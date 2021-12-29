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Новини Економіка
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Ініціативу "економічний паспорт українця" реалізовувати надто ризиковано, – експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ініціативу

Ініціатива з "економічним паспортом" – це чергове пограбування українців, вважає економіст Юрій Макагон.

Через інфляцію, що постійно зростає, ініціатива президента "економічний паспорт українця" приречена на провал, і стане лише черговим пограбуванням народу. Про це заявив економіст Юрій Макагон.

"Це чергове пограбування! Гривня щодня втрачає у паритеті валют. Про 18 років навіть не йдеться", – пояснив він.

Він також нагадав схему, яка існувала у Радянському Союзі – коли людям, в обмін на гроші, видавали сертифікати тривалого погашення.

"Свого часу у нас був вітчизняний досвід. Нашим батькам частину зарплати видавали облігаціями замість живих грошей. Із величезним терміном, що відводився на погашення. І потім більшу частину грошей погасили лише тоді, коли вони вже пішли з життя. І я їх уже отримував як на згадку про батьків", – розповів він.

При цьому, за його словами, немає жодних гарантій, що ці гроші залишаться лежати у Фонді, якщо воєнно-політична ситуація в країні зміниться. Тому подібну ініціативу в Україні реалізовувати надто ризиковано.

Нагадаємо, проєкт про "економічний паспорт українця" президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради на початку грудня. Він передбачає створення окремого Фонду для дітей із 2019 року народження. До цього Фонду спрямовуватиметься частина ренти за корисні копалини, яка закладена у платіжки українців за комунальні послуги.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що подібна ініціатива дискримінує дітей за роком народження, адже всі вони мають однакові права на українські надра. Економіст Борис Кушнірук зазначив, що подібний проєкт в умовах дефіциту держбюджету України призведе тільки до нарощування державного боргу на десятки мільярдів гривень.
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Топ коментарі
+7
Чергова фантазія Переворотьки для утримання рейтингу.
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29.12.2021 13:35
+3
Я ж казав що Дія для ЗЕлохів.
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29.12.2021 13:37
+2
Доречі отримати цей лям дуже просто:
- стати другом Коломойського;
- відкрити оффшор в Омані;
- вивести в оффшор гроші з Привату.
Ніяких декретів і паспортів - просто бути простим криворіжським парнєм.
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29.12.2021 13:50
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Угу, уже инфу про украинцев фсб слили через ДІЮ

Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
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29.12.2021 13:33 Відповісти
Когда я узнала , что в раше тоже есть минцифры( а в ЕС НЕТ) , то сразу возник вопрос КТО КОМУ СЛИВАЕТ ДАННЫЕ
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29.12.2021 13:34 Відповісти
Жаль не получилось у Зели списов работоспособных женщин (под видом стоящих на воинском учёте) в ФСБ передать.
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29.12.2021 13:36 Відповісти
Я ж казав що Дія для ЗЕлохів.
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29.12.2021 13:37 Відповісти
Аферы Зели: -Декрет о мире ( надо перестать стрелять)
-Декрет о земле (каждому олигарху по 210 000 га)
-Декрет об эконмическо паспорте (каждому новорожденному по 1 миллиону)
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29.12.2021 13:34 Відповісти
Доречі отримати цей лям дуже просто:
- стати другом Коломойського;
- відкрити оффшор в Омані;
- вивести в оффшор гроші з Привату.
Ніяких декретів і паспортів - просто бути простим криворіжським парнєм.
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29.12.2021 13:50 Відповісти
Та ви нічого не розумієте, вчителя вже отримують по 4000$, тепер ті барижні учителя почнуть пачками народжувати дітей, так вони планують закінчити епоху бідності. Так буде утворений середній клас в Україні.
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29.12.2021 16:29 Відповісти
Чергова фантазія Переворотьки для утримання рейтингу.
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29.12.2021 13:35 Відповісти
Так можливо це той випадок, про який кажуть: "кто не рискует, тот не пьёт шампанского"? Ні один президент (самі найкращий), ні один Прем'єр (самий ефективний) не ризикнули зробити того, що повинні були зробити ще в часи прихватизації
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29.12.2021 13:44 Відповісти
ну дійсно - хто і що мішало використати досвід Норвегії наприклад...
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29.12.2021 13:52 Відповісти
Діло в тому, що ніхто не ризикує, окрім простого громадянина України. Ви готові довірити свої гроші Зеленському? Я - однозначно ні.
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29.12.2021 13:52 Відповісти
А до цього дня ви кому довіряли свої приватизаційні сертифікати? Збереглися?
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29.12.2021 13:56 Відповісти
Краще спалити
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29.12.2021 14:08 Відповісти
Та это зелёному люсик такой текст написал шо б рейтинг поднять… а на самом деле никто это реализовывать не собирается. Завтра придёт новый царь на трон и скажет - а я вам пересичные ничего не обещал..
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29.12.2021 14:00 Відповісти
"Гривна каждый день теряет в паритете валют"__________дайте этому "эксперту" котировки валют в Украине за последний год! и где только выковыривают подобных "специалистов"?!
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29.12.2021 14:02 Відповісти
При таком количестве экспертов, как развелось в Украине, Запорожье должно выглядеть как Дубай. Посмотрите фото Запорожья, если оно не выглядит как Дубай то может эксперты и не эксперты вовсе
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29.12.2021 15:33 Відповісти
Конечно рискованно, но не более, чем МММ ....
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29.12.2021 14:07 Відповісти
Нехай реалізує Поидьок за гроші зроблені чесним трудом...
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29.12.2021 14:20 Відповісти
хай спочатку Зе-команда реалізує обіцянку 4000$ зарплати вчителям та 2000$ лікарям а також легалізація носіння зброї...на випадок приходу руSSкіх..
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29.12.2021 22:04 Відповісти
 
 