Госкомтелерадио запретил ввозить пять российских детских книг из-за пропаганды имперских геополитических доктрин государства-агрессора
Госкомтелерадио отказал украинскому импортеру в выдаче разрешения на ввоз с территории России пяти названий детских книг.
По данным комитета, в этих изданиях "присутствует пропаганда государства-агрессора", сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Отказ предоставили на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.
Как утверждает комитет, детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" и "Знаменитые животные", которые импортер намеревался распространять в Украине, проиллюстрированы "изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора".
В книге "365 сказок и стихов на каждый день" одно стихотворение воспевает русскую армию, которая всех "защищает и спасает человечество". А в "Удивительные факты" Л. Соколовой отдельная глава посвящена "Великой императрице" Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение российской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали Россию "могущественнейшим государством в мире".
"Эксперты признали, что названные выше издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также ее имперских геополитических доктрин, а следовательно нарушают статьи 28, 281 Закона Украины "Об издательском деле". Экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой издательской продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио", - отмечает комитет.
Всего в течение 2021 года в Госкомтелерадио от субъектов хозяйствования поступило на рассмотрение 7196 заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции с территории России. По результатам рассмотрения заявлений выдано 6442 разрешения на ввоз издательской продукции и 754 отказа.
"В частности, на основании негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, предоставлено 73 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 367 500 экземпляров пропагандистских изданий. Еще 681 отказ предоставлен вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в предоставленных документах недостоверных сведений", - уточнили в Госкомтелерадио.
Кроме того, на основании заявлений субъектов хозяйствования об аннулировании разрешений Госкомтелерадио приказом от 05.03.2021 №115 аннулированы 2226 разрешений на ввоз издательской продукции с территории РФ.
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Директор школи Брайтона пояснив Rochester Beacon, що Jingle Bells необхідно замінити на іншу пісню, бо її у 1857-му році вперше заспівали білі, загриміровані під темношкірих.
За рахунок коштів державного бюджету України були закуплені дитячі книжки про так зване одностатеве кохання. Міністерство культури України та Державна установа «Український інститут книги» придбали 1240 примірників книги «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» (автор О'Нілл Кейт, 2019 р.), яка видана у вигляді коміксу на тему ЛГБТ-стосунків. Дітям від 5 років пропонується ознайомитися з історією про двох дівчат, яка закінчується їхнім весіллям.
И телеканалов расейских должно быть ровно столько сколько украинских в *********.
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