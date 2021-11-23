Россия уже стоит на пути Сталина, – министр обороны Литвы Анушаускас
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Попытки закрыть правозащитную организацию "Мемориал" свидетельствуют о том, что Россия находится на том же пути, по которому прошел в свое время Сталин.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Это организация, которая проделала поразительную работу в политике памяти в России, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны", – сказал министр журналистам на Кафедральной площади в Вильнюсе.
"Отмена такой организации показывает, что Россия уже стоит на том пути, каким был Сталин. И не иначе", – добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России пытаются ликвидировать старейшую в стране правозащитную организацию "Мемориал". Генпрокуратура РФ требует закрыть его из-за того, что "Мемориал" не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Евросоюз призвал РФ отказаться от планов ликвидации "Мемориала".
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Долбо*бовСоотечественников нет...
ті сини Батьківщини, що виявилися гідними нашої Праматері -не загинуть у віках, навіть на Тому світі
а ті, що зкурвилися,- нехай чекають на *******
После победы над русскими в Холодной войне они были обязаны:
1.Изгнать их со всех оккупированных территорий и восстановить государственность порабощённых кацапсинами народов.
2.Провести международный трибунал,казнить главарей и их приспешников всех уровней во всех структурах красно-коричневого режима коммурастических русских людоедов.
3.Лишить русских всех видов вооружения, демонтировать промышленность,распустить армию и прочие карательно-палаческие органы кровавой Орды.
4.Возложить пожизненные контрибуции на каждого русского для выплаты компенсаций жертвам красно-коричневых людоедов коммурастического режима.
и пр. и пр.
утварэнні будуць рабіць што заўгодна .
Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
но и Берии. Путин не даром собирает свои экскременты - боится, что ему придётся пролежать 3 дня в собственной куче.