"Экономический паспорт" может плохо закончиться для бюджета Украины, - инвестаналитик
У нашей страны нет профицитного бюджета.
Поэтому инициатива по введению "экономических паспортов" для детей с 2019 года - может плохо закончиться для бюджета и экономики страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестаналитика Сергея Фурсы.
"Мы не Катар, не Саудовская Аравия, у нас нет избыточных доходов от полезных ископаемых. Все, что есть, уже идет в бюджет. И если вы хотите кому-то добавить - это нужно забрать из общего бюджета и дать конкретным паспортам, детям и т.д. То есть, есть деньги в тумбочке - вы можете их переводить на другие полки. Но больше денег от этого не станет", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".
У Украины, по его словам, нет лишних денег - средства от импортного НДС и рента от недр идет в бюджет. Поэтому любое обещание по увеличению выплат возможно, только если эти деньги взяты взаймы.
"Это манипуляция. Ведь как бы вы ни назвали свою программу, в бюджете больше денег от этого не станет. Единственный источник - это долг. И закончится это все плохо, если вы начинаете на такой социальный популизм тратить деньги, которые вы берете в долг", - резюмировал Фурса.
Напомним, проект об "экономическом паспорте украинца" внес в парламент президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает создание отдельного фонда для детей с 2019 года рождения. В этот Фонд будет направляться часть ренты за полезные ископаемые, заложенные в платежки украинцев за коммунальные услуги.
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что эта инициатива дискриминирует детей по году рождения, ведь все они имеют равные права на украинские недра независимо от года рождения.
В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что подобный проект в условиях дефицита госбюджета Украины приведет к наращиванию государственного долга на десятки миллиардов грн.
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1. Джерелами формування активів учасників Фонду є:
1) державні внески;
2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів учасників Фонду в порядку, встановленому законом;
3) сума штрафних санкцій, пені, інших платежів на користь учасників Фонду.
Друге. 2021. Порошенко- 50,1%. ВАЗелінський - 49,9%
а нажерлися всіма - і тими ... і тими ... і сьогоднішніми ...
провангую - ще довго нічого не зміниться ...- відносно "Норвежського "
За те, що було втрачено і зруйновано за ці два з половиною роки?
Буде дешевий зебільний тьоп про тролів, яких зебіли ніяк не можуть знайти.
от - це не мої слова :
Адвокат Роман Маселко:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько" Джерело:
Той самий Вовк на плівках розказує: "Ми вірою і правдою служили Порошенку, а тепер "танцюємо на його могилі"". Він же прямо це говорить! Тепер Порошенка доганяє раніше кероване ним ДБР. Те саме буде і з Зеленським. Тому що в Україні ніколи не буде вічних президентів. Джерело:
ну а те що тут "посменної " ботоферми немае - це так - це всім відомо ...- тут одні АЛЬТРУІСТИ по 24 години стучать по-клаві та топлять за ( кто девушку Кормит - тот ее и танцует ))))....
До речі, що з тими плівками? Який результат? Хоча, какаяразніца
а " вовки" - вони у всі часи служили "сильным мира всего", таких "вовків" в Україні тисячі ... - и всех все устраивало - и тех и тех.... а ты долженн вверовать в святых -или деньги не "пахнут" )))
я бачу ти обізнаний - розкажи тут нам про " Віденьську" зустріч - хто там і про що на сходняку у Фірташа вирішували - хто там був ...- Віталька ж "хотів" Презом бути ...- але чомусь щось пішло не так ...)))
п.с
я тобі константував - в гробу я бачив що всіх !!!! олігархів разом із ******** пУтлером ...
ні краплі неолігарха, гАлабаротька.
І зараз ви не будете думати, зробите те ж, що й в 2019, а потім будете перекладати провину на інших і голосувати за нового клоуна.
п.с
а "доводити" я маю кожного дня тільки своїй Дражайшій - що вона в мене Найкраща )))
Слава Україні !!!
У когось декілька акцій на ваучери, по яким і копійки доходу не отримано, а у когось мілярдні заводи.
Розкажіть мені як чесно можна отримати завод, де працює 1000-5000 людей працюючи тільки на зарплату директора?
Порохоботы - мудрецы заднего дня.
Петро б по 50 грн поставил газ, потом снизил до 35 и не поморщился. А если рот откроешь, то Россия нападет! Агенты Кремля, раскачка лодки, 5 колона, засланные...
зебильнейший 314здежь, многократно опровергнутый
"Допустим в этом году газ бы еще дешевле стал и неполноценные бы тут фонтанировали, мол куда деньги потратили"
газ стал дороже. Его закупили меньше чем нужно было стране. Кто виноват ? ПАРАХАБОТЫ АРРЯЯЯЯЯЯЯЯ. БУБАЧКА НИЗНАЛ ОН НЕУИНОУИН!!!
"А если рот откроешь, то Россия нападет!"
а зебильный кретинодятел не в курсе о чем там Бидон с Пынькой перетирают сегодня про Украину? Небось завидуют велыкому крадивныцтву и величайшему 314деру современности, правда?
Но 100% не о том что раиська нападет, дя?
Хоча ні, побудував декілька малих кораблів, які і відправив в лапи Росії...
Будував стіну разом з Яценюком
Демонтував завод кондитерський під Маріуполем, мабуть не вірив, що місто вистоїть
Були і плюси - закони про мову, томос - за це йому велике дякую!
Але ж і правди ради, Зеленський робить куди більше в середині країни і з зовнішніми партнерами...Україна отримує куди більше зараз допомоги реальної
видосики, Буковель, Оман и бесконечные зашквары ЗЕленых депутатов - конечно видно
"Але ж і правди ради, Зеленський робить куди більше в середині країни і з зовнішніми партнерами"
шо он делает, конкретно?
Вот при Пете стоял скулежь о том что нет реформ. Или есть, но они не такие плохие и т.д.
Какие реформы были за почти 3 года ЗЕбила?
Одна была - земельная. Еще что?
а як став зеЛох офшорний та поставив вітренко свого (разом з людьми коломойши) - газу на зиму стало 18 млрд.куб за ЗНИКЛО десь більше десятка млрд.долл з рахунків
ну, й яка ваша думка щодо наслідків цього "паспорту" для економіки країни?
ця ваша теза, вона ні про що.
Ринкова економіка сама себе ідеально регулює
боже да кому я пишу, умственно отсталому ЗЕбуину
Стоимость киловата солнечной энергии 2 грн - хочешь строй и продавай, не хочешь - вали в Панаму или на Мальдивы или куда там сейчас улетел гетьман?
Те саме і по субсидіям, нічого їх отримувати пенсіонерам-батькам, на яких записані маєтки, літаки і яхти...
Можливо тоді ще міністр економіки Януковича і оплатив їм рахунки. Тому вони в одному човні з гетьманом, так би мовити рука руку миє.
- папа-папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить?
- нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть.
сынок-зебил никак не поймет что интересы Игрьвалерьича с Ринатлеанидычем при ЗЕбилах никто и никогда не ущемит.
А за популистические хотелки на потребу плебса сынок-зебил расплатится тем что урежут финансирования его медицины, армии и образования его детям.
Зеленский сам предсказал свой финал еще много лет назад..
https://www.youtube.com/watch?v=fD4JIc0090g
Из того круга никогда не выбраться, не выбирая новые лица с командами и программой.
За все платит покупатель.
Подняли налоги на аренду квартир, в итоге подняли на налоги арендную плату.
Подняли акцизы на топливо - взлетели цены на топливо...
Прямой механизм удорожания нашей жизни за наш с вами счет.
Олигархи, пасущиеся на наших недрах, найдут способ, как наполнить кошельки новорожденных при Зеленском. Не пострадав при этом материально!
Лохторат хоче як у Еміратах та Норвегіях, де постійні ПРОФІЦИТИ бюджетів і надходження від нафти-газу триліони долярів.
Это как с валютными операциями, где установили маржу в пределах определенной нормы.
Если всем предприятиям по Украине ограничить ценовую политику в районе 35% рентабельности, как максимум, тогда Кличко не сможет просто так увеличить проезд в 5 раз на ровном месте в маршрутках. Он обязан будет доказывать,что себестоимость выросла во столько то раз, авот документы, вот рентабельность - вот цена. Все понятно и прозрачно.
А мне не понятно. С 2018 года доллар, как был ~27, так и остался. ЗП Пасстранса как была 10-17 тысяч, так и осталась, а топливо подорожало на 30%. С чего пятикратное удорожание проезда?
п.с. я теж мав отримати дохріна рублів, батьки відкладали на книжку..... далі думаю ви знаєте
30.12.2021, 16:00 • 291 • https://uainfo.org/blognews/1640862531-podatok-na-neruhomist-u-2022-rotsi-zroste-na-21-.html#mc-container 0
Головне управління Державної податкової служби у Києві повідомило, що у 2022 році зміниться ставка податку на нерухомість. Якою вона буде? Про це пишеТСН.ua, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
В Головному управлінні ДПС в місті Києві https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/541967.html повідомили , що у 2022 році загальна ставка податку на нерухомість становитиме 97,5 гривень за 1 квадратний метр. А це на 21% більше, ніж в 2021.
Такі зміни зумовлені тим, що загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати, яка встановлюється законом на 1 січня. А відповідно до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" розмір мінімальної зарплати встановлено на відмітці 6500 гривень (розраховується таким чином: 6500*1,5%=97,5).
Також в Головному управлінні нагадали, що загальна ставка податку на нерухомість відрізняється від ставки на земельну ділянку.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1639225906-usi-vitrati-ukrayintsiv-pereviryat-podatki-zmusyat-zaplatiti.html Усі витрати українців перевірять, податки змусять заплатити навіть за старі квартири
Податок на нерухомість 2022: скільки будуть платити українці
Платити потрібно лише за зайву площу:
для квартир 60 м. кв;
для приватних будинків 120 м. кв;
для квартири та приватного будинку разом 180 м. кв.
Зокрема, якщо у людини в власності є квартира, загальною площею, 100 м. кв, то у 2022 році податок на нерухомість в цьому випадку становитиме 3600 гривень (в 2021 - 2832 гривні).
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1624019461--nas-hochut-peretvoriti-na-kolumbiyu-eksministr-finansiv.html "Нас хочуть перетворити на Колумбію". Ексміністр фінансів Данилюк назвав податкову амністію механізмом для відмивання грошей
Найбільше заплатять в 2022 році власники квартир, площею понад 300 м. кв. В цьому випадку розмір податку на нерухомість складатиме 25 тисяч гривень. Така ж сума передбачена для власників приватних будинків з загальною площею понад 500 м. кв.
Податок на нерухомість потрібно буде платити один раз на рік. І на його суму ніяк не впливає кількість людей, які прописані в будинку чи квартирі, та членів сім'ї. Нараховується податок на нерухомість 1 липня за минулий рік. Для сплати дається 30 днів з 1 липня або 60 днів з моменту отримання повідомлення з податкової. При прострочені виплати сума податку на нерухомість автоматично зростає на 10%.
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