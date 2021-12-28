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У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У інфікованих штамом

У людей, які перехворіли "Омікрон"-штамом коронавірусу менше шансів заразитися "Дельтою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Згідно з дослідженням, проведеним у Південній Африці, зараження штамом Омікрон знижує, ймовірність того, що ви заразитеся Дельта-штамом", - йдеться в повідомленні.

Дослідження, проведене Африканським дослідницьким інститутом охорони здоров’я в Південній Африці, показало, що у людей, які були інфіковані штамом Омікрон, особливо тих, хто був вакцинований, розвинувся підвищений імунітет до штаму Дельта.

У дослідженні взяли участь 33 вакцинованих і невакцинованих людей, які були інфіковані штамом Омікрон в Південній Африці.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Это уже похоже на съезд с темы.
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28.12.2021 10:53 Відповісти
А охват то какой! 33 чела.
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28.12.2021 10:54 Відповісти
но мы сделаем все возможное, чтобы не дать заболеть вам омикроном... болейте дельтой на здоровье!
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28.12.2021 10:54 Відповісти
піду, ширнуся "мікроном", до дуппи Пфайзер
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28.12.2021 11:36 Відповісти
Похоже что Омикрон пора использовать как вакцину...
От Дельты защищает...переносится легко...смертность минимальная...по всем признакам подходит...
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28.12.2021 12:54 Відповісти
И с логистикой проблем нет....распространяется сам...да еще и бесплатно..😀
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28.12.2021 12:56 Відповісти
Сколько фаз испытаний она прошла?
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28.12.2021 15:31 Відповісти
 
 