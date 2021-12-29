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Новини Економіка
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ДТЕК (551) Гарантований покупець (45)

Англійські адвокати ініціювали розслідування проти "Гарантованого покупця" за блокування виплат ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Англійські адвокати ініціювали розслідування проти

На думку юристів, посадовими особами було вчинено низку діянь, що, за англійським правом, мають ознаки злочинів.



Англійські адвокати фірми BCL Solicitors повідомили Гарантованого покупця, Кабінет Міністрів України, Офіс Президента України та Міністерство енергетики України про ініціювання приватного кримінального розслідування на території Великої Британії.

Про це йдеться у листі англійських адвокатів, надісланому 29.12.2021 в інтересах ДТЕК ВДЕ. 

Юристи звертають увагу на те, що "Гарантований покупець" не виконав вимог попередніх листів – не погасив заборгованість перед ДТЕК ВДЕ та не надав жодних пояснень своїх дій.

На думку англійських юристів, причетними посадовими особами було вчинено низку діянь, що мають ознаки злочинів за англійським правом. Зокрема, кошти, які Гарантований покупець повинен перерахувати на користь ДТЕК ВДЕ, але безпідставно утримує на своєму рахунку, набули ознак майна, набутого злочинним шляхом.

Адвокати звертають увагу на те, що за підписаним у червні 2020 року Меморандумом про взаєморозуміння держава взяла на себе обов’язок погасити існуючу заборгованість перед виробниками ВДЕ до 31.12.2021. Юристи також нагадують про нецільове використання коштів, залучених Укренерго від випуску єврооблігацій, про що було поінформовано, зокрема, ЄБРР як ключового інвестора.

Адвокати наполягають на погашенні заборгованості перед ДТЕК ВДЕ до 31.12.2021.

Як зазначається, в іншому разі ДТЕК ВДЕ має намір звернутися до Міської поліції Лондона, Управління фінансового контролю Великої Британії та Управління з питань серйозного шахрайства Великої Британії, а також висунути приватне обвинувачення згідно норм англійського законодавства.

На даний час вже розпочато приватне розслідування з метою притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб на території Великої Британії.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп, ексглава СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, НАЗК має терміново перевірити в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка на наявність конфлікту інтересів за приховування доходів від роботи сонячних електростанцій, які належать його родині. 
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Топ коментарі
+17
Юрыст Зеля снова попал из-за своей тупости и жадности. Только вот платить за его тупость и жадность будет вся Украина.
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29.12.2021 17:13
+15
Вся власть зеленой пошести построена не на результате, а на шоу. Если бы реально хотели привлечь Ахметку, а не устраивать цирк - то заплатили бы положенное по закону и оштрафовали его опять-же по закону по всем делам за многомиллиардные аферы на энергорынке. Но там паровозом с Ахметкой пойдет его партнер по разграблению страны - папа Беня. А это низ-з-зя. Не положено.
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29.12.2021 17:24
+13
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29.12.2021 17:18
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Юрыст Зеля снова попал из-за своей тупости и жадности. Только вот платить за его тупость и жадность будет вся Украина.
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29.12.2021 17:13 Відповісти
"Кто меня похвалит лучше всех, тому дам большую и сладкую конфету" - советский мультик.
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29.12.2021 22:03 Відповісти
у НАБУ в столе лежат задокументированные многомиллиардные аферы чиновников ДТЕК с тарифами и грабеж бюджета Украингы на миллиарды гривен в течении многих лет.. и лежат себе дальше.. почему им ход не дают?
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29.12.2021 17:15 Відповісти
Вся власть зеленой пошести построена не на результате, а на шоу. Если бы реально хотели привлечь Ахметку, а не устраивать цирк - то заплатили бы положенное по закону и оштрафовали его опять-же по закону по всем делам за многомиллиардные аферы на энергорынке. Но там паровозом с Ахметкой пойдет его партнер по разграблению страны - папа Беня. А это низ-з-зя. Не положено.
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29.12.2021 17:24 Відповісти
Ахметов с Беней не партнеры. Ахметов заинтересован в максимуме цены на электроэнергию, он её производит и продает, и ему выгодна цена 100500 гривен за киловатт. Беня покупает электроэнергию и он заинтересован в том, чтобы ему ещё и приплачивали за потребленную электроэнергию и вообще цена за электроэнергию долна быть отрицательной. Они реально просто преследуют каждый свой интерес, но наше беззубое государство совсем забыло про собственные интересы и интересы своих граждан. В этом не Ахметов, и не Беня виноваты. В этом виноваты мы сами.
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29.12.2021 20:39 Відповісти
Ага, почти.

Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым Джерело: https://biz.censor.net/r3221279

Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля Источник: https://censor.net/ru/n3257916
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29.12.2021 20:53 Відповісти
Почитай саму статью внимательно, а не кликбейтный заголовок. Там написано ровно то, что я постом выше и написал.
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30.12.2021 03:54 Відповісти
получают свои интересы - потому и ...
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29.12.2021 17:30 Відповісти
Что-то не сходится. "чиновников ДТЕК" - это оксюморон. Либо чиновники (люди, находящиеся на госслужбе), либо сотрудники ДТЕК (частная компания). Кого конкретно ты имел в виду? Потому что сотрудники ДТЕК никак не могут влиять на тарифы, тарифы - это из области государственного регулирования. Ну а вот цены на товары и услуги сотрудники ДТЕК ОБЯЗАНЫ выставлять максимально возможными, потому что иначе они наносят коммерческий вред компании, и, если они это делают сознательно, то в этом даже есть состав преступления по нашему уголовному праву.
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29.12.2021 20:34 Відповісти
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29.12.2021 17:18 Відповісти
Доречі, на сайтах УП ,НВ (власник обох Фіала) Гордон, - головна теза від соцопитування, виставлена у новини як :ПЕРЕМОГА РАЗУМКОВА У ДРУГОМУ ТУРІ НАД ЗЕЛЕНСЬКИМ
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29.12.2021 19:03 Відповісти
треби щемити ТАКІ!!! подачі новин у НІБИ-ТО правдивих новинах популярних сайтів
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29.12.2021 19:05 Відповісти
А кто гарантировал гарантированного покупателя?
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29.12.2021 17:18 Відповісти
те кто стригут - те кто например на 5-ть лет становятся " бЄнефицариями ...
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29.12.2021 17:29 Відповісти
Каб Мин гарантировал ГарПока. Еще и полтора месяца назад уволил того диретора ГарПока, который не хотел выполнять приказы КабМина.
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29.12.2021 17:49 Відповісти
Интересно, и кто же ето такой етот загадочный *гарантированный покупатель*? Кто ети терпилы и бедолаги в стране которую называют *демократической*, которые обязаны у сепара Гудка покупать електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены?
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29.12.2021 17:20 Відповісти
*гарантированный покупатель*- дЄ-юре це Держава - а дЄ-факто - платники податків ... вівці для того і вівці ( чи барани)
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29.12.2021 17:28 Відповісти
Или Украина национализирует и уничтожит ДТЭК или эта рыжая шмара уничтожит Украину.
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29.12.2021 18:00 Відповісти
Всё, что национализирует Украина, немедленно начинает приносить многомиллиардные убытки. Которые оплачиваются из нашего кармана. У тебя много денег и ты не знаешь, куда их девать? Отдай волонтерам на армию.
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29.12.2021 20:42 Відповісти
уничтожить можно, если бы зеля не забывал купить уголь. а то так на пустом месте можно остаться
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29.12.2021 21:46 Відповісти
Зеля не ларечник. Зеля не обязан покупать частным компаниям уголь, сахар, дрожжи и водку. Зеля - президент и озабочен курсом внешней политики Государства. А тебе за высер - конфетка. Рошенка. Беги в кассу.
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30.12.2021 15:54 Відповісти
все увидели что гарантии от зеленых ничего не стоят, и никакие няни лапши уже не навешают.
щас ещё иск вкатают, а платить нам...
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29.12.2021 21:42 Відповісти
Сэр, тут пришел Сэр Ахметов, говорит ему не платят в Украине за солнечную энергию по 18 центов за киловатт! - может мы его сами посадим Сэр, это не тариф, это грабёж!?
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29.12.2021 22:49 Відповісти
 
 