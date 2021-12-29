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Выявлены 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон", - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Выявлены 5 новых случаев заболевания штаммом

По состоянию на 28 декабря в Украине выявлены 5 новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Первый случай подтвердили 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

Таким образом, в общей сложности выявлены шесть случаев заболевания штаммом "Омикрон". Два случая обнаружили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования.

В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

Для минимизации рисков инфицирования новым штаммом Министерство здравоохранения советует воздержаться от поездок в страны, где распространен коронавирус штамма "Омикрон".

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Автор: Наталя Джума
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Йдіть попід три чорти
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29.12.2021 11:08 Ответить
Срочно!
100500 вакцинаций!
И всех посадить в стеклянную колбу и сосать хер через трубочку!
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29.12.2021 11:14 Ответить

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29.12.2021 11:52 Ответить
На МЧМ по хоккею в Канаде, сборной США защитали техпоражение из-за двух "больных" игроков ( как Украине в Швейцарии ). Двое вакцинированных "больных", как и вся команда, чувствуют сябя прекрасно.
Дурдом приобретает законченные формы.
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29.12.2021 11:20 Ответить
ВОЗ это частная лавочка,так что ждем-с нового Штамма с Нового года,типа SOS....
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29.12.2021 11:28 Ответить
На мозькве знов загострення антиковідної істерії на фоні вакцінації Спутніком В.
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29.12.2021 11:33 Ответить
"Нова реальність" - Гнап та Якименко про головне
https://www.youtube.com/watch?v=64BeoDr34Vs&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF
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29.12.2021 13:17 Ответить
А постер тонко как бы указывает на подозреваемого))
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29.12.2021 19:47 Ответить
 
 