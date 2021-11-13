Евросоюз призывает Россию отказаться от планов ликвидации "Мемориала"

ЕС выражает сожаление в связи с решением Генеральной прокуратуры России потребовать ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признанный в РФ некоммерческой организацией (НКО) – иноагентом), говорится в коммюнике, обнародованном в субботу от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Шаг, направленный на ликвидацию "Мемориала", - это еще один случай использования российского "закона об иностранных агентах", который и дальше сужает пространство для независимых активистов, ставит преграды для исторических исследований и критических дебатов", - отмечается в документе.

"Мемориал" – это одна из старейших в России международно признанная НКО, деятельность которой сконцентрирована на защите прав человека и служит оплотом против попыток манипулирования исторической памятью. Отмена "Мемориала" стала бы невосполнимой утратой для народа России и всей Европы. Российские власти должны отозвать это решение и прекратить непрерывные нападки на гражданское общество", - говорится в коммюнике.

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"Накануне столичная прокуратура в иске о ликвидации признанного иноагентом в РФ правозащитного центра "Мемориал" отметила, что центр допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций".

Как пояснили в Генпрокуратуре РФ, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или других правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", из-за чего и сами НКО, и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. "Мемориал" – и общество, и правозащитный центр не признают указанные претензии.

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