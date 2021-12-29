Виявлено 5 нових випадків захворювання на штам "Омікрон", - МОЗ

Станом на 28 грудня в Україні виявлено 5 нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перший випадок підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора. П’ять нових - в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам "Омікрон". Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.

Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

Для мінімізації ризиків інфікування новим штамом Міністерство охорони здоров’я радить утриматись від поїздок до країн, де поширений коронавірус штаму "Омікрон".

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