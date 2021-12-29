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Озеро Качине на Позняках в Киеве собираются застроить тремя высотками

Озеро Качине на Позняках в Киеве собираются застроить тремя высотками

Озеро Качине в Дарницком районе Киева, которое отстояли местные жители пять лет назад, снова собираются застраивать. Концепцию возможной застройки водоема заслушали вчера, 28 декабря, на заседании общественного совета при Дарницкой райгосадминистрации.

Вопрос вынесла на рассмотрение общественного совета инициативная группа "по защите и сохранению водных объектов" в районе Позняки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Вопрос по Качиному появился в повестке дня в разделе "Разное", без конкретного названия. Поэтому активисты защиты озера, не входящие в состав совета, фактически не были проинформированы о рассмотрении. Как пояснил глава общественного совета Геннадий Синцов, это стандартная процедура для рассмотрения вопросов, поданных по инициативе жителей письмом. И именно вынесение вопроса на заседание не является процедурой общественных слушаний, они проводятся по отдельности.

Автор представления, глава инициативной группы Владимир Степашко сообщил, что на протяжении многих лет застройщик участка (согласно результатам инвестконкурса КГГА это был "Жилинвестстрой УКБ") на пересечении улиц Здолбуновской и проспекта Григоренко не выполняет своих инвестиционных обязательств, и поэтому территория захламлена.

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"Там сейчас просто клоака, свалка", - сказал Степашко о территории вдоль озера Качине и до озера Жандарка. И потому эту сторону проспекта Григоренко нужно упорядочить, считает глава инициативной группы.

Упорядочением водоема и прилегающей территории инициативная группа предлагает заняться застройщику, который сможет сделать это, возведя три высотки между озером Качиным и проспектом Григоренко (на фото), причем, согласно презентационным материалам, будущие жилые дома будут стоять прямо вплотную к загруженной автомагистрали (часть развязки от Дарницкого моста на массив Позняки).

Озеро Качине на Позняках в Киеве собираются застроить тремя высотками 01

На заседании также представлена предварительная концепция "благоустройства озера". В проекте озеро Качине называли озером "Васильковская пропасть", когда-то существовавшее в этом районе, но немного в другом месте - там, где сейчас проложен проспект и построен жилой массив.

Похоже, что проектанты намеренно изменили название водоема, который из-за скандальных действий застройщика в 2015-2016 годах стал широко известен как озеро Качине. Представитель проектанта сообщил, что на месте будущего строительства существует высокий уровень подземных вод, подтопление, насыщение растительными остатками, что приводит к разрушению территории. Озеро не зарегистрировано в Госагентстве водных ресурсов и не передано на баланс КП "Плесо".

Вместе с тем, по данным LB.ua, в проекте нового Генплана Киева, который скоро вынесут на общественные обсуждения, озеро Качине зафиксировано как водный объект, а территория вокруг него относится к зеленым зонам.

Три высотки на берегу Качиного планируют построить на участке размером 0,33 га, общая площадь застройки вместе с озером и лучевым вокруг него - 1,87 га. Озеро планируют углубить, укрепить берега со стороны домов. Насколько реальная градостроительная ситуация позволяет разместить все указанные объекты вместе с придомовой территорией, можно оценить на фото. Фактически маленький водоем, который уже засыпали на треть, засыпят еще больше и забетонируют.

"Это создание оазиса в каменных джунглях Позняков", - отметила представительница проектировщиков на общественном совете.

Изданию также стало известно, что сегодня, 29 декабря, вопрос "благоустройства озера Качине" путем застройки рассмотрит руководитель Дарницкой РГА Ярослав Лагута.

Автор: 

Киев (25484) строительство (1997) застройка (710)


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Топ комментарии
+9
Кличківську банду перезабудовників Києва треба гнати в шію! Будь-якузелену шпарину забудовує! В Києві від пробок нема чим дихати! Гнати цього відбитого глитая!
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29.12.2021 16:48
+5
Опять *********** активизировались!
Их не волнует, что благодаря двуногим скотам, острова на Днепре, превращаются в помойки!
Не волнует то, что лес на Виноградаре стал похож на мусорник!
Зато, искусственное болото, образовавшееся во время строительства Позняков - тут усраться можно!
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29.12.2021 17:18
+5
Интересно, кто дает разрешение строить 25-35 етажки на болотах и озерах? И что будет с етими домамми при малейшем землетрясении
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29.12.2021 17:26
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Кличківську банду перезабудовників Києва треба гнати в шію! Будь-якузелену шпарину забудовує! В Києві від пробок нема чим дихати! Гнати цього відбитого глитая!
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29.12.2021 16:48 Ответить
нехай забудовують, але, щоб під спорудами залишилось озеро і туди запливали яхти
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29.12.2021 17:05 Ответить
Київ треба розширювати, а Віталька ущільнює, оскільки це набагато вигідніше.
Шкода, що Леннокс свого часу не довів справу до кінця.
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29.12.2021 17:07 Ответить
Оце так несподіванка. А то все парки, сквери, майданчики..
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29.12.2021 17:16 Ответить
Опять *********** активизировались!
Их не волнует, что благодаря двуногим скотам, острова на Днепре, превращаются в помойки!
Не волнует то, что лес на Виноградаре стал похож на мусорник!
Зато, искусственное болото, образовавшееся во время строительства Позняков - тут усраться можно!
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29.12.2021 17:18 Ответить
Интересно, кто дает разрешение строить 25-35 етажки на болотах и озерах? И что будет с етими домамми при малейшем землетрясении
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29.12.2021 17:26 Ответить
Пофіг.
Київ той давно перетворився на цілковиті трущоби.
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29.12.2021 17:36 Ответить
Озеро Качине на Позняках в Києві збираються забудувати трьома висотками Джерело:

Ну не дебіли?
Знищення природи у місті повинен бути кримінальним злочином
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29.12.2021 18:01 Ответить
До речі по закону будувати біля водойм не можна - 50 - 100 метрів,а у Харкові ділки спромоглись забудувати багатоповерхівками Журавлівське водосховище біля самої, води, фото неповне - правіше багатоповерхівки стоять на самому березі

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29.12.2021 18:11 Ответить
Це ж супер.
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29.12.2021 18:21 Ответить
Що саме супер?
Постійний ризик підтоплень багатоповерхівок, чи ризик їх руйнування, або постійна присутність камарів і москитів у теплу пору року через близкість до води. Що там супер, розкажи.
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29.12.2021 20:41 Ответить
Децкий сад!
Вопрос в том, существует ли это озеро официально или нет.
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29.12.2021 18:22 Ответить
Озеро існує(вало), розмір правда менше ніж калюжа під видубичським мостом після гарного дощу, але тим не менш зараз там клоака, місцеве сміттєзвалище. Якщо очистять озеро та приведуть у порядок прилеглу територію, нехай будують. Тільки не 3 а 2 будинки.
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29.12.2021 21:13 Ответить
Дерибан был всегда, но ЗЕленая власть особо жадная и циничная. Такая же как и красная власть большевиков сто лет назад, с таким же бредовым популизмом для 73%
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29.12.2021 18:47 Ответить
С каких пор Кличко стал "зеленой властью"?
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29.12.2021 19:41 Ответить
Може вже досить все забудовувати і знищувати природу. Займіться краще капітальним ремонтом нині існуючих будинків. Скоро взагалі не залишиться зелених зон.
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29.12.2021 18:59 Ответить
Застройте нафиг все эти хащи нормальными домами, магазинами и школами. Ведь там только наркоманы, цыгане и прочие маргиналы обитают
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29.12.2021 19:09 Ответить
А нормальным парком с нормальным озером для отдыха жителей всех окружающих домов (типа Тельбина) - для вас вообще не вариант? Все нужно застроить домами? Позняки и так самый лишенный зелени и рекреационных зон район Киева - еще добавим бетона?
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29.12.2021 20:10 Ответить
Який Тельбін, ви розмір цього "озера" бачили? Страшний паркан, сміттєзвалище, хащі та притони. І це все за 4 км від охвіса прЗедента. Якщо є хтось, хто готовий навести порядок у тому закутку, я за. Але три будинки - забагато, на два згоден.!
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29.12.2021 21:18 Ответить
Страшний паркан та смітьтєзвалище - це результат того, що витворив саме забудовник, який завалив третину озера і взагалі зробив там треш.
Звісно, що задля створення парку - необхідно немало зробити і вкласти кошти міста - але хіба жителям Позняків не потрібен парк? Звісно, що потрібен, бо на Позняках із рекреаційними зонами найбільша проблема серед всіх районів Києва.
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29.12.2021 21:34 Ответить
І парк потрібен, і автостоянки потрібні, і транспорт громадський, і ще багато чого потрібно. Поруч озеро Гарячка, куди скидає шлаки ТЕЦ, де активісти які пікетують ТЕЦ? А Гарячка - це справжнє, гарне озеро. От де можна робити рекреаційну зону. Але про що ми говоримо, коли навіть на озері Сонячному порядок не можуть навести, розвалена бруківка, завжди сміття валяється. Тому, вважаю, що у міста руки не дійдуть до таких об'єктів як Качине - ніколи. Так можливо хоть приватний інвестор наведе порядок на тій території.
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29.12.2021 21:55 Ответить
а говорят, количество населения уменьшается, там, война, эпидемия, народ уезжает и т.д. и т.п. (и таки, наверное, так и есть). кому строят?
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29.12.2021 21:26 Ответить
урбанизация, бро. даже самый зачуханный чиновник из райцентра покупает детям жилье в Киеве Харькове Одессе Львове
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30.12.2021 23:58 Ответить
Взять все да и застроить
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29.12.2021 23:45 Ответить
Даёшь ударную стройку, в рекордные сроки, досрочно!!!
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30.12.2021 04:51 Ответить
 
 