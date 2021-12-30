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Новости Коронавирус и карантин
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Необходимо с осторожностью уменьшать сроки изоляции из-за штамма "Омикрон", - ВОЗ

Необходимо с осторожностью уменьшать сроки изоляции из-за штамма

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал правительства стран быть "осторожными" в снижении сроков самоизоляции из-за штамма "Омикрон". Он подчеркнул, что новый вариант коронавируса более заразен и мало изучен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Важнейшим в этот момент является то, что нам нужно быть осторожными при немедленном изменении тактики и стратегии (борьбы с коронавирусом. – Ред.) на основе того, что мы видим в ранних данных о штамме "Омикрон", – цитирует издание Райана.

Эксперт предупредил, что даже с предыдущими вариантами коронавируса симптомы заболевания могут проявляться через шесть дней. Он призвал правительства осторожно относиться к сокращению сроков самоизоляции, когда людей выпускают из карантина с дополнительными тестами.

Издание напоминает, что в Великобритании людям с отрицательным тестом на коронавирус позволяют прерывать самоизоляцию на шестой или седьмой день вместо полных 10 дней карантина.

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Автор: 

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После Нового Года -" началось в колхозе утро".
Наступает год "Омикрона".
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30.12.2021 08:41 Ответить
Ізоляція із-за простуди? Зовсім поїхавші....
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30.12.2021 09:41 Ответить
Вчи матчастину. Ось частина статті з мед. енциклопедії про грип.

Профилактика сводится к изоляции больных, расширению врачебной помощи на дому при появлении эпидемий, ограничению заболевшими посещения поликлиник, аптек. На время эпидемий во всех стационарах отменяется посещение больных родственниками, ограничивается посещение, особенно детьми, зрелищных мероприятий. Окружающие и ухаживающие за больными лица (как в больницах, так и дома) должны носить четырехслойные марлевые повязки. Здоровым лицам в период повышенной заболеваемости рекомендуется использовать 0,25% оксолиновую мазь 2-3 раза в день или принимать ремантадин по 0,05 г 2 раза в сутки, лейкоцитарный интерферон, иммуноглобулин. В стационаре и на дому проводят текущую и заключительную дезинфекцию (Дезинфекция). Для специфической профилактики применяют живые и убитые вакцины (см. Иммунизация, таблица).
Библиогр.: Карпухин Г.И. Профилактика и лечение гриппа, Л., 1985; он же, Грипп. Л., 1986; Руководство по инфекционным и паразитарным болезням, под ред. В.И. Покровского и К.М. Лобана, с. 306, М., 1986.

Источник: https://gufo.me/dict/medical_encyclopedia/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
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30.12.2021 10:06 Ответить
Да начхать.
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30.12.2021 10:19 Ответить
Гордиться своим невежеством и нежеланием учиться это так по-антиваксерски...
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30.12.2021 11:00 Ответить
А с вами ковидобесами по другому никак.
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30.12.2021 11:10 Ответить
У антиваксеров со знаниями по-любому никак.
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30.12.2021 11:38 Ответить
Изолировать нужно руководство вооз, в сизо, а саму эту контору по рогам и копытам разогнать. И "эпидемия" закончится в тот же день.
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30.12.2021 10:00 Ответить
 
 