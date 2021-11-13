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Євросоюз закликає Росію відмовитись від планів ліквідації "Меморіалу"

Євросоюз закликає Росію відмовитись від планів ліквідації

ЄС висловлює жаль у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури Росії вимагати ліквідації правозахисного центру "Меморіал" (визнаний у РФ некомерційною організацією (НКО) - іноагентом), йдеться у комюніке, оприлюдненому в суботу від імені голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна. 

"Крок, спрямований на ліквідацію "Меморіалу", - це ще один випадок використання російського "закону про іноземних агентів", який і далі звужує простір для незалежних активістів, ставить перепони для історичних досліджень та критичних дебатів", - наголошується в документі.

"Меморіал" - це одна з найстаріших у Росії міжнародно визнана НКО, діяльність якої сконцентрована на захисті прав людини і служить оплотом проти спроб маніпулювання історичною пам'яттю. Скасування "Меморіалу" стало б непоправною втратою для народу Росії та всієї Європи. Російська влада має відкликати це рішення і припинити безперервні нападки на громадянське суспільство", - йдеться в комюніке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура Росії вимагає ліквідувати правозахисний центр "Меморіал"

Напередодні столична прокуратура у позові про ліквідацію визнаного іноагентом у РФ правозахисного центру "Меморіал" зазначила, що центр допускає виправдання діяльності прихильників терористичних та екстремістських організацій.

Як пояснили в Генпрокуратурі РФ, і просвітницьке товариство, і правозахисний центр "здійснюють свою діяльність із порушенням Конституції Російської Федерації та іншими неодноразовими або грубими порушеннями закону або інших правових актів".

У наглядовому відомстві стверджують, що організації приховують "факт виконання функції іноземного агента", через що і самі НКО, і їхніх посадових осіб з 2019 року неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення порядку діяльності іноагенту. "Меморіал" – і товариство, і правозахисний центр не визнають зазначених претензій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років

росія (64846) Євросоюз (13300) центр Меморіал (26)


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Топ коментарі
+8
Мемориал - правозащитники. У дикарей в стране-помойке есть только одно право - любить своего фюрерка. Это право у свинособак вроде никто не отбирает и не ущемляет.
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13.11.2021 17:00
+4
Искали повод для закрытия и нашли. Так же было с библиотекой украинской литературы в Москве...
Правда мешает скрепам.
Зря что-ли в Мордоре архивы засекречены?
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13.11.2021 16:19
+3
а то что?
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13.11.2021 16:16
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а то что?
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13.11.2021 16:16 Відповісти
Євросоюз міцнішає на очах, кек.
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13.11.2021 16:16 Відповісти
Искали повод для закрытия и нашли. Так же было с библиотекой украинской литературы в Москве...
Правда мешает скрепам.
Зря что-ли в Мордоре архивы засекречены?
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13.11.2021 16:19 Відповісти
У нас в разделе доносов тоже засекречены.
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13.11.2021 16:21 Відповісти
Вы это к чему написали, к тому что в Украине с правдивой историей дела обстоят так же как и в РФ? Или просто диссертацию по доносам пишете?
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13.11.2021 16:33 Відповісти
про Навального забыли уже по ходу - Навальный в тюрьме - а призывов было...
- Навального перекрыли новыми призывами и озабоченностями..
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13.11.2021 16:20 Відповісти
С этими обезьянами, кто-то о чём-то договориться хочет.
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13.11.2021 16:28 Відповісти
Лапатнікі які нагорі прибирають усе, що заважає їм провадити шваберну терапію лапатнікам, які знаходяться з самого низу...
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13.11.2021 16:31 Відповісти
Мемориал - правозащитники. У дикарей в стране-помойке есть только одно право - любить своего фюрерка. Это право у свинособак вроде никто не отбирает и не ущемляет.
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13.11.2021 17:00 Відповісти
Да плевать на кацапов.
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13.11.2021 18:08 Відповісти
Я нашел на мемориале документы погибшего в плену деда. Жалко,что отца уже не было в то время..
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13.11.2021 18:17 Відповісти
кремлёвские вертухаи стреляли историкам контрольным в затылок
и сбрасывали их вместе с их правдой и мыслями ночью, в большую яму,
а днём-писали "историю" вместо них,
поэтому история в "тюрьме народов" всегда была такой, какой нужно ...
а раб, раб радовался счастью, что родился и жил в таком большом лагере, а главное- что имел работу, барак и кусок хлеба
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13.11.2021 18:48 Відповісти
Цікаво, а що наші люди з різних регіонів України роблять в країні-таборі?
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13.11.2021 18:58 Відповісти
циганять гроші у кацапів, манкурти, бо то не їх війна, як вакарчук співа,
а Батьківщина у цигана там , де срака у теплі
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13.11.2021 19:06 Відповісти
 
 