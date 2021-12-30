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Новини Коронавірус і карантин
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Необхідно із обережністю зменшувати терміни ізоляції через штам "Омікрон", - ВООЗ

Необхідно із обережністю зменшувати терміни ізоляції через штам

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан закликав уряди країн бути "обережними" у зниженні термінів самоізоляції через штам "Омікрон". Він підкреслив, що новий варіант коронавірусу більш заразний і мало вивчений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Найважливішим в цей момент є те, що нам потрібно бути обережними при негайній зміні тактики і стратегії (боротьби з коронавірусом - Ред.) на основі того, що ми бачимо в ранніх даних про штам "Омікрон", - цитує видання Райана.

Експерт попередив, що навіть з попередніми варіантами коронавірусу симптоми захворювання можуть проявлятися через шість і більше днів. Він закликав уряди обережно ставитися до скорочення термінів самоізоляції, коли людей випускають із карантину з додатковими тестами.

Видання нагадує, що у Великобританії людям з негативним тестом на коронавірус дозволяють переривати самоізоляцію на шостий або сьомий день, замість повних 10 днів карантину.

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ВООЗ (770) карантин (18172) коронавірус (19923)


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После Нового Года -" началось в колхозе утро".
Наступает год "Омикрона".
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30.12.2021 08:41 Відповісти
Ізоляція із-за простуди? Зовсім поїхавші....
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30.12.2021 09:41 Відповісти
Вчи матчастину. Ось частина статті з мед. енциклопедії про грип.

Профилактика сводится к изоляции больных, расширению врачебной помощи на дому при появлении эпидемий, ограничению заболевшими посещения поликлиник, аптек. На время эпидемий во всех стационарах отменяется посещение больных родственниками, ограничивается посещение, особенно детьми, зрелищных мероприятий. Окружающие и ухаживающие за больными лица (как в больницах, так и дома) должны носить четырехслойные марлевые повязки. Здоровым лицам в период повышенной заболеваемости рекомендуется использовать 0,25% оксолиновую мазь 2-3 раза в день или принимать ремантадин по 0,05 г 2 раза в сутки, лейкоцитарный интерферон, иммуноглобулин. В стационаре и на дому проводят текущую и заключительную дезинфекцию (Дезинфекция). Для специфической профилактики применяют живые и убитые вакцины (см. Иммунизация, таблица).
Библиогр.: Карпухин Г.И. Профилактика и лечение гриппа, Л., 1985; он же, Грипп. Л., 1986; Руководство по инфекционным и паразитарным болезням, под ред. В.И. Покровского и К.М. Лобана, с. 306, М., 1986.

Источник: https://gufo.me/dict/medical_encyclopedia/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
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30.12.2021 10:06 Відповісти
Да начхать.
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30.12.2021 10:19 Відповісти
Гордиться своим невежеством и нежеланием учиться это так по-антиваксерски...
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30.12.2021 11:00 Відповісти
А с вами ковидобесами по другому никак.
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30.12.2021 11:10 Відповісти
У антиваксеров со знаниями по-любому никак.
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30.12.2021 11:38 Відповісти
Изолировать нужно руководство вооз, в сизо, а саму эту контору по рогам и копытам разогнать. И "эпидемия" закончится в тот же день.
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30.12.2021 10:00 Відповісти
 
 