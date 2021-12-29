Зеленский и Блинкен обсудили дальнейшие переговоры с Россией (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, провели переговоры по вопросам урегулирования на Донбассе и контактам с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военного могущества России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию с Россией", - сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс.
"Провел телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Договорились продолжить консультации по согласованию позиций и координации дипломатических усилий ради достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии", - написал Зеленский в Twitter.
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...порівняв жіночу частину тіла з "вареником".
"Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець", - додав в коментарях Вірастюк. Джерело:
вот и вся философия..
если кацапня не полезет в январе-феврале, значит она полезет в мае-июне..
- Які ваші погляди на нинішню ситуацію?
- Абир... абир... абирвалг!