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Виявлено 5 нових випадків захворювання на штам "Омікрон", - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Виявлено 5 нових випадків захворювання на штам

Станом на 28 грудня в Україні виявлено 5 нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перший випадок підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора. П’ять нових - в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам "Омікрон". Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.

Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

Для мінімізації ризиків інфікування новим штамом Міністерство охорони здоров’я радить утриматись від поїздок до країн, де поширений коронавірус штаму "Омікрон".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження

Автор: Богдан Гуньковський
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Йдіть попід три чорти
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29.12.2021 11:08 Відповісти
Срочно!
100500 вакцинаций!
И всех посадить в стеклянную колбу и сосать хер через трубочку!
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29.12.2021 11:14 Відповісти

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29.12.2021 11:52 Відповісти
На МЧМ по хоккею в Канаде, сборной США защитали техпоражение из-за двух "больных" игроков ( как Украине в Швейцарии ). Двое вакцинированных "больных", как и вся команда, чувствуют сябя прекрасно.
Дурдом приобретает законченные формы.
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29.12.2021 11:20 Відповісти
ВОЗ это частная лавочка,так что ждем-с нового Штамма с Нового года,типа SOS....
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29.12.2021 11:28 Відповісти
На мозькве знов загострення антиковідної істерії на фоні вакцінації Спутніком В.
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29.12.2021 11:33 Відповісти
"Нова реальність" - Гнап та Якименко про головне
https://www.youtube.com/watch?v=64BeoDr34Vs&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF
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29.12.2021 13:17 Відповісти
А постер тонко как бы указывает на подозреваемого))
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29.12.2021 19:47 Відповісти
 
 