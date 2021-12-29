РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13750 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 831 74
гражданство (1283) путин (29870) россия (91360)

Путин предлагает упростить получение российского гражданства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин предлагает упростить получение российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме принять новый закон, упрощающий получение российского гражданства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на парламентскую газету РФ.

Так, документ уменьшает количество требований более чем к 20 категориям лиц. Среди них такие категории, как:

  • российские соотечественники (граждане бывшего СССР, их дети, участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей);
  • те, у кого в России проживают близкие родственники из числа российских граждан;
  • те, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, принадлежавшей к Российской империи или СССР (в пределах госграницы Российской Федерации);
  • те, кто состоят в браке с гражданином РФ и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного);
  • те, кто успешно освоили в России программу высшего образования, имеющую госаккредитацию, в очной форме и получили документ об образовании и квалификации с отличием.

Отмечается, что Путин сможет по своему усмотрению определять категории лиц, которые получат право на упрощенное получение гражданства РФ. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

Также смотрите: "Над людьми в Крыму издеваются! Где мне ночевать? Огородили наши дома! Нас росгвардейцы домой не пускают", - крымчанка обратилась к Путину с жалобой на оккупантов. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Отправьте туда уже нашу прокацапленную шоблу, Киву, Мураева и весь жопоблок скопом, пусть помогут рессее таджиков разбавить...
показать весь комментарий
29.12.2021 13:07
+17
У фюрера репоедов проблемы. Быдло дохнет от всяких там стекломоев, боярки и браги, ***** хочется воевать, а нет пипла для этого. Вот фюрер и придумывает всякую хрень, ищет дурачков, готовых положить голову за его дикую орду.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:07
+17
Упрощает на перспективу нападения на Украину, под видом защиты своих граждан. А наши государственные предатели подыгрывают путлеру, проталкивая закон о двойном гражданстве.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отправьте туда уже нашу прокацапленную шоблу, Киву, Мураева и весь жопоблок скопом, пусть помогут рессее таджиков разбавить...
показать весь комментарий
29.12.2021 13:07 Ответить
желающих иметь рашопаспортину нет.. насильно втюхивают.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:01 Ответить
Вони ще забули дописати тих, хто колись висрався під березкою на території підаРаші
показать весь комментарий
29.12.2021 16:32 Ответить
Я прошу прощению, к кому вы обращаетесь? Неужели к пуйлу?!
показать весь комментарий
29.12.2021 17:58 Ответить
Речь про граждан Украины которые ненавидят Украину, значит я обращаюсь к руководству Украины. Так доходчивей? Или у вас восприятие окружающего мира как у Кивы?
показать весь комментарий
29.12.2021 18:10 Ответить
Та к руководству Украины сейчас обращаться бесполезно.
показать весь комментарий
29.12.2021 18:40 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:07 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:08 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:09 Ответить
У фюрера репоедов проблемы. Быдло дохнет от всяких там стекломоев, боярки и браги, ***** хочется воевать, а нет пипла для этого. Вот фюрер и придумывает всякую хрень, ищет дурачков, готовых положить голову за его дикую орду.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:07 Ответить
Котик, погугли средняя продолжительность жизни, не будь смешным.
показать весь комментарий
29.12.2021 15:44 Ответить
этому уроду сибирь не кем заселять... да и дальневосточный гектар сдох .. не сработало...
показать весь комментарий
29.12.2021 16:59 Ответить
о!.. збсь!.. кароший закона!.. МасквэбадНаш!
показать весь комментарий
29.12.2021 13:07 Ответить
Папуасы и прочие африканские племена ассимилируются в Якутские поселения для оздоровления генетических пропорций...
показать весь комментарий
29.12.2021 13:08 Ответить
На расее начинают лакать все что горит с 10 лет, а к 25 годам 95% мужиков становятся импотентами. Выручали работяги с Украины, которые и работали и повышали рождаемость на орде. После 14 года к репоедам не ездят так активно, война. А тут еще Украина получила безвиз с ЕС и наши мужика рванули в Европу, улучшать местный генофонд. А что-же на расее? Местные бабы начали приносить в подоле разных детишек, то косоглазеньких, то смугленьких, то черненьких. И то, немного, как хочется *****, вот поэтому членоголовый фюрер репоедов ***** и ищет идиотов, желающий ехать в его выгребную яму расею.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:33 Ответить
Китайцы сейчас там в завидных женихах ходят, ну и ладно...
показать весь комментарий
29.12.2021 13:43 Ответить
Навіть від ***** дружина у 2013 році втекла. Тепер вона Людмила Олександрівна Очеретна. Що ніби так на багато що натякає...
показать весь комментарий
29.12.2021 13:50 Ответить
Це мабуть частково пояснює тарганів, які завелись у нього в підсвідомості і військові дії, які по великому рахунку нічого крім гігантських непотрібних втрат і статусу країни ізгоя московії не приносять.
показать весь комментарий
29.12.2021 16:21 Ответить
Упрощает на перспективу нападения на Украину, под видом защиты своих граждан. А наши государственные предатели подыгрывают путлеру, проталкивая закон о двойном гражданстве.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:09 Ответить
вони не підігрують , це все один план
показать весь комментарий
29.12.2021 13:10 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼++++
показать весь комментарий
29.12.2021 13:19 Ответить
Нет. Не так. В случае оккупации идет политика выдавливания местного населения. Как в Крыму. Как в Ордло. Это когда искусственно для местных работы нет, а для приезжих работа есть. Или вообще все разграблено и уничтожено, что работы нет вообще, соответственно, и денег нет вообще. В этом случае местные, чтобы элементарно выжить, уезжают. В случае оккупации, естественно, ни куда больше, кроме как в Сибири, разные тундры и дальние востоки, им выехать не дадут. Для этого они такие законы принимают. То есть, готовится полная глобальная зачистка территории Украины от украинцев, и даже ватников эта участь не обойдет, потому что их приписывают к категории неблагонадежного населения ( смотри Крым сейчас, когда об этом множество видео от тех, кто в 2014 бегал с аквафрешами и орал Россия!). Мы живем в страшное время. И страшно то, что восточный сосед готовит в планах для Украины в случае оккупации. Открыто готовят.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:30 Ответить
Согласен!!
показать весь комментарий
29.12.2021 15:11 Ответить
потрібно закон ,по якому в кого виявлять російське громадянство ,автоматично анулювать українське,
показать весь комментарий
29.12.2021 13:09 Ответить
Краще відразу до в'язниці за порушення основного закону України - Конституції, де чітко прописано, що в Україні є тільки одне громадянство - Українське.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:15 Ответить
У кацапів лишились тільки імпотенти тому стає питання з приростом поголів"я. Треба робити не спрощене оформлення а призначити винагороду тим хто хоче стати кацапом.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:11 Ответить
Теперь российское гражданство будут давать без согласия самого "гражданина")
показать весь комментарий
29.12.2021 13:13 Ответить
Так уже давно дают, часто вместе со сроками...
показать весь комментарий
29.12.2021 13:38 Ответить
Так вона для чего ***** смертную казнь вводит
https://censor.net/ru/news/3307664/v_buduschem_rossiya_mojet_vernutsya_k_primeneniyu_smertnoyi_kazni_predsedatel_konstitutsionnogo_suda
показать весь комментарий
29.12.2021 15:21 Ответить
ну так это ж после постановления о братских могилах .. их же надо кем то заполнять
показать весь комментарий
29.12.2021 17:00 Ответить
Тот случай когда аусвайс недостраны легко получить, а вот получить паспорт цивилизованной страны не так просто.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:13 Ответить
в точку
показать весь комментарий
29.12.2021 13:18 Ответить
Давай еще проще: всякое одоробло, могущее сказать хоть одно слово на русском автоматически зачисляется в рузге. Знатоки матюков вне конкурса.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:15 Ответить
Всих,хто має кацапське громадянство,або хоче його мати- депортувати нах в мордор! Жодного привіду захищати в Україні громадян параші пині давати не можна!
показать весь комментарий
29.12.2021 13:18 Ответить
Якутія та Магадан великі , отож потрібно кимось заселяти 😠
показать весь комментарий
29.12.2021 13:21 Ответить
в Путина веруешь,верую,поцелуй его на фото в *пупок* Поздравляю, ваша просьба удовлетворена
показать весь комментарий
29.12.2021 13:23 Ответить
Таджики, китайцы и другие - на низком старте !
А шо, родственников на РФ уже имеют...
показать весь комментарий
29.12.2021 13:25 Ответить
Міг сказати простіше - громадянство даєм усім, кому "не в падлу" таке громадянство.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:26 Ответить
Я предлагаю перестать платить пенсию "кормильцам" с двойным гражданством .
показать весь комментарий
29.12.2021 13:27 Ответить
а кому бублики . матрешки . российские паспорта . налетай подешевело
показать весь комментарий
29.12.2021 13:28 Ответить
А кому гавна на лопате?
показать весь комментарий
29.12.2021 15:14 Ответить
это скрытый бонус . он прописан маленькими буквами на последней странице паспорта
показать весь комментарий
29.12.2021 15:47 Ответить
Точно!
показать весь комментарий
29.12.2021 15:48 Ответить
Таджики с узбеками одобряют.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:28 Ответить
У них серьезный демографический кризис - пьянство,ковид,онкология,нищета...это лишь малость причин,в скорем времени их может остаться менее 100 лям на такую огромную территорию - выводы напрашиваются сами собой - о каком "вяличии" и главное кому тогда впаривать. Конечно защищать "рузких" за рубежом скрепной тоже выгодно и как бы по их закону. А зеленая свора тем временем предлагает узаконить двойное гражданство (наверное хотят легитимации своих двойных-тройных гражданств) - вот это настораживает!
показать весь комментарий
29.12.2021 13:34 Ответить
Путин предлагает упростить получение российского гражданства превращение из человека в примата. Источник: https://censor.net/ru/n3307716


Гебнявый карлик ничего лучше не предложит. Кстати, просмотр быдлосериалов и быдлоюмористов делает тоже самое, только чуть медленнее, за пару месяцев.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:35 Ответить
Скоро на углу будут торговать, как туалетной бумагой. Или доплачивать за "счастье стать орком". )))
показать весь комментарий
29.12.2021 13:37 Ответить
Російський паспорт скоро можна буде отримати простіше ніж винести сміття на помойку . Відповідна і його цінність . Мусорна . )))) Дякую тобі Боже , що я не москаль .
показать весь комментарий
29.12.2021 13:40 Ответить
На,рулонах туалетного паперу,друкуватимуть
показать весь комментарий
29.12.2021 14:11 Ответить
упростить до уровня доступности туалетной бумаги!

показать весь комментарий
29.12.2021 13:47 Ответить
достаточно будет и шваброй печать ставить
показать весь комментарий
29.12.2021 13:48 Ответить
станешь ты раSSеи гражданином-
будешь выпасать ты медведей :
лагерный барак под Сахалином,
ложка с дыркой в постной баланде
показать весь комментарий
29.12.2021 13:48 Ответить
Скоро всім, хто вдаривши себе по пальцю молотком скаже "...лядь", будуть автоматично надавати російське громадянство.
показать весь комментарий
29.12.2021 13:53 Ответить
белорусам даже по пальцу попадать не надо, они автоматом все паспорта получат, как никак белоруссия теперь клоака параши и значит там все парашеянцами должны быть по умолчанию. такой вот план ))
показать весь комментарий
29.12.2021 14:29 Ответить
так оно нахер никому ненадо
показать весь комментарий
29.12.2021 14:04 Ответить
А ведь им обидно… попробуй получи паспорт США или Канады , стран ЕС.. желающих много, а получить трудно. А это что? Никто ведь не желает жить на помойке… а проживающие на помойке искренне недоумевают почему? Почему на Рашке никто жить не хочет добровольно, по хорошему.. и что тогда они и от кого обороняют, если никто туда и даром не хочет! Вот вам пример, как надо устроить жизнь в стране, что бы от вас все шугались.. и армии не надо,и флота.. страна Шугалово..
показать весь комментарий
29.12.2021 14:11 Ответить
Закон,отримав паспорт )(уйла,автоматично залишився без українського.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:14 Ответить
Зато у нас с регулярным постоянством находятся идиоты включая известных политиков и деятелей требующие разрешить двойное гражданство
показать весь комментарий
29.12.2021 14:21 Ответить
Двойное гражданство можно вводить, учитывая, сколько наших людей работают за границей. Но не с рашкой.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:26 Ответить
Выборочно НЕ получится .Либо да , либо нет. Я против двойного гражданства . Это бомба замедленного действия .
показать весь комментарий
29.12.2021 14:31 Ответить
- а также печенеги, половцы и их потомки. (которых ***** удалось победить ещё в те времена, когда параши ещё даже в задумках не существовало)
показать весь комментарий
29.12.2021 14:22 Ответить
Можна ще простіше - на кого РФ вкаже, той і є її громадянин. А потім можна буде піти його "защіщать от фашистав"
показать весь комментарий
29.12.2021 14:35 Ответить
Даром не надо.
показать весь комментарий
29.12.2021 14:59 Ответить
Ватники вперёд! Путлер вместе с гражданством в Амурской области квартиры даёт, буде БАМ достраивать с киркой и лопатой! Зато как почётно и без биндер
показать весь комментарий
29.12.2021 15:12 Ответить
Наступні ті хто хоч раз в житті вживав Потрійний одеколон або Бояру!
показать весь комментарий
29.12.2021 15:15 Ответить
а китайців чому пропустили-вони так успішно осваевают необятние простори родини
показать весь комментарий
29.12.2021 16:23 Ответить
Що має високу цінність просто так роздавати не будуть.Отже російське громадянство-фігня.
показать весь комментарий
29.12.2021 18:57 Ответить
Граждане совка, их дети©
На этом другие категории можно было бы не упоминать, всех в рабство, мерзавцы, снова хотите забрать.
показать весь комментарий
29.12.2021 20:25 Ответить
 
 