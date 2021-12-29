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Новости Экономика
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Повышение гарантий по вкладам укрепит банковскую систему, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышение гарантий по вкладам укрепит банковскую систему, - эксперт

Планируемое повышение гарантированной суммы по вкладам до 600 тыс. гривен позволит укрепить доверие населения к банковской системе.

Об этом сказал в эфире "24 канала" финансовый аналитик Василий Невмержицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Эта сумма не менялась уже лет 10. За это время произошел процесс инфляции, даже курс доллара вырос с 5-8 до уровня 27 гривен, и, конечно, данный законопроект должен уже быть", - считает эксперт.

Напомним, в настоящее время сумма гарантированных выплат по вкладам в Украине составляет 200 тыс. грн. Этот размер гарантий был утвержден в 2012 году Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц". В 2021 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект законодательных изменений (законопроект №5542-1), которым предусмотрено повышение гарантированной суммы вкладов, и в настоящее время документ ожидает принятия в целом.

"Это чрезвычайно важный законопроект для каждого украинца, потому что он прежде всего предусматривает поэтапное увеличение суммы гарантирования вкладов. С момента его голосования и подписания Президентом сумма гарантирования будет составлять 400 тысяч, это вдвое больше, чем сейчас, а с 1 января 2023 года сумма гарантирования составит 600 тысяч гривен", – сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

По данным Фонда, украинцы хранят на счетах в банках более 640 млрд грн. С начала года прирост сбережений превысил 30 млрд грн, и по прогнозам специалистов, в случае повышения гарантий по вкладам, эта сумма может еще возрасти.

"Мы видим, что депозитные программы сейчас восстанавливаются, их объем растет. И это тот шаг, который будет способствовать дальнейшему повышению доверия населения к банковской системе", - подчеркнул один из инициаторов законопроекта, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Также законопроект предусматривает реструктуризацию долгов, возникших во время банкопада 2014-16 годов. Тогда Фонд заимствовал у государства 80 миллиардов гривен для выплат двум миллионам вкладчиков. В настоящее время остаток долга перед Минфином составляет около 46 млрд гривен по телу кредита и проценты. Проектом предусмотрено перевести этот долг в условные обязательства и направить на его погашение средства, взысканные с бывших владельцев банков и связанных лиц, виновных в их банкротстве.

Кроме того, государственный "Ощадбанк" получит статус банка-участника Фонда. По словам депутатов и экспертов, эти шаги положительно повлияют на украинскую финансовую систему.

Автор: Наталя Джума
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Тобто, одні будуть виводити в Європи кошти банків, а компенсувати втрачене буде бюджет, тобто гроші вкладникам повернуть їхніми ж грошима? Чи я помилився?
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29.12.2021 10:16 Ответить
які там гарантії? На словах? Нехай навіть стрічкою в законі?
Та манав я такі "гарантії" від зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе!
Для мене гарантія - це не на словах, а на ділі зрозумілі мені дії влади в ринковому просторі. Але це - не про уродів і їх зеленого клоуна-наркомана!
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29.12.2021 10:20 Ответить
ага! Это когда Зе-дЕрьмак. Шефиры, Бакланов...и прочие Квартал 95 вернут Офшорныное бабло в Украину!
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29.12.2021 10:23 Ответить
"Це надзвичайно важливий законопроєкт для кожного українця," - цікаво, який % українців з депозитом у банку?
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29.12.2021 10:40 Ответить
Хто,возм'йоть, білетав пачку, тот получіть ... водакачку
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29.12.2021 10:40 Ответить
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29.12.2021 10:49 Ответить
а какая разница,сколько не выдавать вкладчику,200 или 600 тыс...
это ж не беня,которому вынь и положь все до копеечки
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29.12.2021 11:48 Ответить
с каждым днем снашими банками опасно играть в наперстки.
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29.12.2021 18:55 Ответить
 
 