Зеленський і Блінкен обговорили подальші переговори з Росією (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провели переговори щодо питань урегулювання на Донбасі та контактів із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем нарощування військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного урегулювання з Росією", - повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

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"Провів телефонну розмову з держсекретарем Блінкеном. Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії", - написав Зеленський у Twitter.