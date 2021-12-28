У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження

У людей, які перехворіли "Омікрон"-штамом коронавірусу менше шансів заразитися "Дельтою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Згідно з дослідженням, проведеним у Південній Африці, зараження штамом Омікрон знижує, ймовірність того, що ви заразитеся Дельта-штамом", - йдеться в повідомленні.

Дослідження, проведене Африканським дослідницьким інститутом охорони здоров’я в Південній Африці, показало, що у людей, які були інфіковані штамом Омікрон, особливо тих, хто був вакцинований, розвинувся підвищений імунітет до штаму Дельта.

У дослідженні взяли участь 33 вакцинованих і невакцинованих людей, які були інфіковані штамом Омікрон в Південній Африці.

Також читайте: Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 2,7 рази, дві області досі "червоні", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА