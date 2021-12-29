Путін пропонує спростити отримання російського громадянства
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін запропонував Держдумі ухвалити новий закон, який спрощує отримання російського громадянства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на парламентську газету РФ.
Так, документ зменшує кількість вимог більш ніж до 20 категорій осіб. Серед них такі категорії, як:
- російські співвітчизники (громадяни колишнього СРСР, їхні діти, учасники Державної програми з надання сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, які проживають за кордоном);
- Ті, у кого в Росії проживають близькі родичі з-поміж російських громадян;
- ті, хто має родичів по прямій висхідній лінії, які постійно проживали на території, що належала до Російської імперії або СРСР (у межах Держкордону Російської Федерації);
- ті, хто перебувають у шлюбі з громадянином РФ і мають спільну дитину, у тому числі усиновлену (удочерену);
- ті, хто успішно освоїли в Росії програму вищої освіти, що має держакредитацію, в очній формі і отримали документ про освіту та про кваліфікацію з відзнакою;
Зазначається, що Путін зможе на власний розсуд визначати категорії осіб, які отримають право на спрощене отримання громадянства РФ. Це стосуватиметься громадян Білорусі, України, Молдови і Казахстану.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ru/news/3307664/v_buduschem_rossiya_mojet_vernutsya_k_primeneniyu_smertnoyi_kazni_predsedatel_konstitutsionnogo_suda
А шо, родственников на РФ уже имеют...
получение российского гражданствапревращение из человека в примата. Источник: https://censor.net/ru/n3307716
Гебнявый карлик ничего лучше не предложит. Кстати, просмотр быдлосериалов и быдлоюмористов делает тоже самое, только чуть медленнее, за пару месяцев.
будешь выпасать ты медведей :
лагерный барак под Сахалином,
ложка с дыркой в постной баланде
На этом другие категории можно было бы не упоминать, всех в рабство, мерзавцы, снова хотите забрать.