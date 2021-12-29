Зеленський і Блінкен обговорили подальші переговори з Росією (оновлено)
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Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провели переговори щодо питань урегулювання на Донбасі та контактів із Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем нарощування військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного урегулювання з Росією", - повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.
"Провів телефонну розмову з держсекретарем Блінкеном. Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії", - написав Зеленський у Twitter.
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...порівняв жіночу частину тіла з "вареником".
"Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець", - додав в коментарях Вірастюк. Джерело: https://censor.net/ua/n3307785
вот и вся философия..
если кацапня не полезет в январе-феврале, значит она полезет в мае-июне..
- Які ваші погляди на нинішню ситуацію?
- Абир... абир... абирвалг!
https://censor.net/ua/video_news/3307765/zamorojena_skumbriya_z_yakoyi_mojna_prygotuvaty_bezlich_chudovyh_strav_koshtuye_8_gryven_za_kilogram