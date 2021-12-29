Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Трехизбенки и Новоселовки, - пресс-центр ОС
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи Новолуганского вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
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А так Зе поступает со всеми Военными как с Журавлем -помните это защитники ,Вас просто расстреливают пока снимают очередной видосик
вони відкрили для українців СКУМБРІЮ ПО ВІСІМ гривень за кіло.
правда адресу магазинів не сказали.
намікнули що координати цих секретних магазинів, знає тищенко.
ну, може ще єрмак.....
От тільки ситуація і на лінії розмежування, і на Державному кордоні чомусь (???) погіршується майже щодня...
Здавалося б: до чого тут ОПа?