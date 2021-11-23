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Новости За рубежом
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Россия уже стоит на пути Сталина, – министр обороны Литвы Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия уже стоит на пути Сталина, – министр обороны Литвы Анушаускас

Попытки закрыть правозащитную организацию "Мемориал" свидетельствуют о том, что Россия находится на том же пути, по которому прошел в свое время Сталин.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Это организация, которая проделала поразительную работу в политике памяти в России, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны", – сказал министр журналистам на Кафедральной площади в Вильнюсе.

"Отмена такой организации показывает, что Россия уже стоит на том пути, каким был Сталин. И не иначе", – добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России пытаются ликвидировать старейшую в стране правозащитную организацию "Мемориал". Генпрокуратура РФ требует закрыть его из-за того, что "Мемориал" не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Евросоюз призвал РФ отказаться от планов ликвидации "Мемориала".

Читайте также: "Сейчас центр зла - Россия. Это глобальная проблема, которая решается только глобальными формами", - председатель российского общества "Мемориал"
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Топ комментарии
+10
Станция Сталинская, переход на станцию Путинская. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Гитлеровская.
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23.11.2021 17:39
+8
*********, уникнувши відповідальності як фашистський режим і співучасник розвязання Другої Світової, ніколи не сходив з "сталінського шляху". Більш того, ми, в Україні, продовжуємо виконувати закритий наказ сталіна про допуск українців до влади в Україні. За цим наказом лише 15% державних, партійних та народногосподарських посад в Україні мали займати етнічні українці. Сьогодні в Кабміні 66% прокацаплених жидів і лише 15,5% етнічних українців. Решта кацапи. То в інтересах кого працює Кабмін ЗЕ? І це при тому що 80% населення України є етнічними українцями. Українці починаючи з 1928 року щоб досягти успіху та професійної самореалізації змушені емігрувати. То може вже пора повернути собі Державу? Відверта зрада жидобільшовиків (космополітів) робить етнічну чистку державної служби нагальною необхідністю. Українці успішні всюди на планеті ... крім України. Навіть *********** керують в основному етнічні українці які там стали хохлами...
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23.11.2021 17:54
+7
Параллель со Сталиным напрашивается, но на мой взгляд ***** умнее и более циничен - без всех этих идеалов о скорой победе коммунизма.
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23.11.2021 17:43
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Станция Сталинская, переход на станцию Путинская. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Гитлеровская.
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23.11.2021 17:39 Ответить
Станция Великого Мао..конечная остановка
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23.11.2021 21:06 Ответить
Параллель со Сталиным напрашивается, но на мой взгляд ***** умнее и более циничен - без всех этих идеалов о скорой победе коммунизма.
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23.11.2021 17:43 Ответить
Этой мелкой сороконожки так далеко до тирана сталина, как говорится*как до Китая раком*.
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23.11.2021 17:45 Ответить
А вот на счет Китая и раком это интересно...и не так уж далеко
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23.11.2021 23:46 Ответить
Путлеру из кремлёвского бунгало в самый раз. И наверняка уровня тирана не достигнет.На пол пути сдохнет.
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24.11.2021 09:26 Ответить
насчёт
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24.11.2021 11:58 Ответить
Кацапы могут запугивать только такие маленькие страны как Литва, но нас им не запугать.
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23.11.2021 17:53 Ответить
Литва Мозги имеет...потому в НАТО....а у нас 73% населения безмозглая или одержима беспочвенными надеждами...Так что за Литву спокоен....а вот за Долбо*бов Соотечественников нет...
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23.11.2021 18:42 Ответить
*********, уникнувши відповідальності як фашистський режим і співучасник розвязання Другої Світової, ніколи не сходив з "сталінського шляху". Більш того, ми, в Україні, продовжуємо виконувати закритий наказ сталіна про допуск українців до влади в Україні. За цим наказом лише 15% державних, партійних та народногосподарських посад в Україні мали займати етнічні українці. Сьогодні в Кабміні 66% прокацаплених жидів і лише 15,5% етнічних українців. Решта кацапи. То в інтересах кого працює Кабмін ЗЕ? І це при тому що 80% населення України є етнічними українцями. Українці починаючи з 1928 року щоб досягти успіху та професійної самореалізації змушені емігрувати. То може вже пора повернути собі Державу? Відверта зрада жидобільшовиків (космополітів) робить етнічну чистку державної служби нагальною необхідністю. Українці успішні всюди на планеті ... крім України. Навіть *********** керують в основному етнічні українці які там стали хохлами...
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23.11.2021 17:54 Ответить
є карма українців, а є карма України
ті сини Батьківщини, що виявилися гідними нашої Праматері -не загинуть у віках, навіть на Тому світі
а ті, що зкурвилися,- нехай чекають на *******
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23.11.2021 18:05 Ответить
Ха... Фіма Звягільський мирно помер в віці 88 років і залишив колосальний спадок своїм дітям та внукам.
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23.11.2021 18:08 Ответить
Правнук Сталина хочет перезахоронить его останки. Россия в шоке
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23.11.2021 18:00 Ответить
Сталин перевернулся бы в гробу
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23.11.2021 18:01 Ответить
Проснулись наконец то.
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23.11.2021 18:03 Ответить
Причина всех бед преступная безалаберность США и Запада!
После победы над русскими в Холодной войне они были обязаны:

1.Изгнать их со всех оккупированных территорий и восстановить государственность порабощённых кацапсинами народов.
2.Провести международный трибунал,казнить главарей и их приспешников всех уровней во всех структурах красно-коричневого режима коммурастических русских людоедов.
3.Лишить русских всех видов вооружения, демонтировать промышленность,распустить армию и прочие карательно-палаческие органы кровавой Орды.
4.Возложить пожизненные контрибуции на каждого русского для выплаты компенсаций жертвам красно-коричневых людоедов коммурастического режима.
и пр. и пр.
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23.11.2021 18:19 Ответить
Цудоўна, амаль мае думкі. Магчыма некалі гэта адбудзецца, хочацца верыць . Але тады ўжо не будзе РФ, а будзе шэраг дзяржаў пасля распаду недаімперыі. За прызнанне і крэдыты тыя новыя
утварэнні будуць рабіць што заўгодна .
Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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23.11.2021 18:28 Ответить
у цапiв щелепи вивернулись.... а ми зрозумiли...
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23.11.2021 20:46 Ответить
Это всё херня....потому что Большинство Верило в коммунизм...власть на Штыках делать смысл? будет как в Афгане или Вьетнаме...Помогать стоит только тем что Борются и не 3 дня а годами...Потому как такие люди имеют цель а не увлечение...Ничего там Запад сделать не мог...да и не надо было...
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23.11.2021 18:46 Ответить
ИТсортия повторяется как фарс.Эта страна полностью из шовинистов!!!Другого от неё ожидать сверх наивно.Всё может изменится только тогда,когда РФ распадётся на отдельные государства с самостоятельными экономиками.
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23.11.2021 18:26 Ответить
Что-то лабусы слишком рано забеспокоились. При всем (не)уважении к Путину до Сталина ему очень далеко. Ну, может они историческим нутром предчувствуют и заранее боятся. В случае политической реинкарнации Сталина судьба литовцев была бы печальной.
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23.11.2021 18:36 Ответить
Nas ministr jest istorik,napisal knigi kak krasni teror pro ruskix fasitov,takze ja vanagas ob odnim iz izvesnix partizanov.Emu eto tema aktualna kak istoriku
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23.11.2021 18:42 Ответить
Vanagas brigadni general Litvi ,1957 godu bil rastrelian ruskimi fasistami
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23.11.2021 18:55 Ответить
ГУЛАГ Сралина и Помойка Путлера это одно и тоже говно...,тупое быдло...,типа сраный ПРОЛЕТАПЙРЯТ идет к паБЕДЕ камунизЬмы Шариковых и Швондеров...
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23.11.2021 18:47 Ответить
рост Путлера 162 см,рост Сралина 165 см,рост Зелемойского 160 см...
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23.11.2021 18:52 Ответить
похибка лише в 5 см....
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23.11.2021 20:49 Ответить
Та блин. А вот Наполеон был хороший чувак. Спалил Мацкву, освободил крепостных на европейской части росс империи. Выиграл Бородинскую битву опять же. И роста был совсем наполеоновского...
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23.11.2021 23:11 Ответить
З.Ы. А ещё он был хорошим тортом и коньяком
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23.11.2021 23:31 Ответить
зато рост "нашего" Брежнева 1.73!
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24.11.2021 07:26 Ответить
А Степана Бандеры
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23.11.2021 20:48 Ответить
1,62
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23.11.2021 20:49 Ответить
Автократ - это демократ с автоматом в руках
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23.11.2021 21:17 Ответить
Да ладно скромничать - Московия стоит на пути не только Сталина,
но и Берии. Путин не даром собирает свои экскременты - боится, что ему придётся пролежать 3 дня в собственной куче.
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24.11.2021 01:02 Ответить
Она никуда и не сворачивала с ЫМПЕРСКОГО пути /экстенсивного захвата новых провинций для поддержания уровня жизни в метрополии/ !
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24.11.2021 08:02 Ответить
 
 