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Генпрокуратура России требует ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"

Генпрокуратура России требует ликвидировать правозащитный центр

Силовики утверждают, что правозащитники нарушают закон об "иностранных агентах" – не ставят на своих материалах соответствующую отметку.

Об этом сообщили в "Мемориале", передает Цензор.НЕТ.

Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации организации в Верховный суд России.

"Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал" – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека", – говорится в заявлении правления центра.

Верховный суд РФ рассмотрит этот вопрос 25 ноября.

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"Мемориал" включили в список "иностранных агентов" в октябре 2016 года. К декабрю 2019 года на него наложили штрафы на общую сумму 3 млн рублей.

Согласно закону, общественные организации – "иностранные агенты" должны указывать свой статус во всех материалах или сообщениях, которые они распространяют через СМИ или Интернет. Штраф для должностного лица за отсутствие маркировки "иноагента" и за отказ так регистрироваться может составлять от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для организации – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для юрлица может составить до 1 млн рублей.

Автор: 

общественные организации (154) россия (95418) центр Мемориал (34)


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Раша = паРаша ! ! !
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11.11.2021 17:45 Ответить
паРАША с ИНОАГЕНТАМИ хорошо придумала.А в Украине голову ломают чтоб какое нибудь РОССМИ прикрыть.
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11.11.2021 23:18 Ответить
В козлостане подгорает!!
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11.11.2021 17:51 Ответить
Не треба заважати лапатнікам приймати шваберну терапію...
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11.11.2021 17:52 Ответить
Кріпаки повинні батрачить на Капутіна мовчки!
Смерди паРаші такого і заслуговують.
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11.11.2021 18:18 Ответить
Звісно що ліквідують. ******* Росія обожнює НКВС, катів, тортури, ГУЛАГ, табори. Будуються нові і нові табори. ******* Росія це тортури швабрами ув'язнених, згвалтування ув'язнених.
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11.11.2021 18:27 Ответить
Организация, занимающаяся историей политических репрессий и защитой прав человека в Мордоре? В РФ, где засекречены архивы и историческая правда под запретом?
Эта организация подрывает скрепы и основу российской государства, которое формировалось и существует на насилии, репрессиях и лжи.
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11.11.2021 23:19 Ответить
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11.11.2021 23:19 Ответить
30е года обатно в рф. и 100 лет не прошло.
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11.11.2021 23:30 Ответить
 
 