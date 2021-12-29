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Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Трехизбенки и Новоселовки, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Трехизбенки и Новоселовки, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Новолуганского вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+11
Ну і Що там Клоун зараз бачить в "очке" Путина?
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29.12.2021 18:26
+10
Обстрелы прекратятся только тогда когда те кто договаривается с врагом будут висеть на столбах
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29.12.2021 18:02
+8
Ермак це кримлівський кріт, а Зеленський знаючи це і утримуючи Ермака біля себе хто?
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29.12.2021 18:13
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Обстрелы прекратятся только тогда когда те кто договаривается с врагом будут висеть на столбах
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29.12.2021 18:02 Ответить
І коли з'явиться команда "Полонених не брати!"
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29.12.2021 18:13 Ответить
По международному законодательству сейчас идет необявленная война. На дамбасе воюют росийские наемники и террористы, которые не подпадают под женевскую конвенцию. Уничтожение их на месте даже приветствуется и ниодин международный суд не сможет выдвинутьникаких притензий. То что украинские войска берут росийских наемников и террористов в плен ето только их слабость в лице террористов, провоцирующих их на еще большую ескалацию.
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29.12.2021 18:26 Ответить
Они прекратятся тогда ,когда военные которые выбрали ЗЕ ,признают свою ошибку придут в Киев и вытряхнут его с его шоблой

А так Зе поступает со всеми Военными как с Журавлем -помните это защитники ,Вас просто расстреливают пока снимают очередной видосик
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30.12.2021 04:47 Ответить
то херня для родини зеленських.
вони відкрили для українців СКУМБРІЮ ПО ВІСІМ гривень за кіло.
правда адресу магазинів не сказали.
намікнули що координати цих секретних магазинів, знає тищенко.
ну, може ще єрмак.....
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29.12.2021 18:04 Ответить
Ермак, ты задолбал, где твое хваленое перемирие, пошел ты на хер с своими десятью шагами.
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29.12.2021 18:06 Ответить
Ермак це кримлівський кріт, а Зеленський знаючи це і утримуючи Ермака біля себе хто?
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29.12.2021 18:13 Ответить
Пане Алєксєй, Ви обговорюєте ворога? Хе-хе... Взагалі-то, споконвік усі народи світу ворогів убивали. Чому? Якщо ти не уб'єш ворога, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину, і оселиться у твоїй хаті...
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29.12.2021 18:17 Ответить
Как это РОССИЙСКИЕ войска обстреляли ВСУ? И что дальше? Чем ответим, товарищи? Споём в караоке на Майдане, станцуем в "Танцуют Все" или отметим День Борща? А может нужно разорвать дипломатические отношения, арестовать и расстрелять шпионов? Не?
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29.12.2021 18:14 Ответить
31 декабря с утра до вечера "Сваты". Наслаждайтесь. И пускай весь мир подождёт.))
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29.12.2021 18:25 Ответить
Йшов третій рік "проста пєрєстать стрєлять", коли "барига", якому вигідна війна, вже не віддає накази, а "перемир'я" після "розведення" стало "переможищем".

От тільки ситуація і на лінії розмежування, і на Державному кордоні чомусь (???) погіршується майже щодня...

Здавалося б: до чого тут ОПа?
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29.12.2021 18:15 Ответить
Не може бути, сам в.о.президента Єрмак сказав що перемир'я настало...невже брехло, як і його песик Зеля 🤔
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29.12.2021 18:22 Ответить
Ну і Що там Клоун зараз бачить в "очке" Путина?
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29.12.2021 18:26 Ответить
дерьмак с клованом же договорились, что не будут стрелять. Или нет?
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29.12.2021 18:58 Ответить
дермак договорился
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29.12.2021 22:25 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ СИРИИ! СЛАВА МУЖЧИНАМ СИРИИ ПОДНЯВШИМСЯ НА РЕВОЛЮЦИЮ В 2011 ГОДУ! ПУТЛЕРОВЦЫ БОМБИЛИ БОЛЬНИЦЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ В АЛЕППО ДАБЫ ЛИШИТЬ ДЕТЕЙ ЕДЫ И ОДЕЖДЫ! ЗАЩИТИМ СИРИЮ! ВКС РФ НЕ НАНОСИЛИ УДАРЫ ПО ИГИЛ!! ПОДВЕРГАЛИ КОВРОВЫМ БОМБАРДИРОВКАМ ГЕРОЕВ ИДЛИБА!! СЛАВА ПАРНЯМ ИДЛИБА! ОНИ БЫЛИ НЕ ИЗ СИРИИ! СЛАВА ДОБРОВОЛЬЦАМ ИЗ ДРУГИХ СТРАН!! НЕТ ПАЁМНИКАМ АСАДА И ПУТИНА! НЕТ ВАГНЕРОВЦАМ!! ДОСТАВЛЯЯ ИНОРМАЦИЮ О ВРАГЕ ВЫ СПАСЕТЕ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ СИРИИ!! СОТРУДНИЧАЙТЕ ТОЛЬКО С УМЕРЕННЫМИ ПОВСТАНЦАМИ!! СЛАВА УКРАИНЕ!!
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29.12.2021 23:45 Ответить
УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ КРЕПОСТЬЮ НЕ ТОЛЬКО ИЗ ЗА СКОПЛЕНИЯ ВОЙСК У СВОИХ ГРАНИЦ! УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ ОДНИМ БРОНЕПОЕЗДОМ ВЕДЬ НАС ОБСТРЕЛИВАЮТ ВОСЬМОЙ ГОД И МЫ ПОЧТИ НЕ ОТВЕЧАЕМ!! Я НЕ ПРИЗЫВАЮ К ВОЙНЕ!! Я ПРИЗЫВАЮ К ОБОРОНЕ!! ТЕХНИКИ, ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ЭКОНОМИСТЫ И ВСЯ СТРАНА ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНИМ ВОЕННЫМ ЛАГЕРЕМ!! КОРРУПЦИЯ ВРАГ БОЛЬШЕ ПУТИНА!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!!
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29.12.2021 23:49 Ответить
 
 