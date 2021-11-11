Генпрокуратура Росії вимагає ліквідувати правозахисний центр "Меморіал"
Силовики твердять, що правозахисники порушують закон про "іноземних агентів" – не ставлять на своїх матеріалах відповідну позначку.
Про це повідомили у "Меморіалі", інформує Цензор.НЕТ.
Генпрокуратура РФ подала позов про ліквідацію організації до Верховного суду Росії.
"Це політичне рішення про знищення товариства "Меморіал" – організації, яка займається історією політичних репресій та захистом прав людини", – йдеться у заяві правління центру.
Верховний суд РФ розгляне це питання 25 листопада.
"Меморіал" включили до списку "іноземних агентів" у жовтні 2016 року. До грудня 2019 року на нього наклали штрафів на загальну суму 3 млн рублів.
Відповідно до закону, громадські організації – "іноземні агенти" повинні вказувати свій статус у всіх матеріалах або повідомленнях, які вони розповсюджують через ЗМІ або інтернет. Штраф для посадової особи за відсутність маркування "іноагенту" і за відмову так реєструватися може становити від 100 тисяч до 300 тисяч рублів, для організації - від 300 тисяч до 500 тисяч рублів. За повторне порушення штраф для юрособи може становити до 1 млн рублів.
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Смерди паРаші такого і заслуговують.
Эта организация подрывает скрепы и основу российской государства, которое формировалось и существует на насилии, репрессиях и лжи.