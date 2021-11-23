Росія вже стоїть на шляху Сталіна, - міністр оборони Литви Анушаускас
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Спроби закрити правозахисну організацію "Меморіал" свідчать про те, що Росія перебуває на тому ж шляху, яким пройшов свого часу Сталін.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Delfi.
Це організація, яка зробила вражаючу роботу у політиці пам'яті в Росії, в поясненні злочинів сталінізму й комунізму загалом. Її напрацювання величезні. Архіви, які є дуже важливими для самих росіян, величезні", – сказав міністр журналістам на Кафедральній площі у Вільнюсі.
"Скасування такої організації показує, що Росія вже стоїть на тому шляху, яким був Сталін. І не інакше", – додав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Росії намагаються ліквідувати найстарішу в країні правозахисну організацію "Меморіал". Генпрокуратура РФ вимагає закрити його через те, що "Меморіал" не ставив на своїх матеріалах позначку "іноагент". Євросоюз закликав РФ відмовитися від планів ліквідації "Меморіалу".
Будь ласка, зачекайте...
Долбо*бовСоотечественников нет...
ті сини Батьківщини, що виявилися гідними нашої Праматері -не загинуть у віках, навіть на Тому світі
а ті, що зкурвилися,- нехай чекають на *******
После победы над русскими в Холодной войне они были обязаны:
1.Изгнать их со всех оккупированных территорий и восстановить государственность порабощённых кацапсинами народов.
2.Провести международный трибунал,казнить главарей и их приспешников всех уровней во всех структурах красно-коричневого режима коммурастических русских людоедов.
3.Лишить русских всех видов вооружения, демонтировать промышленность,распустить армию и прочие карательно-палаческие органы кровавой Орды.
4.Возложить пожизненные контрибуции на каждого русского для выплаты компенсаций жертвам красно-коричневых людоедов коммурастического режима.
и пр. и пр.
утварэнні будуць рабіць што заўгодна .
Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
но и Берии. Путин не даром собирает свои экскременты - боится, что ему придётся пролежать 3 дня в собственной куче.