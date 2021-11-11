Генпрокуратура России требует ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"

Силовики утверждают, что правозащитники нарушают закон об "иностранных агентах" – не ставят на своих материалах соответствующую отметку.

Об этом сообщили в "Мемориале", передает Цензор.НЕТ.

Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации организации в Верховный суд России.

"Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал" – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека", – говорится в заявлении правления центра.

Верховный суд РФ рассмотрит этот вопрос 25 ноября.

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"Мемориал" включили в список "иностранных агентов" в октябре 2016 года. К декабрю 2019 года на него наложили штрафы на общую сумму 3 млн рублей.

Согласно закону, общественные организации – "иностранные агенты" должны указывать свой статус во всех материалах или сообщениях, которые они распространяют через СМИ или Интернет. Штраф для должностного лица за отсутствие маркировки "иноагента" и за отказ так регистрироваться может составлять от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для организации – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для юрлица может составить до 1 млн рублей.