Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 284,5 млн
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире к утру четверга возросло до 284 млн 580 тыс. 401.
Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 422 тыс. 376 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлены 53 млн 663 тыс. 221 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов составило 822 тыс. 920.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 822 тыс. 40, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 480 тыс. 860 человек.
На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 269 тыс. 31 человек, из них умерли 619 тыс. 95.
Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 697,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 529 человек, Индии - 343, Бразилии - 2 тыс. 881.
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