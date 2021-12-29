В Черниговской области перестраивают старый мост через реку Лысогор

В Черниговской области в следующем году будет завершена реконструкция предаварийного моста, проходящего через реку Лысогор вблизи села Олексинцы и входящего в состав трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка.

Об этом Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Работы проходят в рамках программы "Большая стройка". Подрядчик уже забетонировал новое пролетное строение и уложил на нем нижний слой асфальтобетона.

Мост длиной 46 метров был построен в 1969 году и до начала реконструкции в мае этого года находился в предаварийном состоянии. Мостостроителям пришлось его полностью разобрать, а для проезда транспорта проложить временную дорогу параллельно месту проведения работ.

В данный момент подрядчик уже приступил к монтажу перильного ограждения, после чего сделает откосы. Дальнейшие работы продолжатся уже весной. Необходимо будет уложить верхний слой асфальтобетона и обустроить подходы к мосту.

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Новый мост будет отвечать всем современным нормам нагрузки и безопасности дорожного движения.

Мост через Лысогор расположен на дороге национального значения Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, масштабный ремонт которой в ходе "Большой стройки" проводится сразу в двух областях - Черниговской и Сумской. Протяженность трассы в пределах Черниговской области составляет 143 км.

Дорога была построена во второй половине ХХ века и давно нуждалась в комплексном ремонте. В ходе капитального ремонта здесь вместо разрушенных бетонных плит и чернощебеночного покрытия укладывается асфальтобетон. Одновременно проводится ремонт мостов, которые также не соответствуют современным габаритным и весовым нормам.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский, выступивший инициатором программы "Большая стройка", сообщил, что за два года ее реализации в Украине уже было восстановлено и построено 560 мостов и искусственных сооружений. За два следующих года планируется восстановить еще 810 мостов.

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