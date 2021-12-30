Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 284,5 млн

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире к утру четверга возросло до 284 млн 580 тыс. 401.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 422 тыс. 376 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлены 53 млн 663 тыс. 221 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов составило 822 тыс. 920.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 822 тыс. 40, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 480 тыс. 860 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 269 тыс. 31 человек, из них умерли 619 тыс. 95.

Также читайте: Необходимо с осторожностью уменьшать сроки изоляции из-за штамма "Омикрон", - ВОЗ

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 697,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 529 человек, Индии - 343, Бразилии - 2 тыс. 881.