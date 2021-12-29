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В Черниговской области перестраивают старый мост через реку Лысогор

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Черниговской области перестраивают старый мост через реку Лысогор

В Черниговской области в следующем году будет завершена реконструкция предаварийного моста, проходящего через реку Лысогор вблизи села Олексинцы и входящего в состав трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка.

Об этом Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Работы проходят в рамках программы "Большая стройка". Подрядчик уже забетонировал новое пролетное строение и уложил на нем нижний слой асфальтобетона.

Мост длиной 46 метров был построен в 1969 году и до начала реконструкции в мае этого года находился в предаварийном состоянии. Мостостроителям пришлось его полностью разобрать, а для проезда транспорта проложить временную дорогу параллельно месту проведения работ.

В данный момент подрядчик уже приступил к монтажу перильного ограждения, после чего сделает откосы. Дальнейшие работы продолжатся уже весной. Необходимо будет уложить верхний слой асфальтобетона и обустроить подходы к мосту.

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Новый мост будет отвечать всем современным нормам нагрузки и безопасности дорожного движения.

Мост через Лысогор расположен на дороге национального значения Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, масштабный ремонт которой в ходе "Большой стройки" проводится сразу в двух областях - Черниговской и Сумской. Протяженность трассы в пределах Черниговской области составляет 143 км.

Дорога была построена во второй половине ХХ века и давно нуждалась в комплексном ремонте. В ходе капитального ремонта здесь вместо разрушенных бетонных плит и чернощебеночного покрытия укладывается асфальтобетон. Одновременно проводится ремонт мостов, которые также не соответствуют современным габаритным и весовым нормам.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский, выступивший инициатором программы "Большая стройка", сообщил, что за два года ее реализации в Украине уже было восстановлено и построено 560 мостов и искусственных сооружений. За два следующих года планируется восстановить еще 810 мостов.

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Автор: Наталя Джума
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29.12.2021 09:24 Ответить
Стесняюсь спросить: А когда его НАЧАЛИ реконструировать?
46 метров ... Закончим в следующем году ...

В Европе такие мостики за пару месяцев ремонтируют. Молчу уже за Китай.

P.S.
Фоточка яркая. Варианты подписи к ней:
1. Вот так "большая стройка" обеспечивает сотни тыщ. новых рабочих мест ... людям-невидимкам.
2. Отличной подписью будет диалог из "Формулы любви" ремонт кареты
3. Задачка для бизнес-школы: Если мост ремонтируют двое рабочих, кому по наследству перейдет подряд: Их детям или внукам?
4. Задачка для института МВД: Если мост можно реконструировать за 2 мес. и 10 млн. грн., а он реконструируется 2 года и стоит 50 млн. грн., то какова должна быть величина взятки, чтобы заказчик и подрядчик не сели в тюрьму?
5. Задачка для маркетологов: Каким нужно быть PR- дебилом, чтобы разместить подобное фото и позорище выдавать за достижение?
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29.12.2021 10:26 Ответить
 
 