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Зеленский и Блинкен обсудили дальнейшие переговоры с Россией (обновлено)

Зеленский и Блинкен обсудили дальнейшие переговоры с Россией (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, провели переговоры по вопросам урегулирования на Донбассе и контактам с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военного могущества России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию с Россией", - сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс.

"Провел телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Договорились продолжить консультации по согласованию позиций и координации дипломатических усилий ради достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии", - написал Зеленский в Twitter.

Автор: 

Госдепартамент США (1820) Зеленский Владимир (20246) США (26454) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+21
говорили про скумбрію по 8 гривень

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29.12.2021 19:23
+18
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29.12.2021 19:27
+13
Лєнка Зеленського відкрила магазин "Все по 8 гривень".
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29.12.2021 19:24
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Байден, чому ще немає САП?
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29.12.2021 19:18 Ответить
Ще два дня є. Там ОАСК може ще пару ухвал ухвалити, скасувати клименка взагалі, заперечити його існування, а потім - ррраз! і синяк чи як там його заднім числом єдиний фіналіст і конкурс легітимний. Країна чудес не дуже потребує сап.
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29.12.2021 20:08 Ответить
Как обычно бла-бла-бла. И ни о чем конкретно не договорились.
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29.12.2021 19:18 Ответить
говорили про скумбрію по 8 гривень

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29.12.2021 19:23 Ответить
Лєнка Зеленського відкрила магазин "Все по 8 гривень".
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29.12.2021 19:24 Ответить
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29.12.2021 19:27 Ответить
🤣
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29.12.2021 21:00 Ответить
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29.12.2021 19:38 Ответить
Нє, не все по вісім гривень, а скумбрія, мабуть її власна, а потім прийшов вірастюк і...

...порівняв жіночу частину тіла з "вареником".

"Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець", - додав в коментарях Вірастюк. Джерело:
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29.12.2021 20:12 Ответить
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29.12.2021 20:40 Ответить
і доллар па восьмь??
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29.12.2021 20:31 Ответить
На початку нульових дешеві проститутки на окружній робили міньєт за 8 грн. Може, це історична пам'ять?
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29.12.2021 20:50 Ответить
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29.12.2021 20:57 Ответить
Это для тебя тут цензор такое написал. А о чём совещались Президент Украины с заместителем по вопросам национальной безопасности США - этого ни тебе, ни цензорам никто не расскажет. Мог бы догадаться.
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29.12.2021 22:11 Ответить
какое блин мирное урегулирование?.. нужно готовится к драке с целью уничтожения кака можно большего количества кацапо-оккупантов..
вот и вся философия..
если кацапня не полезет в январе-феврале, значит она полезет в мае-июне..
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29.12.2021 19:23 Ответить
Ну вы воюйте) А амеры не хотят) Я, тоже) у меня позиция негативного нейтралитета))
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29.12.2021 19:27 Ответить
а ты в военкомате уже была?.. и что такое негативный нейтралитет?
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29.12.2021 19:30 Ответить
всралась на зупинці.
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29.12.2021 19:33 Ответить
Негативный нейтралитет
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29.12.2021 19:41 Ответить
Объясните пожалуйста суть понятия "негативный нейтралитет".
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29.12.2021 21:05 Ответить
если бы власти были с мозгами,то раздали бы уже давно оружие людям,как минимум тем у кого есть военный билет. тогда Х-йло 1000 раз подумал бы...
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29.12.2021 20:43 Ответить
Блінкін то рівень Кулеби...Президенти зустрічатись мають з президентами...
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29.12.2021 19:30 Ответить
зебил с 95 квартала - президент?))))) Чего скумбрии по 8грн за кило?)))
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29.12.2021 19:48 Ответить
та блинкен и не называл это встречей .то был инструктаж чего делать запрещено
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29.12.2021 20:42 Ответить
для цього покидька Блінкин за щастя!
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29.12.2021 20:44 Ответить
Про що взагалі можна говорити з клоуном? Про подальші гастролі його цирку,не інакше...
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29.12.2021 20:06 Ответить
Зе с Блинкеном? Аа, ну да. Если Байден пазвонит, то будет, ясень пень, с Ермаком говорить...
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29.12.2021 20:09 Ответить
Може скинуть ціну на скумбрію...? Бо дорого.
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29.12.2021 20:12 Ответить
па 8 гривав за кило эта дораго?!! ну вы сударь канешна савсем апнаглели...
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29.12.2021 20:15 Ответить
чёрную метку ссыклобородьку не блинкен притаранит...
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29.12.2021 20:22 Ответить
Похоже , у Зеленского хорошее взаимопонимание с Госсекретарем США . Что есть гуд !
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29.12.2021 20:34 Ответить
Блінкен:
- Які ваші погляди на нинішню ситуацію?
- Абир... абир... абирвалг!
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29.12.2021 20:36 Ответить
таки да,мороженная скумбрия это главрыба-абырвалг
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29.12.2021 20:43 Ответить
незавидная роль у Блинкина,опускаться на уровень тупорылого наркота...
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29.12.2021 20:41 Ответить
А Байден завтра с пуйлом...опускание зекрысы -дубль два
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29.12.2021 20:49 Ответить
"Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО
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29.12.2021 20:52 Ответить
Блінкен ткнув носом "зе" в купу "зеленого брехливого лайна" із САП і пояснив "зе",що його чекає в недалекім часі.Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Блінкен і Байден вже давно переконалися,що консультуватися із українським "зе брехломм" ,все одно що проти вітру пісяти.
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29.12.2021 21:57 Ответить
Алё... Алё... Ета блинкен? Фффф... фффф... Алё...
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30.12.2021 09:44 Ответить
 
 