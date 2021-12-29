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Київ (13839) будівництво (763) забудова (354)

Озеро Качине на Позняках в Києві збираються забудувати трьома висотками

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Озеро Качине на Позняках в Києві збираються забудувати трьома висотками

Озеро Качине в Дарницькому районі Києва, яке відстояли місцеві мешканці п'ять років тому, знов збираються забудовувати. Концепцію можливої забудови водойми заслухали вчора, 28 грудня, на засіданні громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації.

Питання винесла на розгляд громради ініціативна група "по захисту і збереженню водних об'єктів" в районі Позняків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Питання по Качиному з'явилося в порядку денному в розділі "Різне", без конкретної назви. Через це активісти захисту озера, які не входять до складу ради, фактично не були поінформовані про розгляд. Як пояснив голова громради Геннадій Сінцов, це стандартна процедура для розгляду питань, поданих за ініціативи мешканців листом. І саме винесення питання на засідання не є процедурою громадських слухань, вони проводяться окремо.

Автор подання, голова ініціативної групи Володимир Степашко повідомив, що впродовж багатьох років забудовник ділянки (згідно результатів інвестконкурсу КМДА це був "Житлоінвестбуд УКБ") на перетині вулиць Здолбунівської і проспекта Григоренка не виконує своїх інвестиційних зобов'язань, і тому територія є захаращеною і занедбаною.

"Там зараз просто клоака, сміттєзвалище", - сказав Степашко про територію вздовж озера Качине і до озера Жандарка. І тому цей бік проспекту Григоренко потрібно впорядкувати, вважає голова ініціативної групи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Озеро Качине на Позняках, яке кияни відстояли в 2016 році, знову хочуть засипати і забудувати

Впорядкуванням водойми і прилеглої території ініціативна група пропонує зайнятися забудовнику, який зможе зробити це, звівши три висотки між озером Качиним і проспектом Григоренка (на фото). Причому, згідно з презентаційними матеріалами, майбутні житлові будинки стоятимуть просто впритул до завантаженої автомагістралі (частина розв'язки від Дарницького моста на масив Позняки).

Озеро Качине на Позняках в Києві збираються забудувати трьома висотками 01

На засіданні також представили попередню концепцію "благоустрою озера". В проєкті озеро Качине називали озером "Васильківська прірва", яке колись існувало в цьому районі, але трохи в іншому місці - там, де зараз прокладено проспект і збудовано житловий масив.

Схоже, що проєктанти умисно змінили назву водойми, яка через скандальні дії забудовника в 2015-2016 роках стала широко відомою як озеро Качине. Представник проєктанта повідомив, що на місці майбутнього будівництва існує високий рівень підземних вод, підтоплення, насичення рослинними залишками, що призводить до руйнування території. Озеро не зареєстроване в Держагентстві водних ресурсів і не передано на баланс КП "Плесо".

Разом з тим, за даними LB.ua, в проєкті нового Генплана Києва, який скоро винесуть на громадські обговорення, озеро Качине зафіксоване як водний об'єкт, а територія навколо нього належить до зелених зон.

Три висотки на березі Качиного планують звести на ділянці розміром 0,33 га, загальна площа забудови разом з озером і променадом навколо нього - 1,87 га. Озеро планують поглибити, укріпити береги з боку будинків. Фактично маленьку водойму, яку вже засипали на третину, засиплять ще більше і забетонують.

Також дивіться: "Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли", - противники незаконної забудови на Микільській слобідці в Києві звинувачують поліцію у співробітництві з тітушками. ВIДЕО

"Це створення оазису в кам'яних джунглях Позняків", - зазначила представниця проєктантів на громраді.

Виданню також стало відомо, що сьогодні, 29 грудня, питання "благоустрою озера Качиного" шляхом забудови розгляне керівник Дарницької РДА Ярослав Лагута.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Кличківську банду перезабудовників Києва треба гнати в шію! Будь-якузелену шпарину забудовує! В Києві від пробок нема чим дихати! Гнати цього відбитого глитая!
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29.12.2021 16:48
+5
Опять *********** активизировались!
Их не волнует, что благодаря двуногим скотам, острова на Днепре, превращаются в помойки!
Не волнует то, что лес на Виноградаре стал похож на мусорник!
Зато, искусственное болото, образовавшееся во время строительства Позняков - тут усраться можно!
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29.12.2021 17:18
+5
Интересно, кто дает разрешение строить 25-35 етажки на болотах и озерах? И что будет с етими домамми при малейшем землетрясении
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29.12.2021 17:26
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Кличківську банду перезабудовників Києва треба гнати в шію! Будь-якузелену шпарину забудовує! В Києві від пробок нема чим дихати! Гнати цього відбитого глитая!
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29.12.2021 16:48 Відповісти
нехай забудовують, але, щоб під спорудами залишилось озеро і туди запливали яхти
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29.12.2021 17:05 Відповісти
Київ треба розширювати, а Віталька ущільнює, оскільки це набагато вигідніше.
Шкода, що Леннокс свого часу не довів справу до кінця.
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29.12.2021 17:07 Відповісти
Оце так несподіванка. А то все парки, сквери, майданчики..
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29.12.2021 17:16 Відповісти
Опять *********** активизировались!
Их не волнует, что благодаря двуногим скотам, острова на Днепре, превращаются в помойки!
Не волнует то, что лес на Виноградаре стал похож на мусорник!
Зато, искусственное болото, образовавшееся во время строительства Позняков - тут усраться можно!
показати весь коментар
29.12.2021 17:18 Відповісти
Интересно, кто дает разрешение строить 25-35 етажки на болотах и озерах? И что будет с етими домамми при малейшем землетрясении
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29.12.2021 17:26 Відповісти
Пофіг.
Київ той давно перетворився на цілковиті трущоби.
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29.12.2021 17:36 Відповісти
Озеро Качине на Позняках в Києві збираються забудувати трьома висотками Джерело: https://censor.net/ua/n3307779

Ну не дебіли?
Знищення природи у місті повинен бути кримінальним злочином
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29.12.2021 18:01 Відповісти
До речі по закону будувати біля водойм не можна - 50 - 100 метрів,а у Харкові ділки спромоглись забудувати багатоповерхівками Журавлівське водосховище біля самої, води, фото неповне - правіше багатоповерхівки стоять на самому березі

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29.12.2021 18:11 Відповісти
Це ж супер.
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29.12.2021 18:21 Відповісти
Що саме супер?
Постійний ризик підтоплень багатоповерхівок, чи ризик їх руйнування, або постійна присутність камарів і москитів у теплу пору року через близкість до води. Що там супер, розкажи.
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29.12.2021 20:41 Відповісти
Децкий сад!
Вопрос в том, существует ли это озеро официально или нет.
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29.12.2021 18:22 Відповісти
Озеро існує(вало), розмір правда менше ніж калюжа під видубичським мостом після гарного дощу, але тим не менш зараз там клоака, місцеве сміттєзвалище. Якщо очистять озеро та приведуть у порядок прилеглу територію, нехай будують. Тільки не 3 а 2 будинки.
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29.12.2021 21:13 Відповісти
Дерибан был всегда, но ЗЕленая власть особо жадная и циничная. Такая же как и красная власть большевиков сто лет назад, с таким же бредовым популизмом для 73%
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29.12.2021 18:47 Відповісти
С каких пор Кличко стал "зеленой властью"?
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29.12.2021 19:41 Відповісти
Може вже досить все забудовувати і знищувати природу. Займіться краще капітальним ремонтом нині існуючих будинків. Скоро взагалі не залишиться зелених зон.
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29.12.2021 18:59 Відповісти
Застройте нафиг все эти хащи нормальными домами, магазинами и школами. Ведь там только наркоманы, цыгане и прочие маргиналы обитают
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29.12.2021 19:09 Відповісти
А нормальным парком с нормальным озером для отдыха жителей всех окружающих домов (типа Тельбина) - для вас вообще не вариант? Все нужно застроить домами? Позняки и так самый лишенный зелени и рекреационных зон район Киева - еще добавим бетона?
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29.12.2021 20:10 Відповісти
Який Тельбін, ви розмір цього "озера" бачили? Страшний паркан, сміттєзвалище, хащі та притони. І це все за 4 км від охвіса прЗедента. Якщо є хтось, хто готовий навести порядок у тому закутку, я за. Але три будинки - забагато, на два згоден.!
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29.12.2021 21:18 Відповісти
Страшний паркан та смітьтєзвалище - це результат того, що витворив саме забудовник, який завалив третину озера і взагалі зробив там треш.
Звісно, що задля створення парку - необхідно немало зробити і вкласти кошти міста - але хіба жителям Позняків не потрібен парк? Звісно, що потрібен, бо на Позняках із рекреаційними зонами найбільша проблема серед всіх районів Києва.
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29.12.2021 21:34 Відповісти
І парк потрібен, і автостоянки потрібні, і транспорт громадський, і ще багато чого потрібно. Поруч озеро Гарячка, куди скидає шлаки ТЕЦ, де активісти які пікетують ТЕЦ? А Гарячка - це справжнє, гарне озеро. От де можна робити рекреаційну зону. Але про що ми говоримо, коли навіть на озері Сонячному порядок не можуть навести, розвалена бруківка, завжди сміття валяється. Тому, вважаю, що у міста руки не дійдуть до таких об'єктів як Качине - ніколи. Так можливо хоть приватний інвестор наведе порядок на тій території.
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29.12.2021 21:55 Відповісти
а говорят, количество населения уменьшается, там, война, эпидемия, народ уезжает и т.д. и т.п. (и таки, наверное, так и есть). кому строят?
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29.12.2021 21:26 Відповісти
урбанизация, бро. даже самый зачуханный чиновник из райцентра покупает детям жилье в Киеве Харькове Одессе Львове
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30.12.2021 23:58 Відповісти
Взять все да и застроить
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29.12.2021 23:45 Відповісти
Даёшь ударную стройку, в рекордные сроки, досрочно!!!
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30.12.2021 04:51 Відповісти
 
 