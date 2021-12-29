Ініціативу "економічний паспорт українця" реалізовувати надто ризиковано, – експерт

Ініціатива з "економічним паспортом" – це чергове пограбування українців, вважає економіст Юрій Макагон.

Через інфляцію, що постійно зростає, ініціатива президента "економічний паспорт українця" приречена на провал, і стане лише черговим пограбуванням народу. Про це заявив економіст Юрій Макагон.

"Це чергове пограбування! Гривня щодня втрачає у паритеті валют. Про 18 років навіть не йдеться", – пояснив він.

Він також нагадав схему, яка існувала у Радянському Союзі – коли людям, в обмін на гроші, видавали сертифікати тривалого погашення.

"Свого часу у нас був вітчизняний досвід. Нашим батькам частину зарплати видавали облігаціями замість живих грошей. Із величезним терміном, що відводився на погашення. І потім більшу частину грошей погасили лише тоді, коли вони вже пішли з життя. І я їх уже отримував як на згадку про батьків", – розповів він.

При цьому, за його словами, немає жодних гарантій, що ці гроші залишаться лежати у Фонді, якщо воєнно-політична ситуація в країні зміниться. Тому подібну ініціативу в Україні реалізовувати надто ризиковано.

Нагадаємо, проєкт про "економічний паспорт українця" президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради на початку грудня. Він передбачає створення окремого Фонду для дітей із 2019 року народження. До цього Фонду спрямовуватиметься частина ренти за корисні копалини, яка закладена у платіжки українців за комунальні послуги.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що подібна ініціатива дискримінує дітей за роком народження, адже всі вони мають однакові права на українські надра. Економіст Борис Кушнірук зазначив, що подібний проєкт в умовах дефіциту держбюджету України призведе тільки до нарощування державного боргу на десятки мільярдів гривень.