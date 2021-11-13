Євросоюз закликає Росію відмовитись від планів ліквідації "Меморіалу"
ЄС висловлює жаль у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури Росії вимагати ліквідації правозахисного центру "Меморіал" (визнаний у РФ некомерційною організацією (НКО) - іноагентом), йдеться у комюніке, оприлюдненому в суботу від імені голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
"Крок, спрямований на ліквідацію "Меморіалу", - це ще один випадок використання російського "закону про іноземних агентів", який і далі звужує простір для незалежних активістів, ставить перепони для історичних досліджень та критичних дебатів", - наголошується в документі.
"Меморіал" - це одна з найстаріших у Росії міжнародно визнана НКО, діяльність якої сконцентрована на захисті прав людини і служить оплотом проти спроб маніпулювання історичною пам'яттю. Скасування "Меморіалу" стало б непоправною втратою для народу Росії та всієї Європи. Російська влада має відкликати це рішення і припинити безперервні нападки на громадянське суспільство", - йдеться в комюніке.
Напередодні столична прокуратура у позові про ліквідацію визнаного іноагентом у РФ правозахисного центру "Меморіал" зазначила, що центр допускає виправдання діяльності прихильників терористичних та екстремістських організацій.
Як пояснили в Генпрокуратурі РФ, і просвітницьке товариство, і правозахисний центр "здійснюють свою діяльність із порушенням Конституції Російської Федерації та іншими неодноразовими або грубими порушеннями закону або інших правових актів".
У наглядовому відомстві стверджують, що організації приховують "факт виконання функції іноземного агента", через що і самі НКО, і їхніх посадових осіб з 2019 року неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення порядку діяльності іноагенту. "Меморіал" – і товариство, і правозахисний центр не визнають зазначених претензій.
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Правда мешает скрепам.
Зря что-ли в Мордоре архивы засекречены?
- Навального перекрыли новыми призывами и озабоченностями..
и сбрасывали их вместе с их правдой и мыслями ночью, в большую яму,
а днём-писали "историю" вместо них,
поэтому история в "тюрьме народов" всегда была такой, какой нужно ...
а раб, раб радовался счастью, что родился и жил в таком большом лагере, а главное- что имел работу, барак и кусок хлеба
а Батьківщина у цигана там , де срака у теплі