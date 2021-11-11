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Генпрокуратура Росії вимагає ліквідувати правозахисний центр "Меморіал"

Генпрокуратура Росії вимагає ліквідувати правозахисний центр

Силовики твердять, що правозахисники порушують закон про "іноземних агентів" – не ставлять на своїх матеріалах відповідну позначку.

Про це повідомили у "Меморіалі", інформує Цензор.НЕТ.

Генпрокуратура РФ подала позов про ліквідацію організації до Верховного суду Росії.

"Це політичне рішення про знищення товариства "Меморіал" – організації, яка займається історією політичних репресій та захистом прав людини", – йдеться у заяві правління центру.

Верховний суд РФ розгляне це питання 25 листопада.

Читайте: "Меморіал" визнав політв'язнями кримськотатарських активістів, затриманих наприкінці березня за звинуваченням в участі в Хізб ут-Тахрір

"Меморіал" включили до списку "іноземних агентів" у жовтні 2016 року. До грудня 2019 року на нього наклали штрафів на загальну суму 3 млн рублів.

Відповідно до закону, громадські організації – "іноземні агенти" повинні вказувати свій статус у всіх матеріалах або повідомленнях, які вони розповсюджують через ЗМІ або інтернет. Штраф для посадової особи за відсутність маркування "іноагенту" і за відмову так реєструватися може становити від 100 тисяч до 300 тисяч рублів, для організації - від 300 тисяч до 500 тисяч рублів. За повторне порушення штраф для юрособи може становити до 1 млн рублів.

Також читайте: Суд у Росії залишив чинним вирок історику Дмитрієву: 13 років в'язниці

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громадські організації (86) росія (65002) центр Меморіал (26)


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Раша = паРаша ! ! !
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11.11.2021 17:45 Відповісти
паРАША с ИНОАГЕНТАМИ хорошо придумала.А в Украине голову ломают чтоб какое нибудь РОССМИ прикрыть.
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11.11.2021 23:18 Відповісти
В козлостане подгорает!!
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11.11.2021 17:51 Відповісти
Не треба заважати лапатнікам приймати шваберну терапію...
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11.11.2021 17:52 Відповісти
Кріпаки повинні батрачить на Капутіна мовчки!
Смерди паРаші такого і заслуговують.
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11.11.2021 18:18 Відповісти
Звісно що ліквідують. ******* Росія обожнює НКВС, катів, тортури, ГУЛАГ, табори. Будуються нові і нові табори. ******* Росія це тортури швабрами ув'язнених, згвалтування ув'язнених.
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11.11.2021 18:27 Відповісти
Организация, занимающаяся историей политических репрессий и защитой прав человека в Мордоре? В РФ, где засекречены архивы и историческая правда под запретом?
Эта организация подрывает скрепы и основу российской государства, которое формировалось и существует на насилии, репрессиях и лжи.
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11.11.2021 23:19 Відповісти
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11.11.2021 23:19 Відповісти
30е года обатно в рф. и 100 лет не прошло.
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11.11.2021 23:30 Відповісти
 
 