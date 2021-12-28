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Новости За рубежом
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Верховный суд РФ ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Верховный суд РФ ликвидировал правозащитный центр

Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ по ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации", - огласила решение судья Алла Назарова.

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение.

"Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу. Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно", - сказал он.

Рачинский добавил, что полностью прекратить деятельность "Мемориала" невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу не в силах прокуратуры.

По его словам, до рассмотрения апелляции на решение суда никаких изменений в работе организации не произойдет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России пытаются ликвидировать старейшую в стране правозащитную организацию "Мемориал". Генпрокуратура РФ требует закрыть его из-за того, что "Мемориал" не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Евросоюз призывал РФ отказаться от планов ликвидации "Мемориала".

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
место, где главный редактор издания "Спутник и погром" русский фашик Егор Просвирнин выпал из окна..
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28.12.2021 13:38
+9
событие символическое, с "Мемориала" и правды о совецких репрессиях и ГУЛАГе начался моральный крах СССР.
сейчас значит совецький союз в головах рашкованцев победил окончательно, осталось восстановить "внешний контур"
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28.12.2021 13:49
+6
Дикари, бл...ть!
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28.12.2021 13:19
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Дикари, бл...ть!
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28.12.2021 13:19 Ответить
душили и душить будут, это скрепа
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28.12.2021 13:42 Ответить
событие символическое, с "Мемориала" и правды о совецких репрессиях и ГУЛАГе начался моральный крах СССР.
сейчас значит совецький союз в головах рашкованцев победил окончательно, осталось восстановить "внешний контур"
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28.12.2021 13:49 Ответить
Згідно зі Статутом товариства, цілями «Міжнародного Меморіалу» є:

допомога у побудові розвинутого громадянського суспільства та демократичної правової держави, що виключає повернення до тоталітаризму;
участь у формуванні суспільної свідомості на основі цінностей, демократії та права, подолання тоталітарних стереотипів та затвердження прав особистості у політичній практиці та суспільному житті;
участь у відновленні історичної правди та шануванні пам'яті жертв політичних репресій тоталітарних режимів.

ЛИКВИДИРОВАНО !!!!!!!!!
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28.12.2021 13:51 Ответить
вот что бывает если не проведена
десоветизация и
деленизация всей страны

а у нас кое-кто ныл по поводу запрета компартии и сноса совецких памятников
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28.12.2021 14:37 Ответить
Конец бензоколонки неоспорим ,вопрос в том пять или больше лет на это уйдёт ..я ставлю на пять ..
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28.12.2021 13:19 Ответить
немає прав-немає чого захищати...
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28.12.2021 13:26 Ответить
Чекаємо коли Верховний суд РФ ліквідує РФ.
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28.12.2021 13:36 Ответить
В Русні починається 1937 рік . Не написав донос на сусіда - уїхав в Магадан , Колиму , або взагалі на якийсь архіпелаг.
Таваріщество "Меморіал" ліквідують , створять таваріщество "Донос" по розгляду скарг граждан 🤓
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28.12.2021 13:37 Ответить
место, где главный редактор издания "Спутник и погром" русский фашик Егор Просвирнин выпал из окна..
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28.12.2021 13:38 Ответить
він створював негативний імідж СРСР та особисто товаріща Сраліна
на це ***** зі своїм совком 2.0 нє мог пайтіть
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28.12.2021 13:53 Ответить
Нет, конечно, это совсем не 1937 год, воронки же за неугодными не приезжают! Нет, не 37, примерно 34-35, так что основное веселье ещё впереди!!!
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28.12.2021 13:55 Ответить
ужас, и зе-дебилл ещё собрался о чём то говорить с ******, ну не падла?
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28.12.2021 13:55 Ответить
Не представляю чтобы в США позволили бы создать "правозащитную организацию" финансируемую другой страной. Америка абсолютно не терпит никакого вмешательства в свои дела, ни в каком виде.
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28.12.2021 13:55 Ответить
На бутылочку присядь.
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28.12.2021 14:20 Ответить
Блеать, мордовцы, да закройте уже границы. Не мелочитесь!
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28.12.2021 13:57 Ответить
дано недвозначний сигнал: терораша мусить бути демонтована, чекізм - прирівняний до гітлерівського нацизму з усіма наслідками
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28.12.2021 14:22 Ответить
Директор "мемориала" Рачинский говорит,что будет обжаловать это решение в кацапских судах И НАДЕЕТСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Ой,дурааак.🤦
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28.12.2021 14:22 Ответить
Орда.... Середньовічна, брудна, п"яна, неосвічена, безмізкла орда
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28.12.2021 14:56 Ответить
Ликуйте дети и внуки стукачей и вертухаев! Праздник пришел на вашу улицу им Сталина. И вместе с вами ликует сын бойца заградотряда В.В.Путин.
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28.12.2021 15:03 Ответить
 
 