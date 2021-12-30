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Госкомтелерадио запретил ввозить пять российских детских книг из-за пропаганды имперских геополитических доктрин государства-агрессора

Госкомтелерадио запретил ввозить пять российских детских книг из-за пропаганды имперских геополитических доктрин государства-агрессора

Госкомтелерадио отказал украинскому импортеру в выдаче разрешения на ввоз с территории России пяти названий детских книг.

По данным комитета, в этих изданиях "присутствует пропаганда государства-агрессора", сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отказ предоставили на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Как утверждает комитет, детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" и "Знаменитые животные", которые импортер намеревался распространять в Украине, проиллюстрированы "изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора".

В книге "365 сказок и стихов на каждый день" одно стихотворение воспевает русскую армию, которая всех "защищает и спасает человечество". А в "Удивительные факты" Л. Соколовой отдельная глава посвящена "Великой императрице" Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение российской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали Россию "могущественнейшим государством в мире".

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"Эксперты признали, что названные выше издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также ее имперских геополитических доктрин, а следовательно нарушают статьи 28, 281 Закона Украины "Об издательском деле". Экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой издательской продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио", - отмечает комитет.

Всего в течение 2021 года в Госкомтелерадио от субъектов хозяйствования поступило на рассмотрение 7196 заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции с территории России. По результатам рассмотрения заявлений выдано 6442 разрешения на ввоз издательской продукции и 754 отказа.

"В частности, на основании негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, предоставлено 73 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 367 500 экземпляров пропагандистских изданий. Еще 681 отказ предоставлен вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в предоставленных документах недостоверных сведений", - уточнили в Госкомтелерадио.

Кроме того, на основании заявлений субъектов хозяйствования об аннулировании разрешений Госкомтелерадио приказом от 05.03.2021 №115 аннулированы 2226 разрешений на ввоз издательской продукции с территории РФ.

Автор: 

Госкомтелерадио (96) дети (6479) запрет (1705) книги (630) пропаганда (3671) россия (95393)


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Топ комментарии
+5
Та припинити к відносини і крапка!!!Книжки вони забороняють… Ніяк не дійде дурням,що двері треба зачинити,а не прихиляти аби сморід у хату не йшов!!!!
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30.12.2021 08:53
+3
А у одній зі шкіл Нью-Йорку заборонили Jingle Bells.

Директор школи Брайтона пояснив Rochester Beacon, що Jingle Bells необхідно замінити на іншу пісню, бо її у 1857-му році вперше заспівали білі, загриміровані під темношкірих.
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30.12.2021 09:09
+2
Карфаген повинен бути знищений. Історія взаємовідносин московії з Україною , нажаль нічому не вчить мудрий український нарід.
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30.12.2021 08:58
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Та припинити к відносини і крапка!!!Книжки вони забороняють… Ніяк не дійде дурням,що двері треба зачинити,а не прихиляти аби сморід у хату не йшов!!!!
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30.12.2021 08:53 Ответить
Карфаген повинен бути знищений. Історія взаємовідносин московії з Україною , нажаль нічому не вчить мудрий український нарід.
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30.12.2021 08:58 Ответить
Это капля в море от общего количества книг которые изданы в паРаше и продаются в Украине...
И которые бараны массово покупают за халявную тысячу от осла...
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30.12.2021 09:00 Ответить
краще б заборонили дєрьмака, мєдвєдчука, шуфріча, ківу і всяку пздоту тіпа зєлі.
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30.12.2021 09:00 Ответить
а как же сваты?
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30.12.2021 09:03 Ответить
Да, кто сейсас читает книги？😀Вот я, например, предлагаю запретить "Красную Шапочку" за контент 18+.Не верите？Давайте рассмотрим сюжет...
Молодая мать－одиночка решает избавиться от дочери, и посылает ее одну через темный лес на верную смерть. Потому что хочет обустроить свою личную жизнь😀Девочка идет через лес к бабушке, которая не очень разборчива в своих половых связях и поэтому оставляет дверь незапертой на ночь , надеясь на интересные знакомства😀Я уже не говорю об Волке....Ну, кому надо, тот сам домыслит😀
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30.12.2021 09:05 Ответить
то ти щe нe читав русскиe сказки на новьiй лад: у молодильних яблуках брати бeруть водку та бабу на нiчнe строжування яблунi.

https://de.scribd.com/book/491241595/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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30.12.2021 11:44 Ответить
Киевская Русь появилась в 9 веке,Мацковия аж через 3 столетия по приказу Хана Батыя в 1237 году...внимание вопрос...,сколько монет с ТРИЗУБОМ Князя Владимира от 988 года и позже нашли на землях будущей РАБссии?Ответ..ни одной... Граф Уваров и его сын в 19 веке проводили раскопки Курганов с захоронениями по всей РАБссии...,лиц славянской внешности не обнаружено...,одни тюрки Чингизиды...
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30.12.2021 09:07 Ответить
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30.12.2021 09:09 Ответить
монеты Киевскогокнязя Владимира найденные в Греции,Испании и Шотландии...,и еще в 10 странах Европы...
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30.12.2021 09:11 Ответить
А у одній зі шкіл Нью-Йорку заборонили Jingle Bells.

Директор школи Брайтона пояснив Rochester Beacon, що Jingle Bells необхідно замінити на іншу пісню, бо її у 1857-му році вперше заспівали білі, загриміровані під темношкірих.
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30.12.2021 09:09 Ответить
Закон Ома они не хотят запретить? В законах генетики всегда заложена РЕГРЕССИЯ. То есть, если нет стимула развития вперед, то ДЕГРАДАЦИЯ ********!
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30.12.2021 11:33 Ответить
закрыться от кацапстана на все 100% - от дипотношений до экономических... но так как "величайший" президент современности все еще хочет посмотреть в глаза бездны - будет Украины как в проруби метаться... а ведь аппендицит не лечится, он вырезается...
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30.12.2021 09:14 Ответить
Монголо-кацапи хоча б усвоїх опусах, роблять свою смєхдєржаву "вєлікай і маґучєй". Мене завжди втішали вологі мрії кацапсинських пєйсатєлєй-фантастів на зразок С.Лукьяненка, А.Лівадного, де на фоні міжзоряних польотів і магії, вкраплені ідеї вєлікароссіі і расєянскіх космольотчиків, що спасають світ (чи хоча б слабаків-пєндосів) від знищення ксеноморфами
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30.12.2021 09:14 Ответить
Кацапські попаданці з ноутбуком , які помагають таваріщу сталіну в 1941 році переписувати історію, це вже окремий клінічний діагноз.
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30.12.2021 09:27 Ответить
Другой вопрос кто это гавно в Украину завозит.
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30.12.2021 09:15 Ответить
любіт наш народ всякое гавно...
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30.12.2021 09:32 Ответить
Вы реперов кацапских в и нтеренете запретите. а увидеть ребека с книгой в наше время, столько же. как в Жмеринке стадо антилоп.
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30.12.2021 09:43 Ответить
Нашим детям нужны только правильные, добрые книги...

За рахунок коштів державного бюджету України були закуплені дитячі книжки про так зване одностатеве кохання. Міністерство культури України та Державна установа «Український інститут книги» придбали 1240 примірників книги «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» (автор О'Нілл Кейт, 2019 р.), яка видана у вигляді коміксу на тему ЛГБТ-стосунків. Дітям від 5 років пропонується ознайомитися з історією про двох дівчат, яка закінчується їхнім весіллям.
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30.12.2021 09:51 Ответить
Нещодавно знайшов в дитячому букварі - БА-БУ-БИ! БА-БУ-БИ!
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30.12.2021 11:27 Ответить
а транзит газа запретить слабо?
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30.12.2021 10:21 Ответить
Десь були приклади як це імперське лайно, досі в підручниках руйнує мозок дітям...
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30.12.2021 10:43 Ответить
Забороняти книги - справа обмежених та убогих розумом людей.
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30.12.2021 10:44 Ответить
Из ********* нужно завозить ровно столько книг, сколько из Украины завозится в *********. Что бы все по честному.
И телеканалов расейских должно быть ровно столько сколько украинских в *********.
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30.12.2021 12:10 Ответить
З приводу книжок дуже знакова статья Новодворської, яка проливає світло на суть Мордору.

https://introvertum-com.turbopages.org/turbo/introvertum.com/s/valeriya-novodvorskaya-o-dostoevskom/

https://introvertum-com.turbopages.org/turbo/introvertum.com/s/valeriya-novodvorskaya-o-dostoevskom/
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22.05.2022 19:13 Ответить
 
 