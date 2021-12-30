Необхідно із обережністю зменшувати терміни ізоляції через штам "Омікрон", - ВООЗ

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан закликав уряди країн бути "обережними" у зниженні термінів самоізоляції через штам "Омікрон". Він підкреслив, що новий варіант коронавірусу більш заразний і мало вивчений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Найважливішим в цей момент є те, що нам потрібно бути обережними при негайній зміні тактики і стратегії (боротьби з коронавірусом - Ред.) на основі того, що ми бачимо в ранніх даних про штам "Омікрон", - цитує видання Райана.

Експерт попередив, що навіть з попередніми варіантами коронавірусу симптоми захворювання можуть проявлятися через шість і більше днів. Він закликав уряди обережно ставитися до скорочення термінів самоізоляції, коли людей випускають із карантину з додатковими тестами.

Видання нагадує, що у Великобританії людям з негативним тестом на коронавірус дозволяють переривати самоізоляцію на шостий або сьомий день, замість повних 10 днів карантину.

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