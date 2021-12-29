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Новости Экономика
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ДТЭК (404) Гарантированный покупатель (37)

Английские адвокаты инициировали расследование против "Гарантированного покупателя" за блокирование выплат ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Английские адвокаты инициировали расследование против

По мнению юристов, должностными лицами был совершен ряд деяний, имеющих, по английскому праву, признаки преступлений.

Английские адвокаты фирмы BCL Solicitors сообщили Гарантированному покупателю, Кабинету Министров Украины, Офису Президента Украины и Министерству энергетики Украины об инициировании частного уголовного расследования на территории Великобритании.

Об этом сказано  в письме английских адвокатов, отправленном 29.12.2021 в интересах ДТЭК ВИЭ.

Юристы обращают внимание на то, что "Гарантированный покупатель" не выполнил требований предыдущих писем – не погасил задолженность перед ДТЭК ВИЭ и не предоставил никаких объяснений своих действий.

По мнению английских юристов, причастными должностными лицами был совершен ряд деяний, имеющих признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые Гарантированный покупатель должен перечислить в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счету, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем.

Адвокаты обращают внимание на то, что по подписанному в июне 2020 года Меморандумом о взаимопонимании государство взяло на себя обязанность погасить существующую задолженность перед производителями ВИЭ до 31.12.2021. Юристы также напоминают о нецелевом использовании средств, привлеченных Укрэнерго от выпуска еврооблигаций, о чем был проинформирован, в частности, ЕБРР как ключевого инвестора.

Адвокаты настаивают на погашении задолженности перед ДТЭК ВИЭ до 31.12.2021.

Как отмечается, в противном случае ДТЭК ВИЭ намерен обратиться в городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Великобритании и Управление по вопросам серьезного мошенничества Великобритании, а также предъявить частное обвинение согласно нормам английского законодательства.

Читайте также: Директор "ГарПока" скрыл доходы от "зеленой" энергетики фиктивным долгом в декларации, - нардеп

В настоящее время уже начато частное расследование с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц на территории Великобритании.

Напомним, председатель рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и. о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, НАПК должен срочно проверить и. о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко на наличие конфликта интересов за сокрытие доходов от работы солнечных электростанций, которые принадлежат его семье.
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Топ комментарии
+17
Юрыст Зеля снова попал из-за своей тупости и жадности. Только вот платить за его тупость и жадность будет вся Украина.
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29.12.2021 17:13
+15
Вся власть зеленой пошести построена не на результате, а на шоу. Если бы реально хотели привлечь Ахметку, а не устраивать цирк - то заплатили бы положенное по закону и оштрафовали его опять-же по закону по всем делам за многомиллиардные аферы на энергорынке. Но там паровозом с Ахметкой пойдет его партнер по разграблению страны - папа Беня. А это низ-з-зя. Не положено.
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29.12.2021 17:24
+13
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29.12.2021 17:18
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Юрыст Зеля снова попал из-за своей тупости и жадности. Только вот платить за его тупость и жадность будет вся Украина.
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29.12.2021 17:13 Ответить
"Кто меня похвалит лучше всех, тому дам большую и сладкую конфету" - советский мультик.
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29.12.2021 22:03 Ответить
у НАБУ в столе лежат задокументированные многомиллиардные аферы чиновников ДТЕК с тарифами и грабеж бюджета Украингы на миллиарды гривен в течении многих лет.. и лежат себе дальше.. почему им ход не дают?
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29.12.2021 17:15 Ответить
Вся власть зеленой пошести построена не на результате, а на шоу. Если бы реально хотели привлечь Ахметку, а не устраивать цирк - то заплатили бы положенное по закону и оштрафовали его опять-же по закону по всем делам за многомиллиардные аферы на энергорынке. Но там паровозом с Ахметкой пойдет его партнер по разграблению страны - папа Беня. А это низ-з-зя. Не положено.
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29.12.2021 17:24 Ответить
Ахметов с Беней не партнеры. Ахметов заинтересован в максимуме цены на электроэнергию, он её производит и продает, и ему выгодна цена 100500 гривен за киловатт. Беня покупает электроэнергию и он заинтересован в том, чтобы ему ещё и приплачивали за потребленную электроэнергию и вообще цена за электроэнергию долна быть отрицательной. Они реально просто преследуют каждый свой интерес, но наше беззубое государство совсем забыло про собственные интересы и интересы своих граждан. В этом не Ахметов, и не Беня виноваты. В этом виноваты мы сами.
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29.12.2021 20:39 Ответить
Ага, почти.

Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым Джерело: https://biz.censor.net/r3221279

Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля Источник: https://censor.net/ru/n3257916
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29.12.2021 20:53 Ответить
Почитай саму статью внимательно, а не кликбейтный заголовок. Там написано ровно то, что я постом выше и написал.
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30.12.2021 03:54 Ответить
получают свои интересы - потому и ...
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29.12.2021 17:30 Ответить
Что-то не сходится. "чиновников ДТЕК" - это оксюморон. Либо чиновники (люди, находящиеся на госслужбе), либо сотрудники ДТЕК (частная компания). Кого конкретно ты имел в виду? Потому что сотрудники ДТЕК никак не могут влиять на тарифы, тарифы - это из области государственного регулирования. Ну а вот цены на товары и услуги сотрудники ДТЕК ОБЯЗАНЫ выставлять максимально возможными, потому что иначе они наносят коммерческий вред компании, и, если они это делают сознательно, то в этом даже есть состав преступления по нашему уголовному праву.
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29.12.2021 20:34 Ответить
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29.12.2021 17:18 Ответить
Доречі, на сайтах УП ,НВ (власник обох Фіала) Гордон, - головна теза від соцопитування, виставлена у новини як :ПЕРЕМОГА РАЗУМКОВА У ДРУГОМУ ТУРІ НАД ЗЕЛЕНСЬКИМ
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29.12.2021 19:03 Ответить
треби щемити ТАКІ!!! подачі новин у НІБИ-ТО правдивих новинах популярних сайтів
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29.12.2021 19:05 Ответить
А кто гарантировал гарантированного покупателя?
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29.12.2021 17:18 Ответить
те кто стригут - те кто например на 5-ть лет становятся " бЄнефицариями ...
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29.12.2021 17:29 Ответить
Каб Мин гарантировал ГарПока. Еще и полтора месяца назад уволил того диретора ГарПока, который не хотел выполнять приказы КабМина.
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29.12.2021 17:49 Ответить
Интересно, и кто же ето такой етот загадочный *гарантированный покупатель*? Кто ети терпилы и бедолаги в стране которую называют *демократической*, которые обязаны у сепара Гудка покупать електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены?
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29.12.2021 17:20 Ответить
*гарантированный покупатель*- дЄ-юре це Держава - а дЄ-факто - платники податків ... вівці для того і вівці ( чи барани)
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29.12.2021 17:28 Ответить
Или Украина национализирует и уничтожит ДТЭК или эта рыжая шмара уничтожит Украину.
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29.12.2021 18:00 Ответить
Всё, что национализирует Украина, немедленно начинает приносить многомиллиардные убытки. Которые оплачиваются из нашего кармана. У тебя много денег и ты не знаешь, куда их девать? Отдай волонтерам на армию.
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29.12.2021 20:42 Ответить
уничтожить можно, если бы зеля не забывал купить уголь. а то так на пустом месте можно остаться
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29.12.2021 21:46 Ответить
Зеля не ларечник. Зеля не обязан покупать частным компаниям уголь, сахар, дрожжи и водку. Зеля - президент и озабочен курсом внешней политики Государства. А тебе за высер - конфетка. Рошенка. Беги в кассу.
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30.12.2021 15:54 Ответить
все увидели что гарантии от зеленых ничего не стоят, и никакие няни лапши уже не навешают.
щас ещё иск вкатают, а платить нам...
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29.12.2021 21:42 Ответить
Сэр, тут пришел Сэр Ахметов, говорит ему не платят в Украине за солнечную энергию по 18 центов за киловатт! - может мы его сами посадим Сэр, это не тариф, это грабёж!?
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29.12.2021 22:49 Ответить
 
 