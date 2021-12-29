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Путін пропонує спростити отримання російського громадянства

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін пропонує спростити отримання російського громадянства

Президент РФ Володимир Путін запропонував Держдумі ухвалити новий закон, який спрощує отримання російського громадянства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на парламентську газету РФ.

Так, документ зменшує кількість вимог більш ніж до 20 категорій осіб. Серед них такі категорії, як:

- російські співвітчизники (громадяни колишнього СРСР, їхні діти, учасники Державної програми з надання сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, які проживають за кордоном);
- Ті, у кого в Росії проживають близькі родичі з-поміж російських громадян;
- ті, хто має родичів по прямій висхідній лінії, які постійно проживали на території, що належала до Російської імперії або СРСР (у межах Держкордону Російської Федерації);
- ті, хто перебувають у шлюбі з громадянином РФ і мають спільну дитину, у тому числі усиновлену (удочерену);
- ті, хто успішно освоїли в Росії програму вищої освіти, що має держакредитацію, в очній формі і отримали документ про освіту та про кваліфікацію з відзнакою;

Зазначається, що Путін зможе на власний розсуд визначати категорії осіб, які отримають право на спрощене отримання громадянства РФ. Це стосуватиметься громадян Білорусі, України, Молдови і Казахстану.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Отправьте туда уже нашу прокацапленную шоблу, Киву, Мураева и весь жопоблок скопом, пусть помогут рессее таджиков разбавить...
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29.12.2021 13:07
+17
У фюрера репоедов проблемы. Быдло дохнет от всяких там стекломоев, боярки и браги, ***** хочется воевать, а нет пипла для этого. Вот фюрер и придумывает всякую хрень, ищет дурачков, готовых положить голову за его дикую орду.
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29.12.2021 13:07
+17
Упрощает на перспективу нападения на Украину, под видом защиты своих граждан. А наши государственные предатели подыгрывают путлеру, проталкивая закон о двойном гражданстве.
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29.12.2021 13:09
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Отправьте туда уже нашу прокацапленную шоблу, Киву, Мураева и весь жопоблок скопом, пусть помогут рессее таджиков разбавить...
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29.12.2021 13:07 Відповісти
желающих иметь рашопаспортину нет.. насильно втюхивают.
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29.12.2021 14:01 Відповісти
Вони ще забули дописати тих, хто колись висрався під березкою на території підаРаші
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29.12.2021 16:32 Відповісти
Я прошу прощению, к кому вы обращаетесь? Неужели к пуйлу?!
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29.12.2021 17:58 Відповісти
Речь про граждан Украины которые ненавидят Украину, значит я обращаюсь к руководству Украины. Так доходчивей? Или у вас восприятие окружающего мира как у Кивы?
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29.12.2021 18:10 Відповісти
Та к руководству Украины сейчас обращаться бесполезно.
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29.12.2021 18:40 Відповісти
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29.12.2021 13:07 Відповісти
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29.12.2021 13:08 Відповісти
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29.12.2021 13:09 Відповісти
У фюрера репоедов проблемы. Быдло дохнет от всяких там стекломоев, боярки и браги, ***** хочется воевать, а нет пипла для этого. Вот фюрер и придумывает всякую хрень, ищет дурачков, готовых положить голову за его дикую орду.
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29.12.2021 13:07 Відповісти
Котик, погугли средняя продолжительность жизни, не будь смешным.
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29.12.2021 15:44 Відповісти
этому уроду сибирь не кем заселять... да и дальневосточный гектар сдох .. не сработало...
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29.12.2021 16:59 Відповісти
о!.. збсь!.. кароший закона!.. МасквэбадНаш!
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29.12.2021 13:07 Відповісти
Папуасы и прочие африканские племена ассимилируются в Якутские поселения для оздоровления генетических пропорций...
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29.12.2021 13:08 Відповісти
На расее начинают лакать все что горит с 10 лет, а к 25 годам 95% мужиков становятся импотентами. Выручали работяги с Украины, которые и работали и повышали рождаемость на орде. После 14 года к репоедам не ездят так активно, война. А тут еще Украина получила безвиз с ЕС и наши мужика рванули в Европу, улучшать местный генофонд. А что-же на расее? Местные бабы начали приносить в подоле разных детишек, то косоглазеньких, то смугленьких, то черненьких. И то, немного, как хочется *****, вот поэтому членоголовый фюрер репоедов ***** и ищет идиотов, желающий ехать в его выгребную яму расею.
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29.12.2021 13:33 Відповісти
Китайцы сейчас там в завидных женихах ходят, ну и ладно...
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29.12.2021 13:43 Відповісти
Навіть від ***** дружина у 2013 році втекла. Тепер вона Людмила Олександрівна Очеретна. Що ніби так на багато що натякає...
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29.12.2021 13:50 Відповісти
Це мабуть частково пояснює тарганів, які завелись у нього в підсвідомості і військові дії, які по великому рахунку нічого крім гігантських непотрібних втрат і статусу країни ізгоя московії не приносять.
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29.12.2021 16:21 Відповісти
Упрощает на перспективу нападения на Украину, под видом защиты своих граждан. А наши государственные предатели подыгрывают путлеру, проталкивая закон о двойном гражданстве.
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29.12.2021 13:09 Відповісти
вони не підігрують , це все один план
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29.12.2021 13:10 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼++++
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29.12.2021 13:19 Відповісти
Нет. Не так. В случае оккупации идет политика выдавливания местного населения. Как в Крыму. Как в Ордло. Это когда искусственно для местных работы нет, а для приезжих работа есть. Или вообще все разграблено и уничтожено, что работы нет вообще, соответственно, и денег нет вообще. В этом случае местные, чтобы элементарно выжить, уезжают. В случае оккупации, естественно, ни куда больше, кроме как в Сибири, разные тундры и дальние востоки, им выехать не дадут. Для этого они такие законы принимают. То есть, готовится полная глобальная зачистка территории Украины от украинцев, и даже ватников эта участь не обойдет, потому что их приписывают к категории неблагонадежного населения ( смотри Крым сейчас, когда об этом множество видео от тех, кто в 2014 бегал с аквафрешами и орал Россия!). Мы живем в страшное время. И страшно то, что восточный сосед готовит в планах для Украины в случае оккупации. Открыто готовят.
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29.12.2021 13:30 Відповісти
Согласен!!
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29.12.2021 15:11 Відповісти
потрібно закон ,по якому в кого виявлять російське громадянство ,автоматично анулювать українське,
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29.12.2021 13:09 Відповісти
Краще відразу до в'язниці за порушення основного закону України - Конституції, де чітко прописано, що в Україні є тільки одне громадянство - Українське.
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29.12.2021 13:15 Відповісти
У кацапів лишились тільки імпотенти тому стає питання з приростом поголів"я. Треба робити не спрощене оформлення а призначити винагороду тим хто хоче стати кацапом.
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29.12.2021 13:11 Відповісти
Теперь российское гражданство будут давать без согласия самого "гражданина")
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29.12.2021 13:13 Відповісти
Так уже давно дают, часто вместе со сроками...
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29.12.2021 13:38 Відповісти
Так вона для чего ***** смертную казнь вводит
https://censor.net/ru/news/3307664/v_buduschem_rossiya_mojet_vernutsya_k_primeneniyu_smertnoyi_kazni_predsedatel_konstitutsionnogo_suda
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29.12.2021 15:21 Відповісти
ну так это ж после постановления о братских могилах .. их же надо кем то заполнять
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29.12.2021 17:00 Відповісти
Тот случай когда аусвайс недостраны легко получить, а вот получить паспорт цивилизованной страны не так просто.
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29.12.2021 13:13 Відповісти
в точку
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29.12.2021 13:18 Відповісти
Давай еще проще: всякое одоробло, могущее сказать хоть одно слово на русском автоматически зачисляется в рузге. Знатоки матюков вне конкурса.
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29.12.2021 13:15 Відповісти
Всих,хто має кацапське громадянство,або хоче його мати- депортувати нах в мордор! Жодного привіду захищати в Україні громадян параші пині давати не можна!
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29.12.2021 13:18 Відповісти
Якутія та Магадан великі , отож потрібно кимось заселяти 😠
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29.12.2021 13:21 Відповісти
в Путина веруешь,верую,поцелуй его на фото в *пупок* Поздравляю, ваша просьба удовлетворена
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29.12.2021 13:23 Відповісти
Таджики, китайцы и другие - на низком старте !
А шо, родственников на РФ уже имеют...
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29.12.2021 13:25 Відповісти
Міг сказати простіше - громадянство даєм усім, кому "не в падлу" таке громадянство.
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29.12.2021 13:26 Відповісти
Я предлагаю перестать платить пенсию "кормильцам" с двойным гражданством .
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29.12.2021 13:27 Відповісти
а кому бублики . матрешки . российские паспорта . налетай подешевело
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29.12.2021 13:28 Відповісти
А кому гавна на лопате?
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29.12.2021 15:14 Відповісти
это скрытый бонус . он прописан маленькими буквами на последней странице паспорта
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29.12.2021 15:47 Відповісти
Точно!
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29.12.2021 15:48 Відповісти
Таджики с узбеками одобряют.
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29.12.2021 13:28 Відповісти
У них серьезный демографический кризис - пьянство,ковид,онкология,нищета...это лишь малость причин,в скорем времени их может остаться менее 100 лям на такую огромную территорию - выводы напрашиваются сами собой - о каком "вяличии" и главное кому тогда впаривать. Конечно защищать "рузких" за рубежом скрепной тоже выгодно и как бы по их закону. А зеленая свора тем временем предлагает узаконить двойное гражданство (наверное хотят легитимации своих двойных-тройных гражданств) - вот это настораживает!
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29.12.2021 13:34 Відповісти
Путин предлагает упростить получение российского гражданства превращение из человека в примата. Источник: https://censor.net/ru/n3307716


Гебнявый карлик ничего лучше не предложит. Кстати, просмотр быдлосериалов и быдлоюмористов делает тоже самое, только чуть медленнее, за пару месяцев.
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29.12.2021 13:35 Відповісти
Скоро на углу будут торговать, как туалетной бумагой. Или доплачивать за "счастье стать орком". )))
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29.12.2021 13:37 Відповісти
Російський паспорт скоро можна буде отримати простіше ніж винести сміття на помойку . Відповідна і його цінність . Мусорна . )))) Дякую тобі Боже , що я не москаль .
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29.12.2021 13:40 Відповісти
На,рулонах туалетного паперу,друкуватимуть
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29.12.2021 14:11 Відповісти
упростить до уровня доступности туалетной бумаги!

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29.12.2021 13:47 Відповісти
достаточно будет и шваброй печать ставить
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29.12.2021 13:48 Відповісти
станешь ты раSSеи гражданином-
будешь выпасать ты медведей :
лагерный барак под Сахалином,
ложка с дыркой в постной баланде
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29.12.2021 13:48 Відповісти
Скоро всім, хто вдаривши себе по пальцю молотком скаже "...лядь", будуть автоматично надавати російське громадянство.
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29.12.2021 13:53 Відповісти
белорусам даже по пальцу попадать не надо, они автоматом все паспорта получат, как никак белоруссия теперь клоака параши и значит там все парашеянцами должны быть по умолчанию. такой вот план ))
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29.12.2021 14:29 Відповісти
так оно нахер никому ненадо
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29.12.2021 14:04 Відповісти
А ведь им обидно… попробуй получи паспорт США или Канады , стран ЕС.. желающих много, а получить трудно. А это что? Никто ведь не желает жить на помойке… а проживающие на помойке искренне недоумевают почему? Почему на Рашке никто жить не хочет добровольно, по хорошему.. и что тогда они и от кого обороняют, если никто туда и даром не хочет! Вот вам пример, как надо устроить жизнь в стране, что бы от вас все шугались.. и армии не надо,и флота.. страна Шугалово..
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29.12.2021 14:11 Відповісти
Закон,отримав паспорт )(уйла,автоматично залишився без українського.
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29.12.2021 14:14 Відповісти
Зато у нас с регулярным постоянством находятся идиоты включая известных политиков и деятелей требующие разрешить двойное гражданство
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29.12.2021 14:21 Відповісти
Двойное гражданство можно вводить, учитывая, сколько наших людей работают за границей. Но не с рашкой.
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29.12.2021 14:26 Відповісти
Выборочно НЕ получится .Либо да , либо нет. Я против двойного гражданства . Это бомба замедленного действия .
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29.12.2021 14:31 Відповісти
- а также печенеги, половцы и их потомки. (которых ***** удалось победить ещё в те времена, когда параши ещё даже в задумках не существовало)
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29.12.2021 14:22 Відповісти
Можна ще простіше - на кого РФ вкаже, той і є її громадянин. А потім можна буде піти його "защіщать от фашистав"
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29.12.2021 14:35 Відповісти
Даром не надо.
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29.12.2021 14:59 Відповісти
Ватники вперёд! Путлер вместе с гражданством в Амурской области квартиры даёт, буде БАМ достраивать с киркой и лопатой! Зато как почётно и без биндер
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29.12.2021 15:12 Відповісти
Наступні ті хто хоч раз в житті вживав Потрійний одеколон або Бояру!
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29.12.2021 15:15 Відповісти
а китайців чому пропустили-вони так успішно осваевают необятние простори родини
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29.12.2021 16:23 Відповісти
Що має високу цінність просто так роздавати не будуть.Отже російське громадянство-фігня.
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29.12.2021 18:57 Відповісти
Граждане совка, их дети©
На этом другие категории можно было бы не упоминать, всех в рабство, мерзавцы, снова хотите забрать.
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29.12.2021 20:25 Відповісти
 
 