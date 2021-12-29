У представників "ЄС" Онищенка і Березенка провели обшуки, - Турчинов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Щоб відволікти увагу українців від ганебних провалів і небезпечних криз в економіці, енергетиці та безпеці, від зупинки підприємств, віялових відключень та зростання тарифів, за вказівкою Зеленського силовики влаштували терор і репресії проти лідера та представників найбільшої опозиційної партії "Європейська Солідарність".
Про це під час брифінгу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу партії Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що сьогодні о 7 ранку силовики провели обшуки у першого помічника Петра Порошенка, дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла України Юрія Оніщенка, народного депутата восьмого скликання Сергія Березенка та інших представників "ЄС".
Турчинов переконаний, що влада у такий спосіб намагається відволікти увагу суспільства "від своєї провальної політики і від стрімкого падіння рейтингів". Він, зокрема, зазначив, що за останніми опитуваннями "Центру Разумкова" та "Демініціатив", Петро Порошенко вже випереджає Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.
Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора зареєстрували заяви про "держзраду" та "фінансування тероризму" Зеленським, - Ірина Геращенко
"Сьогодні о 7 годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема, обшукали оселю помічника президента, Надзвичайного і Повноважного Посла Юрія Оніщенка, який має 25 років дипломатичного стажу, віддано працював на свою країну. Обшукали помешкання ексдепутата Сергія Березенка й інших наших колег", - повідомив Турчинов.
"Вони шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року. Безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків - це не збирання якоїсь доказової бази. Мета цих обшуків - демонстративний терор, залякування та демонстративне приниження. Уявіть собі - у родин маленькі діти. О 7 годині ранку вриваються у вашу оселю люди, які самі не знають, що хочуть знайти. Це, безумовно, не створює радісний настрій перед новорічними святами", - наголосив Турчинов.
Співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко також зазначила, що в регіонах є випадки тиску на партійців та членів їхніх родин. За її словами, невідомі кілька разів телефонували матері народної депутатки Софії Федини із вимогою не брати участі в протесту проти політичних репресій біля резиденції "Синьогора" в Гуті. "Ми щодня отримуємо дуже серйозні сигнали про тиск з регіонів на наших членів команди. Зокрема, мамі Софії Федини, депутатки Верховної Ради з нашої фракції, яку, до речі, Зеленський смертельно боїться, дзвонили невідомі доброзичливці з вимогою, щоб Софія не брала участі в пікетах біля Гути. Ми знаємо, що є негласні сигнали, спілкування з усіма львівськими нашими колегами, які посміли заявити свій спротив політичним репресіям проти Петра Порошенка", - наголосила Геращенко.
Читайте також: Порошенко про заяви Путіна: Неприховані територіальні претензії і погрози Україні
"Ми також знаємо, що й далі будуть продовжуватися провокації проти "Європейської Солідарності". Зеленський ставить перед силовиками задачу - не боротися з російською агресією, а боротися з головною опозиційною силою – "Європейською Солідарністю" та її лідером Петром Порошенком, які за всіма рейтингами виходять на лідируючі позиції", - нагадав Турчинов.
"Ви пошукайте в своїх офісах - і в Офісі президента, і в офісі Кабінету міністрів документи, пов’язані з вугіллям, які дійсно можуть зацікавити, коли не зараз, то у найближчому майбутньому правоохоронні органи. Документи, пов’язані із завезенням на 3 мільярди доларів російського вугілля, а також вугілля з окупованих територій та документи про корупційну схему завезення електроенергії з Білорусі через посередників, кошти від яких йдуть саме до вищого керівництва країни. От це дійсно цікаво. І це дійсно – злочин", - звернувся Турчинов до Зеленського і Шмигаля.
"Європейська Солідарність" попри всі провокації, залякування, спроби фальшувати нові кримінальні справи спокійно і впевнено продовжує свою діяльність. Всі ці провокації тільки наближають нашу перемогу і ганебний кінець "зеленої влади". Можете пересвідчитися щодо цього, вивчивши історію Віктора Януковича, який також користувався саме такими брудними схемами і засобами боротьби із політичними опонентами", - резюмував Олександр Турчинов.
Будь ласка, зачекайте...
С 2005 года Березенко избран членом Центрального комитета партии «Собор». В феврале 2006 года возглавил молодёжное крыло Блока Леонида Черновецкого, в которое объединились студенты нескольких десятков высших учебных заведений Киева, с июня стал стал советником Киевского городского головы по вопросам семьи, молодежи, спорта и туризма[6].
В 2006-2014 годах - депутат Киевского городского совета пятого созыва от фракции Блок Леонида Черновецкого. Был председателем Подольского отделения «Фронта Перемен» Киева.
Работал в команде мэра Киева Леонида Черновецкого, за время пребывания на посту которого было розворовано значительную часть земель Киева.
Во время избирательного процесса (выборы 2015 года в Чернигове) был уличен в подкупе выборцев через оформления так званого "социального договора" ы выплату наличных денег.[18] Помогал ему в этом действующий мэр Чернигова Атрошенко и начальник городского управления МВД в Чернигове Антон Шевцов.[18]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
I нема питань.
Так что. Не останавливайся. Дерзай исчтчо.
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Плешивый, не молодой, но проворный баптистский диакон окажет содействие в организации и осуществлении беспрепятственной передачи заинтересованной стороне административных территорий государства Украина (и не только).
Для постоянных заказчиков действует гибкая система скидок.