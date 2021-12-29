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Новости Экономика
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Инициативу "экономический паспорт украинца" реализовывать слишком рискованно, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Инициативу

Инициатива с "экономическим паспортом" – это очередное ограбление украинцев, считает экономист Юрий Макагон.

Из-за постоянно растущей инфляции инициатива президента "экономический паспорт украинца" обречена на провал, и станет лишь очередным ограблением народа. Об этом заявил экономист Юрий Макагон.

"Это очередное ограбление! Гривна каждый день теряет в паритете валют. Про 18 лет даже речь не идет", – пояснил он.

Он также напомнил схему, существовавшую в Советском Союзе – когда людям, в обмен на деньги, выдавали сертификаты длительного погашения.

"В свое время у нас был отечественный опыт. Нашим родителям прямо часть зарплаты выдавали облигациями вместо живых денег. С огромным сроком, который отводился на погашение. И потом большую часть денег погасили только тогда, когда они уже ушли из жизни. И я их уже получал как в память о родителях", – рассказал он.

При этом, по его словам, нет никаких гарантий, что эти деньги останутся лежать в Фонде, если военно-политическая ситуация в стране изменится. Поэтому подобную инициативу в Украине реализовывать слишком рискованно.

Напомним, проект об "экономическом паспорте украинца" президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду в начале декабря. Он предполагает создание отдельного Фонда для детей с 2019 года рождения. В этот Фонд будут направляться часть ренты за полезные ископаемые, которая заложена в платежки украинцев за коммунальные услуги.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что подобная инициатива дискриминирует детей по году рождения, ведь все они имеют одинаковые права на украинские недра. В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что подобный проект в условиях дефицита госбюджета Украины приведет только к наращиванию государственного долга на десятки миллиардов гривен.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Чергова фантазія Переворотьки для утримання рейтингу.
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29.12.2021 13:35
+3
Я ж казав що Дія для ЗЕлохів.
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29.12.2021 13:37
+2
Доречі отримати цей лям дуже просто:
- стати другом Коломойського;
- відкрити оффшор в Омані;
- вивести в оффшор гроші з Привату.
Ніяких декретів і паспортів - просто бути простим криворіжським парнєм.
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29.12.2021 13:50
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Угу, уже инфу про украинцев фсб слили через ДІЮ

Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
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29.12.2021 13:33 Ответить
Когда я узнала , что в раше тоже есть минцифры( а в ЕС НЕТ) , то сразу возник вопрос КТО КОМУ СЛИВАЕТ ДАННЫЕ
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29.12.2021 13:34 Ответить
Жаль не получилось у Зели списов работоспособных женщин (под видом стоящих на воинском учёте) в ФСБ передать.
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29.12.2021 13:36 Ответить
Я ж казав що Дія для ЗЕлохів.
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29.12.2021 13:37 Ответить
Аферы Зели: -Декрет о мире ( надо перестать стрелять)
-Декрет о земле (каждому олигарху по 210 000 га)
-Декрет об эконмическо паспорте (каждому новорожденному по 1 миллиону)
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29.12.2021 13:34 Ответить
Доречі отримати цей лям дуже просто:
- стати другом Коломойського;
- відкрити оффшор в Омані;
- вивести в оффшор гроші з Привату.
Ніяких декретів і паспортів - просто бути простим криворіжським парнєм.
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29.12.2021 13:50 Ответить
Та ви нічого не розумієте, вчителя вже отримують по 4000$, тепер ті барижні учителя почнуть пачками народжувати дітей, так вони планують закінчити епоху бідності. Так буде утворений середній клас в Україні.
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29.12.2021 16:29 Ответить
Чергова фантазія Переворотьки для утримання рейтингу.
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29.12.2021 13:35 Ответить
Так можливо це той випадок, про який кажуть: "кто не рискует, тот не пьёт шампанского"? Ні один президент (самі найкращий), ні один Прем'єр (самий ефективний) не ризикнули зробити того, що повинні були зробити ще в часи прихватизації
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29.12.2021 13:44 Ответить
ну дійсно - хто і що мішало використати досвід Норвегії наприклад...
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29.12.2021 13:52 Ответить
Діло в тому, що ніхто не ризикує, окрім простого громадянина України. Ви готові довірити свої гроші Зеленському? Я - однозначно ні.
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29.12.2021 13:52 Ответить
А до цього дня ви кому довіряли свої приватизаційні сертифікати? Збереглися?
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29.12.2021 13:56 Ответить
Краще спалити
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29.12.2021 14:08 Ответить
Та это зелёному люсик такой текст написал шо б рейтинг поднять… а на самом деле никто это реализовывать не собирается. Завтра придёт новый царь на трон и скажет - а я вам пересичные ничего не обещал..
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29.12.2021 14:00 Ответить
"Гривна каждый день теряет в паритете валют"__________дайте этому "эксперту" котировки валют в Украине за последний год! и где только выковыривают подобных "специалистов"?!
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29.12.2021 14:02 Ответить
При таком количестве экспертов, как развелось в Украине, Запорожье должно выглядеть как Дубай. Посмотрите фото Запорожья, если оно не выглядит как Дубай то может эксперты и не эксперты вовсе
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29.12.2021 15:33 Ответить
Конечно рискованно, но не более, чем МММ ....
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29.12.2021 14:07 Ответить
Нехай реалізує Поидьок за гроші зроблені чесним трудом...
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29.12.2021 14:20 Ответить
хай спочатку Зе-команда реалізує обіцянку 4000$ зарплати вчителям та 2000$ лікарям а також легалізація носіння зброї...на випадок приходу руSSкіх..
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29.12.2021 22:04 Ответить
 
 