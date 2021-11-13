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Евросоюз призывает Россию отказаться от планов ликвидации "Мемориала"

Евросоюз призывает Россию отказаться от планов ликвидации

ЕС выражает сожаление в связи с решением Генеральной прокуратуры России потребовать ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признанный в РФ некоммерческой организацией (НКО) – иноагентом), говорится в коммюнике, обнародованном в субботу от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Шаг, направленный на ликвидацию "Мемориала", - это еще один случай использования российского "закона об иностранных агентах", который и дальше сужает пространство для независимых активистов, ставит преграды для исторических исследований и критических дебатов", - отмечается в документе.

"Мемориал" – это одна из старейших в России международно признанная НКО, деятельность которой сконцентрирована на защите прав человека и служит оплотом против попыток манипулирования исторической памятью. Отмена "Мемориала" стала бы невосполнимой утратой для народа России и всей Европы. Российские власти должны отозвать это решение и прекратить непрерывные нападки на гражданское общество", - говорится в коммюнике.

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"Накануне столичная прокуратура в иске о ликвидации признанного иноагентом в РФ правозащитного центра "Мемориал" отметила, что центр допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций".

Как пояснили в Генпрокуратуре РФ, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или других правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", из-за чего и сами НКО, и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. "Мемориал" – и общество, и правозащитный центр не признают указанные претензии.

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россия (95308) Евросоюз (17052) центр Мемориал (34)


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Топ комментарии
+8
Мемориал - правозащитники. У дикарей в стране-помойке есть только одно право - любить своего фюрерка. Это право у свинособак вроде никто не отбирает и не ущемляет.
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13.11.2021 17:00
+4
Искали повод для закрытия и нашли. Так же было с библиотекой украинской литературы в Москве...
Правда мешает скрепам.
Зря что-ли в Мордоре архивы засекречены?
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13.11.2021 16:19
+3
а то что?
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13.11.2021 16:16
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а то что?
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13.11.2021 16:16 Ответить
Євросоюз міцнішає на очах, кек.
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13.11.2021 16:16 Ответить
Искали повод для закрытия и нашли. Так же было с библиотекой украинской литературы в Москве...
Правда мешает скрепам.
Зря что-ли в Мордоре архивы засекречены?
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13.11.2021 16:19 Ответить
У нас в разделе доносов тоже засекречены.
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13.11.2021 16:21 Ответить
Вы это к чему написали, к тому что в Украине с правдивой историей дела обстоят так же как и в РФ? Или просто диссертацию по доносам пишете?
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13.11.2021 16:33 Ответить
про Навального забыли уже по ходу - Навальный в тюрьме - а призывов было...
- Навального перекрыли новыми призывами и озабоченностями..
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13.11.2021 16:20 Ответить
С этими обезьянами, кто-то о чём-то договориться хочет.
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13.11.2021 16:28 Ответить
Лапатнікі які нагорі прибирають усе, що заважає їм провадити шваберну терапію лапатнікам, які знаходяться з самого низу...
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13.11.2021 16:31 Ответить
Мемориал - правозащитники. У дикарей в стране-помойке есть только одно право - любить своего фюрерка. Это право у свинособак вроде никто не отбирает и не ущемляет.
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13.11.2021 17:00 Ответить
Да плевать на кацапов.
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13.11.2021 18:08 Ответить
Я нашел на мемориале документы погибшего в плену деда. Жалко,что отца уже не было в то время..
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13.11.2021 18:17 Ответить
кремлёвские вертухаи стреляли историкам контрольным в затылок
и сбрасывали их вместе с их правдой и мыслями ночью, в большую яму,
а днём-писали "историю" вместо них,
поэтому история в "тюрьме народов" всегда была такой, какой нужно ...
а раб, раб радовался счастью, что родился и жил в таком большом лагере, а главное- что имел работу, барак и кусок хлеба
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13.11.2021 18:48 Ответить
Цікаво, а що наші люди з різних регіонів України роблять в країні-таборі?
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13.11.2021 18:58 Ответить
циганять гроші у кацапів, манкурти, бо то не їх війна, як вакарчук співа,
а Батьківщина у цигана там , де срака у теплі
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13.11.2021 19:06 Ответить
 
 