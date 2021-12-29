У представителей "ЕС" Онищенко и Березенко провели обыски, - Турчинов
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Чтобы отвлечь внимание украинцев от позорных провалов и опасных кризисов в экономике, энергетике и безопасности, от остановки предприятий, веерных отключений и росте тарифов по указанию Зеленского силовики устроили террор и репрессии против лидера и представителей крупнейшей оппозиционной партии "Европейская Солидарность".
Об этом на брифинге заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что сегодня в 7 утра силовики провели обыски у первого помощника Петра Порошенко, дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Юрия Онищенко, народного депутата восьмого созыва Сергея Березенко и других представителей ЕС.
Турчинов убежден, что власти таким образом пытаются отвлечь внимание общества "от своей провальной политики и от стремительного падения рейтингов". Он, в частности, отметил, что по последним опросам Центра Разумкова и Деминицитив Петр Порошенко уже опережает Владимира Зеленского во втором туре выборов президента.
"Сегодня в 7 часов утра состоялись обыски у представителей нашей партии. В частности обыскивали дом помощника президента, Чрезвычайно и Полномочного Посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа, преданно работал на свою страну. Также обыскивали экс-депутата Сергея Березенко, и других наших коллег", – сообщил Турчинов.
"Они искали документы, связанные с углем 2014 года. Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти. Но цель таких обысков - это не сбор какой-то доказательной базы. Цель этих обысков - демонстративный террор, устрашение и демонстративное унижение. Представьте себе - у семей маленькие дети. В 7 часов утра врываются в ваш дом люди, которые сами не знают, что хотят найти. Это безусловно не создает радостное настроение перед новогодними праздниками", - подчеркнул Турчинов.
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко также отметила, что в регионах есть случаи давления на партийцев и членов их семей. По ее словам, неизвестные несколько раз звонили по телефону матери народной депутатки Софии Федины с требованием не участвовать в протесте против политических репрессий возле резиденции "Синегора" в Гуте. "Мы каждый день получаем очень серьезные сигналы о давлении из регионов на наших членов команды. В частности, маме Софии Федины, депутата Верховной Рады из нашей фракции, которую, кстати, Зеленский смертельно боится, звонили неизвестные доброжелатели с требованием, чтобы София не участвовала в пикетах возле Гуты. Мы знаем, что есть негласные сигналы, общение со всеми львовскими нашими коллегами, посмевшие заявить свое сопротивление политическим репрессиям против Петра Порошенко", - подчеркнула Геращенко.
"Мы также знаем, что и дальше будут продолжаться провокации против "Европейской Солидарности". Зеленский ставит перед силовиками задачу – не бороться с российской агрессией, а бороться с главной оппозиционной силой – "Европейской Солидарностью" и ее лидером Петром Порошенко, которые по всем рейтингам выходят на лидирующие позиции", - напомнил Турчинов.
"Вы поищите в своих офисах – и в Офисе президента, и в офисе Кабинета министров документы, связанные с углем, которые действительно могут заинтересовать, если не сейчас, то в ближайшем будущем правоохранительные органы. Документы, связанные с завозом на 3 миллиарда долларов российского угля, а также уголь с оккупированных территорий и с коррупционной схемой завоза электроэнергии из Беларуси через посредников, средства от которых идут именно к высшему руководству страны. Вот это действительно интересно. И это действительно – преступление", - обратился Турчинов к Зеленскому и Шмыгалю.
"Европейская Солидарность" несмотря на все провокации, запугивание, попытки фальсификации новых уголовных дел продолжает свою деятельность спокойно и уверенно. Все эти провокации только приближают нашу победу и позорный конец "зеленой власти". Можете убедиться в этом, изучив историю Виктора Януковича, который также пользовался именно такими грязными схемами и средствами борьбы с политическими оппонентами", - резюмировал Александр Турчинов.
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С 2005 года Березенко избран членом Центрального комитета партии «Собор». В феврале 2006 года возглавил молодёжное крыло Блока Леонида Черновецкого, в которое объединились студенты нескольких десятков высших учебных заведений Киева, с июня стал стал советником Киевского городского головы по вопросам семьи, молодежи, спорта и туризма[6].
В 2006-2014 годах - депутат Киевского городского совета пятого созыва от фракции Блок Леонида Черновецкого. Был председателем Подольского отделения «Фронта Перемен» Киева.
Работал в команде мэра Киева Леонида Черновецкого, за время пребывания на посту которого было розворовано значительную часть земель Киева.
Во время избирательного процесса (выборы 2015 года в Чернигове) был уличен в подкупе выборцев через оформления так званого "социального договора" ы выплату наличных денег.[18] Помогал ему в этом действующий мэр Чернигова Атрошенко и начальник городского управления МВД в Чернигове Антон Шевцов.[18]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
I нема питань.
Так что. Не останавливайся. Дерзай исчтчо.
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
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5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
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Плешивый, не молодой, но проворный баптистский диакон окажет содействие в организации и осуществлении беспрепятственной передачи заинтересованной стороне административных территорий государства Украина (и не только).
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