ЫМПЕРСКОГО пути /экстенсивного захвата новых провинций для поддержания уровня жизни в метрополии/ !
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24.11.2021 08:02 Відповісти
 
 