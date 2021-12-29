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Путин предлагает упростить получение российского гражданства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме принять новый закон, упрощающий получение российского гражданства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на парламентскую газету РФ.
Так, документ уменьшает количество требований более чем к 20 категориям лиц. Среди них такие категории, как:
- российские соотечественники (граждане бывшего СССР, их дети, участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей);
- те, у кого в России проживают близкие родственники из числа российских граждан;
- те, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, принадлежавшей к Российской империи или СССР (в пределах госграницы Российской Федерации);
- те, кто состоят в браке с гражданином РФ и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного);
- те, кто успешно освоили в России программу высшего образования, имеющую госаккредитацию, в очной форме и получили документ об образовании и квалификации с отличием.
Отмечается, что Путин сможет по своему усмотрению определять категории лиц, которые получат право на упрощенное получение гражданства РФ. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.
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https://censor.net/ru/news/3307664/v_buduschem_rossiya_mojet_vernutsya_k_primeneniyu_smertnoyi_kazni_predsedatel_konstitutsionnogo_suda
А шо, родственников на РФ уже имеют...
получение российского гражданствапревращение из человека в примата. Источник: https://censor.net/ru/n3307716
Гебнявый карлик ничего лучше не предложит. Кстати, просмотр быдлосериалов и быдлоюмористов делает тоже самое, только чуть медленнее, за пару месяцев.
будешь выпасать ты медведей :
лагерный барак под Сахалином,
ложка с дыркой в постной баланде
На этом другие категории можно было бы не упоминать, всех в рабство, мерзавцы, снова хотите забрать.