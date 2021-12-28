Верховный суд РФ ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"
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Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ по ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации", - огласила решение судья Алла Назарова.
Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение.
"Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу. Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно", - сказал он.
Рачинский добавил, что полностью прекратить деятельность "Мемориала" невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу не в силах прокуратуры.
По его словам, до рассмотрения апелляции на решение суда никаких изменений в работе организации не произойдет.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России пытаются ликвидировать старейшую в стране правозащитную организацию "Мемориал". Генпрокуратура РФ требует закрыть его из-за того, что "Мемориал" не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Евросоюз призывал РФ отказаться от планов ликвидации "Мемориала".
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сейчас значит совецький союз в головах рашкованцев победил окончательно, осталось восстановить "внешний контур"
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ЛИКВИДИРОВАНО !!!!!!!!!
десоветизация и
деленизация всей страны
а у нас кое-кто ныл по поводу запрета компартии и сноса совецких памятников
Таваріщество "Меморіал" ліквідують , створять таваріщество "Донос" по розгляду скарг граждан 🤓
на це ***** зі своїм совком 2.0 нє мог пайтіть