Зеленский и Блинкен обсудили дальнейшие переговоры с Россией (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, провели переговоры по вопросам урегулирования на Донбассе и контактам с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военного могущества России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию с Россией", - сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс.

"Провел телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Договорились продолжить консультации по согласованию позиций и координации дипломатических усилий ради достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии", - написал Зеленский в Twitter.