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Зеленський і Блінкен обговорили подальші переговори з Росією (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і Блінкен обговорили подальші переговори з Росією (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провели переговори щодо питань урегулювання на Донбасі та контактів із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем нарощування військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного урегулювання з Росією", - повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

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"Провів телефонну розмову з держсекретарем Блінкеном. Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії", - написав Зеленський у Twitter.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
говорили про скумбрію по 8 гривень

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29.12.2021 19:23
+18
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29.12.2021 19:27
+13
Лєнка Зеленського відкрила магазин "Все по 8 гривень".
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29.12.2021 19:24
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Байден, чому ще немає САП?
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29.12.2021 19:18 Відповісти
Ще два дня є. Там ОАСК може ще пару ухвал ухвалити, скасувати клименка взагалі, заперечити його існування, а потім - ррраз! і синяк чи як там його заднім числом єдиний фіналіст і конкурс легітимний. Країна чудес не дуже потребує сап.
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29.12.2021 20:08 Відповісти
Как обычно бла-бла-бла. И ни о чем конкретно не договорились.
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29.12.2021 19:18 Відповісти
говорили про скумбрію по 8 гривень

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29.12.2021 19:23 Відповісти
Лєнка Зеленського відкрила магазин "Все по 8 гривень".
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29.12.2021 19:24 Відповісти
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29.12.2021 19:27 Відповісти
🤣
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29.12.2021 21:00 Відповісти
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29.12.2021 19:38 Відповісти
Нє, не все по вісім гривень, а скумбрія, мабуть її власна, а потім прийшов вірастюк і...

...порівняв жіночу частину тіла з "вареником".

"Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець", - додав в коментарях Вірастюк. Джерело: https://censor.net/ua/n3307785
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29.12.2021 20:12 Відповісти
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29.12.2021 20:40 Відповісти
і доллар па восьмь??
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29.12.2021 20:31 Відповісти
На початку нульових дешеві проститутки на окружній робили міньєт за 8 грн. Може, це історична пам'ять?
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29.12.2021 20:50 Відповісти
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29.12.2021 20:57 Відповісти
Это для тебя тут цензор такое написал. А о чём совещались Президент Украины с заместителем по вопросам национальной безопасности США - этого ни тебе, ни цензорам никто не расскажет. Мог бы догадаться.
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29.12.2021 22:11 Відповісти
какое блин мирное урегулирование?.. нужно готовится к драке с целью уничтожения кака можно большего количества кацапо-оккупантов..
вот и вся философия..
если кацапня не полезет в январе-феврале, значит она полезет в мае-июне..
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29.12.2021 19:23 Відповісти
Ну вы воюйте) А амеры не хотят) Я, тоже) у меня позиция негативного нейтралитета))
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29.12.2021 19:27 Відповісти
а ты в военкомате уже была?.. и что такое негативный нейтралитет?
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29.12.2021 19:30 Відповісти
всралась на зупинці.
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29.12.2021 19:33 Відповісти
Негативный нейтралитет
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29.12.2021 19:41 Відповісти
Объясните пожалуйста суть понятия "негативный нейтралитет".
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29.12.2021 21:05 Відповісти
если бы власти были с мозгами,то раздали бы уже давно оружие людям,как минимум тем у кого есть военный билет. тогда Х-йло 1000 раз подумал бы...
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29.12.2021 20:43 Відповісти
Блінкін то рівень Кулеби...Президенти зустрічатись мають з президентами...
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29.12.2021 19:30 Відповісти
зебил с 95 квартала - президент?))))) Чего скумбрии по 8грн за кило?)))
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29.12.2021 19:48 Відповісти
та блинкен и не называл это встречей .то был инструктаж чего делать запрещено
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29.12.2021 20:42 Відповісти
для цього покидька Блінкин за щастя!
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29.12.2021 20:44 Відповісти
Про що взагалі можна говорити з клоуном? Про подальші гастролі його цирку,не інакше...
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29.12.2021 20:06 Відповісти
Зе с Блинкеном? Аа, ну да. Если Байден пазвонит, то будет, ясень пень, с Ермаком говорить...
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29.12.2021 20:09 Відповісти
Може скинуть ціну на скумбрію...? Бо дорого.
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29.12.2021 20:12 Відповісти
па 8 гривав за кило эта дораго?!! ну вы сударь канешна савсем апнаглели...
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29.12.2021 20:15 Відповісти
чёрную метку ссыклобородьку не блинкен притаранит...
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29.12.2021 20:22 Відповісти
Похоже , у Зеленского хорошее взаимопонимание с Госсекретарем США . Что есть гуд !
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29.12.2021 20:34 Відповісти
Блінкен:
- Які ваші погляди на нинішню ситуацію?
- Абир... абир... абирвалг!
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29.12.2021 20:36 Відповісти
таки да,мороженная скумбрия это главрыба-абырвалг
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29.12.2021 20:43 Відповісти
незавидная роль у Блинкина,опускаться на уровень тупорылого наркота...
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29.12.2021 20:41 Відповісти
А Байден завтра с пуйлом...опускание зекрысы -дубль два
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29.12.2021 20:49 Відповісти
"Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО
https://censor.net/ua/video_news/3307765/zamorojena_skumbriya_z_yakoyi_mojna_prygotuvaty_bezlich_chudovyh_strav_koshtuye_8_gryven_za_kilogram
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29.12.2021 20:52 Відповісти
Блінкен ткнув носом "зе" в купу "зеленого брехливого лайна" із САП і пояснив "зе",що його чекає в недалекім часі.Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Блінкен і Байден вже давно переконалися,що консультуватися із українським "зе брехломм" ,все одно що проти вітру пісяти.
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29.12.2021 21:57 Відповісти
Алё... Алё... Ета блинкен? Фффф... фффф... Алё...
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30.12.2021 09:44 Відповісти
 
 