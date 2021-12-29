Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського, Трьохізбенки та Новоселівки, - пресцентр ОС
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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу Новолуганського збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.
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А так Зе поступает со всеми Военными как с Журавлем -помните это защитники ,Вас просто расстреливают пока снимают очередной видосик
вони відкрили для українців СКУМБРІЮ ПО ВІСІМ гривень за кіло.
правда адресу магазинів не сказали.
намікнули що координати цих секретних магазинів, знає тищенко.
ну, може ще єрмак.....
От тільки ситуація і на лінії розмежування, і на Державному кордоні чомусь (???) погіршується майже щодня...
Здавалося б: до чого тут ОПа?