УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8482 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Операція Об'єднаних сил
3 294 18
війна (56949) обстріл (21421) Донбас (21704)

Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського, Трьохізбенки та Новоселівки, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського, Трьохізбенки та Новоселівки, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Новолуганського збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 10 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Ну і Що там Клоун зараз бачить в "очке" Путина?
показати весь коментар
29.12.2021 18:26
+10
Обстрелы прекратятся только тогда когда те кто договаривается с врагом будут висеть на столбах
показати весь коментар
29.12.2021 18:02
+8
Ермак це кримлівський кріт, а Зеленський знаючи це і утримуючи Ермака біля себе хто?
показати весь коментар
29.12.2021 18:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обстрелы прекратятся только тогда когда те кто договаривается с врагом будут висеть на столбах
показати весь коментар
29.12.2021 18:02 Відповісти
І коли з'явиться команда "Полонених не брати!"
показати весь коментар
29.12.2021 18:13 Відповісти
По международному законодательству сейчас идет необявленная война. На дамбасе воюют росийские наемники и террористы, которые не подпадают под женевскую конвенцию. Уничтожение их на месте даже приветствуется и ниодин международный суд не сможет выдвинутьникаких притензий. То что украинские войска берут росийских наемников и террористов в плен ето только их слабость в лице террористов, провоцирующих их на еще большую ескалацию.
показати весь коментар
29.12.2021 18:26 Відповісти
Они прекратятся тогда ,когда военные которые выбрали ЗЕ ,признают свою ошибку придут в Киев и вытряхнут его с его шоблой

А так Зе поступает со всеми Военными как с Журавлем -помните это защитники ,Вас просто расстреливают пока снимают очередной видосик
показати весь коментар
30.12.2021 04:47 Відповісти
то херня для родини зеленських.
вони відкрили для українців СКУМБРІЮ ПО ВІСІМ гривень за кіло.
правда адресу магазинів не сказали.
намікнули що координати цих секретних магазинів, знає тищенко.
ну, може ще єрмак.....
показати весь коментар
29.12.2021 18:04 Відповісти
Ермак, ты задолбал, где твое хваленое перемирие, пошел ты на хер с своими десятью шагами.
показати весь коментар
29.12.2021 18:06 Відповісти
Ермак це кримлівський кріт, а Зеленський знаючи це і утримуючи Ермака біля себе хто?
показати весь коментар
29.12.2021 18:13 Відповісти
Пане Алєксєй, Ви обговорюєте ворога? Хе-хе... Взагалі-то, споконвік усі народи світу ворогів убивали. Чому? Якщо ти не уб'єш ворога, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину, і оселиться у твоїй хаті...
показати весь коментар
29.12.2021 18:17 Відповісти
Как это РОССИЙСКИЕ войска обстреляли ВСУ? И что дальше? Чем ответим, товарищи? Споём в караоке на Майдане, станцуем в "Танцуют Все" или отметим День Борща? А может нужно разорвать дипломатические отношения, арестовать и расстрелять шпионов? Не?
показати весь коментар
29.12.2021 18:14 Відповісти
31 декабря с утра до вечера "Сваты". Наслаждайтесь. И пускай весь мир подождёт.))
показати весь коментар
29.12.2021 18:25 Відповісти
Йшов третій рік "проста пєрєстать стрєлять", коли "барига", якому вигідна війна, вже не віддає накази, а "перемир'я" після "розведення" стало "переможищем".

От тільки ситуація і на лінії розмежування, і на Державному кордоні чомусь (???) погіршується майже щодня...

Здавалося б: до чого тут ОПа?
показати весь коментар
29.12.2021 18:15 Відповісти
Не може бути, сам в.о.президента Єрмак сказав що перемир'я настало...невже брехло, як і його песик Зеля 🤔
показати весь коментар
29.12.2021 18:22 Відповісти
Ну і Що там Клоун зараз бачить в "очке" Путина?
показати весь коментар
29.12.2021 18:26 Відповісти
дерьмак с клованом же договорились, что не будут стрелять. Или нет?
показати весь коментар
29.12.2021 18:58 Відповісти
дермак договорился
показати весь коментар
29.12.2021 22:25 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ СИРИИ! СЛАВА МУЖЧИНАМ СИРИИ ПОДНЯВШИМСЯ НА РЕВОЛЮЦИЮ В 2011 ГОДУ! ПУТЛЕРОВЦЫ БОМБИЛИ БОЛЬНИЦЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ В АЛЕППО ДАБЫ ЛИШИТЬ ДЕТЕЙ ЕДЫ И ОДЕЖДЫ! ЗАЩИТИМ СИРИЮ! ВКС РФ НЕ НАНОСИЛИ УДАРЫ ПО ИГИЛ!! ПОДВЕРГАЛИ КОВРОВЫМ БОМБАРДИРОВКАМ ГЕРОЕВ ИДЛИБА!! СЛАВА ПАРНЯМ ИДЛИБА! ОНИ БЫЛИ НЕ ИЗ СИРИИ! СЛАВА ДОБРОВОЛЬЦАМ ИЗ ДРУГИХ СТРАН!! НЕТ ПАЁМНИКАМ АСАДА И ПУТИНА! НЕТ ВАГНЕРОВЦАМ!! ДОСТАВЛЯЯ ИНОРМАЦИЮ О ВРАГЕ ВЫ СПАСЕТЕ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ СИРИИ!! СОТРУДНИЧАЙТЕ ТОЛЬКО С УМЕРЕННЫМИ ПОВСТАНЦАМИ!! СЛАВА УКРАИНЕ!!
показати весь коментар
29.12.2021 23:45 Відповісти
УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ КРЕПОСТЬЮ НЕ ТОЛЬКО ИЗ ЗА СКОПЛЕНИЯ ВОЙСК У СВОИХ ГРАНИЦ! УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ ОДНИМ БРОНЕПОЕЗДОМ ВЕДЬ НАС ОБСТРЕЛИВАЮТ ВОСЬМОЙ ГОД И МЫ ПОЧТИ НЕ ОТВЕЧАЕМ!! Я НЕ ПРИЗЫВАЮ К ВОЙНЕ!! Я ПРИЗЫВАЮ К ОБОРОНЕ!! ТЕХНИКИ, ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ЭКОНОМИСТЫ И ВСЯ СТРАНА ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНИМ ВОЕННЫМ ЛАГЕРЕМ!! КОРРУПЦИЯ ВРАГ БОЛЬШЕ ПУТИНА!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!!
показати весь коментар
29.12.2021 23:49 Відповісти
 
 