Озеро Качине на Позняках в Киеве собираются застроить тремя высотками

Озеро Качине в Дарницком районе Киева, которое отстояли местные жители пять лет назад, снова собираются застраивать. Концепцию возможной застройки водоема заслушали вчера, 28 декабря, на заседании общественного совета при Дарницкой райгосадминистрации.

Вопрос вынесла на рассмотрение общественного совета инициативная группа "по защите и сохранению водных объектов" в районе Позняки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Вопрос по Качиному появился в повестке дня в разделе "Разное", без конкретного названия. Поэтому активисты защиты озера, не входящие в состав совета, фактически не были проинформированы о рассмотрении. Как пояснил глава общественного совета Геннадий Синцов, это стандартная процедура для рассмотрения вопросов, поданных по инициативе жителей письмом. И именно вынесение вопроса на заседание не является процедурой общественных слушаний, они проводятся по отдельности.

Автор представления, глава инициативной группы Владимир Степашко сообщил, что на протяжении многих лет застройщик участка (согласно результатам инвестконкурса КГГА это был "Жилинвестстрой УКБ") на пересечении улиц Здолбуновской и проспекта Григоренко не выполняет своих инвестиционных обязательств, и поэтому территория захламлена.

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"Там сейчас просто клоака, свалка", - сказал Степашко о территории вдоль озера Качине и до озера Жандарка. И потому эту сторону проспекта Григоренко нужно упорядочить, считает глава инициативной группы.

Упорядочением водоема и прилегающей территории инициативная группа предлагает заняться застройщику, который сможет сделать это, возведя три высотки между озером Качиным и проспектом Григоренко (на фото), причем, согласно презентационным материалам, будущие жилые дома будут стоять прямо вплотную к загруженной автомагистрали (часть развязки от Дарницкого моста на массив Позняки).

На заседании также представлена предварительная концепция "благоустройства озера". В проекте озеро Качине называли озером "Васильковская пропасть", когда-то существовавшее в этом районе, но немного в другом месте - там, где сейчас проложен проспект и построен жилой массив.

Похоже, что проектанты намеренно изменили название водоема, который из-за скандальных действий застройщика в 2015-2016 годах стал широко известен как озеро Качине. Представитель проектанта сообщил, что на месте будущего строительства существует высокий уровень подземных вод, подтопление, насыщение растительными остатками, что приводит к разрушению территории. Озеро не зарегистрировано в Госагентстве водных ресурсов и не передано на баланс КП "Плесо".

Вместе с тем, по данным LB.ua, в проекте нового Генплана Киева, который скоро вынесут на общественные обсуждения, озеро Качине зафиксировано как водный объект, а территория вокруг него относится к зеленым зонам.

Три высотки на берегу Качиного планируют построить на участке размером 0,33 га, общая площадь застройки вместе с озером и лучевым вокруг него - 1,87 га. Озеро планируют углубить, укрепить берега со стороны домов. Насколько реальная градостроительная ситуация позволяет разместить все указанные объекты вместе с придомовой территорией, можно оценить на фото. Фактически маленький водоем, который уже засыпали на треть, засыпят еще больше и забетонируют.

"Это создание оазиса в каменных джунглях Позняков", - отметила представительница проектировщиков на общественном совете.

Изданию также стало известно, что сегодня, 29 декабря, вопрос "благоустройства озера Качине" путем застройки рассмотрит руководитель Дарницкой РГА Ярослав Лагута.