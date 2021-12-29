УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17106 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
2 976 9
банки (960) фінанси (123) Фонд гарантування вкладів (110) Гетманцев (435)

Підвищення гарантій за вкладами зміцнить банківську систему, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Підвищення гарантій за вкладами зміцнить банківську систему, - експерт

Заплановане підвищення гарантованої суми за вкладами до 600 тис. гривень дозволить зміцнити довіру населення до банківської системи.

Про це сказав у ефірі "24 каналу" фінансовий аналітик Василь Невмержицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ця сума не змінювалась вже років 10. За цей час відбувся процес інфляції, навіть курс долара зріс з 5-8 до рівня 27 гривень наразі, і, звичайно, даний законопроєкт повинен вже бути", - вважає експерт.

Нагадаємо, нині сума гарантованих виплат за вкладами в Україні становить 200 тис грн. Цей розмір гарантій був затверджений у 2012 р. Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". У 2021 р. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт законодавчих змін (законопроєкт №5542-1), яким передбачено підвищення гарантованої суми вкладів, і нині документ очікує ухвалення в цілому.

"Це надзвичайно важливий законопроєкт для кожного українця, тому що він, перш за все, передбачає поетапне збільшення суми гарантування вкладів. З моменту його голосування та підписання Президентом сума гарантування складатиме 400 тисяч, це вдвічі більше, ніж зараз, а з 1 січня 2023 року сума гарантування складе 600 тисяч гривень", - повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

За даними Фонду, українці зберігають на рахунках у банках понад 640 млрд грн. З початку року приріст заощаджень перевищив 30 млрд грн, і, за прогнозами фахівців, у разі підвищення гарантій за вкладами, ця сума може ще зрости.

"Ми бачимо, що депозитні програми нині відновлюються, їх обсяг зростає. І це той крок, який сприятиме подальшому підвищенню довіри населення до банківської системи" - наголосив один з ініціаторів законопроєкту, Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також законопроєкт передбачає реструктуризацію боргів, що виникли під час банкопаду 2014-16 років. Тоді Фонд запозичив у держави 80 мільярдів гривень для виплат двом мільйонам вкладників. Нині залишок боргу перед Мінфіном складає близько 46 млрд гривень за тілом кредиту та відсотки. Проєктом передбачено перевести цей борг в умовні зобов’язання та спрямувати на його погашення кошти, стягнуті з колишніх власників банків та пов’язаних осіб, винних у їх банкрутстві.

Окрім того, державний Ощадбанк отримає статус банку-учасника Фонду. За словами депутатів та експертів, ці кроки позитивно вплинуть на українську фінансову систему.

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, одні будуть виводити в Європи кошти банків, а компенсувати втрачене буде бюджет, тобто гроші вкладникам повернуть їхніми ж грошима? Чи я помилився?
показати весь коментар
29.12.2021 10:16 Відповісти
які там гарантії? На словах? Нехай навіть стрічкою в законі?
Та манав я такі "гарантії" від зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе!
Для мене гарантія - це не на словах, а на ділі зрозумілі мені дії влади в ринковому просторі. Але це - не про уродів і їх зеленого клоуна-наркомана!
показати весь коментар
29.12.2021 10:20 Відповісти
ага! Это когда Зе-дЕрьмак. Шефиры, Бакланов...и прочие Квартал 95 вернут Офшорныное бабло в Украину!
показати весь коментар
29.12.2021 10:23 Відповісти
"Це надзвичайно важливий законопроєкт для кожного українця," - цікаво, який % українців з депозитом у банку?
показати весь коментар
29.12.2021 10:40 Відповісти
Хто,возм'йоть, білетав пачку, тот получіть ... водакачку
показати весь коментар
29.12.2021 10:40 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 10:49 Відповісти
а какая разница,сколько не выдавать вкладчику,200 или 600 тыс...
это ж не беня,которому вынь и положь все до копеечки
показати весь коментар
29.12.2021 11:48 Відповісти
с каждым днем снашими банками опасно играть в наперстки.
показати весь коментар
29.12.2021 18:55 Відповісти
 
 