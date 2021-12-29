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Новини Політика України
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обшук (1339) Турчинов (1076) Європейська Солідарність (1019) Березенко (76)

У представників "ЄС" Онищенка і Березенка провели обшуки, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У представників

Щоб відволікти увагу українців від ганебних провалів і небезпечних криз в економіці, енергетиці та безпеці, від зупинки підприємств, віялових відключень та зростання тарифів, за вказівкою Зеленського силовики влаштували терор і репресії проти лідера та представників найбільшої опозиційної партії "Європейська Солідарність".

Про це під час брифінгу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу партії Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що сьогодні о 7 ранку силовики провели обшуки у першого помічника Петра Порошенка, дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла України Юрія Оніщенка, народного депутата восьмого скликання Сергія Березенка та інших представників "ЄС".

Турчинов переконаний, що влада у такий спосіб намагається відволікти увагу суспільства "від своєї провальної політики і від стрімкого падіння рейтингів". Він, зокрема, зазначив, що за останніми опитуваннями "Центру Разумкова" та "Демініціатив", Петро Порошенко вже випереджає Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

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"Сьогодні о 7 годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема, обшукали оселю помічника президента, Надзвичайного і Повноважного Посла Юрія Оніщенка, який має 25 років дипломатичного стажу, віддано працював на свою країну. Обшукали помешкання ексдепутата Сергія Березенка й інших наших колег", - повідомив Турчинов.

"Вони шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року. Безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків - це не збирання якоїсь доказової бази. Мета цих обшуків - демонстративний терор, залякування та демонстративне приниження. Уявіть собі - у родин маленькі діти. О 7 годині ранку вриваються у вашу оселю люди, які самі не знають, що хочуть знайти. Це, безумовно, не створює радісний настрій перед новорічними святами", - наголосив Турчинов.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко також зазначила, що в регіонах є випадки тиску на партійців та членів їхніх родин. За її словами, невідомі кілька разів телефонували матері народної депутатки Софії Федини із вимогою не брати участі в протесту проти політичних репресій біля резиденції "Синьогора" в Гуті. "Ми щодня отримуємо дуже серйозні сигнали про тиск з регіонів на наших членів команди. Зокрема, мамі Софії Федини, депутатки Верховної Ради з нашої фракції, яку, до речі, Зеленський смертельно боїться, дзвонили невідомі доброзичливці з вимогою, щоб Софія не брала участі в пікетах біля Гути. Ми знаємо, що є негласні сигнали, спілкування з усіма львівськими нашими колегами, які посміли заявити свій спротив політичним репресіям проти Петра Порошенка", - наголосила Геращенко.

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"Ми також знаємо, що й далі будуть продовжуватися провокації проти "Європейської Солідарності". Зеленський ставить перед силовиками задачу - не боротися з російською агресією, а боротися з головною опозиційною силою – "Європейською Солідарністю" та її лідером Петром Порошенком, які за всіма рейтингами виходять на лідируючі позиції", - нагадав Турчинов.

"Ви пошукайте в своїх офісах - і в Офісі президента, і в офісі Кабінету міністрів документи, пов’язані з вугіллям, які дійсно можуть зацікавити, коли не зараз, то у найближчому майбутньому правоохоронні органи. Документи, пов’язані із завезенням на 3 мільярди доларів російського вугілля, а також вугілля з окупованих територій та документи про корупційну схему завезення електроенергії з Білорусі через посередників, кошти від яких йдуть саме до вищого керівництва країни. От це дійсно цікаво. І це дійсно – злочин", - звернувся Турчинов до Зеленського і Шмигаля.

"Європейська Солідарність" попри всі провокації, залякування, спроби фальшувати нові кримінальні справи спокійно і впевнено продовжує свою діяльність. Всі ці провокації тільки наближають нашу перемогу і ганебний кінець "зеленої влади". Можете пересвідчитися щодо цього, вивчивши історію Віктора Януковича, який також користувався саме такими брудними схемами і засобами боротьби із політичними опонентами", - резюмував Олександр Турчинов.
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Топ коментарі
+48
Портновська шавка , по якому праву ти тут тявкаєш і роздаєш образливі
коментарі людям , які не признані судом винними ?
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29.12.2021 15:55
+37
Штатное шакальё тут как тут за зелёного дрыща вой подняло
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29.12.2021 16:18
+32
зеленский - это просто кукла, тупой болванчик в руках жадного, мстительного и беспринципного олигарха, вот и все...., которому абсолютно плевать на эту страну, в которой он временно находится - у него еще 2, а то и 3 паспорта...
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29.12.2021 15:48
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Вот прикольно, зедегенератов снова облапошили -доков у зекрысы как не было,так и нет
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29.12.2021 18:01 Відповісти
так жалко Березенко , щас заплачу
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29.12.2021 18:42 Відповісти
Если это вот этот Березенко. То давно пора было его обыскать.

С 2005 года Березенко избран членом Центрального комитета партии «Собор». В феврале 2006 года возглавил молодёжное крыло Блока Леонида Черновецкого, в которое объединились студенты нескольких десятков высших учебных заведений Киева, с июня стал стал советником Киевского городского головы по вопросам семьи, молодежи, спорта и туризма[6].

В 2006-2014 годах - депутат Киевского городского совета пятого созыва от фракции Блок Леонида Черновецкого. Был председателем Подольского отделения «Фронта Перемен» Киева.

Работал в команде мэра Киева Леонида Черновецкого, за время пребывания на посту которого было розворовано значительную часть земель Киева.

Во время избирательного процесса (выборы 2015 года в Чернигове) был уличен в подкупе выборцев через оформления так званого "социального договора" ы выплату наличных денег.[18] Помогал ему в этом действующий мэр Чернигова Атрошенко и начальник городского управления МВД в Чернигове Антон Шевцов.[18]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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29.12.2021 19:05 Відповісти
Да, тот самый. Лучший друг, строителя собачьих будок.
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29.12.2021 19:14 Відповісти
Рашкинская версия вики?))) Ты бы еще срувесну как аргумент тут привел?) А хош сейчас на этой же странице Вики будет указано, именно ты и был организатором всего тобой перечисленного?)))
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29.12.2021 22:55 Відповісти
Так в чем проблемы? Ботик. Представь свою версию на украiнськiй мовi.
I нема питань.
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30.12.2021 11:47 Відповісти
7 минут? Витек, зачем так контору палить?)))
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30.12.2021 11:51 Відповісти
Если я витек. То ты Лапоть. Или Валянок. Или . И тот и другой.
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30.12.2021 11:55 Відповісти
Ага))) Совпало так))) Стоило мне высказать предположение твоему другому нику, как сразу и этот ник активировался)))
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30.12.2021 12:04 Відповісти
Ты знаешь. Ботик. Меня твое мнение интересует. Как Крупская Иллича.
Так что. Не останавливайся. Дерзай исчтчо.
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30.12.2021 12:08 Відповісти
Правильно сделали. Березенко лет 5 лишних на воле гуляет. Ещё Прокопива из Киеврады не забудьте за вымя взять.
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29.12.2021 19:07 Відповісти
Так а почему если обыски прошли у членов ЕС так много шума? А если бы они не были членами ЕС?Я так понимаю что члены ЕС избранные. Порохоботам пора надбавку требовать.
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29.12.2021 19:19 Відповісти
Жаба vs Гадюка. Болеем за обе стороны
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29.12.2021 20:57 Відповісти
З 01.01 росте шалено в ціні газ, вода, світло, логістика, продукти. Де виступ перед новим роком, де пояснення населенню. Це ЖАХ.
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29.12.2021 21:02 Відповісти
такгаз свет и в Европе подорожал, ты Томоса перечитал))))
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29.12.2021 22:05 Відповісти
А раньше он в Европе был дешевым?))) Ну тогда когда Порох вас "обокрал", подняв цены на газ?)
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29.12.2021 22:46 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України

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29.12.2021 21:42 Відповісти
Помню, как ТОРНАДО останавливал поезда с углем из Донбасса, так Аваков их всех пересажал. Соевые поправки, катера с рыбальской кузни по цене эсминцев, ооо там еще столько интересного))))
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29.12.2021 22:07 Відповісти
У тебя есть возможность узнать как оно без угля на ТЕС) Тебя же не смущает рашкинская э/э?) Попросишь своего избранника ее не покупать?)
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29.12.2021 22:50 Відповісти
"силовики устроили террор и репрессии"_________пастор видно подзабыл как на задержание корбана отправлял 500(!) спецназовцев??!
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30.12.2021 08:09 Відповісти
Когда в Швейцарии судили Лазаренка Турчинов кричал,что это политическое преследование властей Швейцарии Грошь цена таким брехунам.
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30.12.2021 09:02 Відповісти
В Швейцарии?))) Ну точно грош цена таким брехунам как ты)))
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30.12.2021 11:33 Відповісти
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08.01.2022 14:24 Відповісти
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