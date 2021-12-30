РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11437 посетителей онлайн
Новости
3 085 88

"Экономический паспорт" может плохо закончиться для бюджета Украины, - инвестаналитик

У нашей страны нет профицитного бюджета.

Поэтому инициатива по введению "экономических паспортов" для детей с 2019 года - может плохо закончиться для бюджета и экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестаналитика Сергея Фурсы.

"Мы не Катар, не Саудовская Аравия, у нас нет избыточных доходов от полезных ископаемых. Все, что есть, уже идет в бюджет. И если вы хотите кому-то добавить - это нужно забрать из общего бюджета и дать конкретным паспортам, детям и т.д. То есть, есть деньги в тумбочке - вы можете их переводить на другие полки. Но больше денег от этого не станет", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

У Украины, по его словам, нет лишних денег - средства от импортного НДС и рента от недр идет в бюджет. Поэтому любое обещание по увеличению выплат возможно, только если эти деньги взяты взаймы.

"Это манипуляция. Ведь как бы вы ни назвали свою программу, в бюджете больше денег от этого не станет. Единственный источник - это долг. И закончится это все плохо, если вы начинаете на такой социальный популизм тратить деньги, которые вы берете в долг", - резюмировал Фурса.

Напомним, проект об "экономическом паспорте украинца" внес в парламент президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает создание отдельного фонда для детей с 2019 года рождения. В этот Фонд будет направляться часть ренты за полезные ископаемые, заложенные в платежки украинцев за коммунальные услуги.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что эта инициатива дискриминирует детей по году рождения, ведь все они имеют равные права на украинские недра независимо от года рождения.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что подобный проект в условиях дефицита госбюджета Украины приведет к наращиванию государственного долга на десятки миллиардов грн.

Автор: 

Фурса Сергей (26) экономический паспорт (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6

показать весь комментарий
30.12.2021 13:26
+5
але ж живучи в сьогоднішіній Україні пан Сергій Фурса має розуміти, що цей "паспорт" це не про економіку, це виключо про популізм, порожнечу в голові зеленського та боротьбу за голоси недалеких виборців.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:14
+5
показать весь комментарий
30.12.2021 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кстате а видосик на єту тему отдельный имеется?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:13 Ответить
я бы эту программу идею гундосика придурка назвал бы НАЛОГОМ НА ПОЛОВЫЕ АКТЫ И ЗАЧАТИЕ ТРЮХАЙТЕСЬ И ПЛОДИТЕСЬ МОИ ГОИ А Я ЕВРЕЙ ПОЛУКРОВКА С КАЖДОГО СПЕРМАТАЗОИДА БУДУ НА ОФШОРЫ ОТПРАВЛЯТЬ БАБУЛЕЧИ А ВОТ ГОЛЫЙ ПАШПОРТИНУ ЧЕРЕЗ 18 ЛЕТ СКАЖУТ НА НЕГО ТО КАКОЙ ТО ОЦЯ ПРИДУРКОВАТЫЙ МММ В УКРАИНЕ ПОСТРОИЛ НА ПОЛОВЫХ АКТАХ...
показать весь комментарий
30.12.2021 13:30 Ответить
А навіщо брати з бюджету.. Візьмуть з олігархів.. Свині порошенка ахметки коломи та іншої наволочі
показать весь комментарий
30.12.2021 13:36 Ответить
Зебил, да? Найди в ниженаписанном олигархов

1. Джерелами формування активів учасників Фонду є:
1) державні внески;
2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів учасників Фонду в порядку, встановленому законом;
3) сума штрафних санкцій, пені, інших платежів на користь учасників Фонду.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:44 Ответить
Тут ще питання,що скоріше скінчиться - економічний паспорт,бюджет чи країна...
показать весь комментарий
30.12.2021 13:14 Ответить
а чому ми не Норвегія ... Катар чи Сауди ...- чому ...
показать весь комментарий
30.12.2021 13:14 Ответить
Пачіму мы есчьо не в НАТА?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:15 Ответить
Пачіму мы есчьо не получили оружие яке вимагав бульдозерист для Украины?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg

показать весь комментарий
30.12.2021 13:47 Ответить
А какая разница.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:17 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 13:21 Ответить
Так 8 % дебілів.. Ніяк не заспокоїться
показать весь комментарий
30.12.2021 13:37 Ответить
8% це за кого, зебіл? Перше.
Друге. 2021. Порошенко- 50,1%. ВАЗелінський - 49,9%
показать весь комментарий
30.12.2021 13:51 Ответить
то кого ....кого мали обрати - імя тату - імя ... - і одразу Норвегія - Катал - Ліхтенштейн із Люксембургом - для тих кого ОБЕРУТЬ ...
показать весь комментарий
30.12.2021 13:44 Ответить
Все чекаєте мессію, який за вас все зробить? Чекаєте нових обіСцянок? Цими не нажерлися?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:53 Ответить
а хто чекае ...- ті що беруть відповідальність самі на себе .... і досягають результатів ...- чи ботоферма яка топить за " месію" - - 30-ть років пройшло - пора дорослішшати та бути відповідальними ...
а нажерлися всіма - і тими ... і тими ... і сьогоднішніми ...
провангую - ще довго нічого не зміниться ...- відносно "Норвежського "
показать весь комментарий
30.12.2021 14:17 Ответить
Ви берете на себе відповідальність за обраного вами зЕлемойського? За розвалену ним економіку, зовнішню політику? За 10 пунктів капітуляції, задля відновлення роботи ТКГ? За голодну армію і здану землю?
За те, що було втрачено і зруйновано за ці два з половиною роки?
показать весь комментарий
30.12.2021 15:23 Ответить
та що ви - основну відповідальність на себе візьме цензорівська ботоферма - вони все знають та можуть ( по клаві стукати ...)
показать весь комментарий
30.12.2021 15:53 Ответить
Як я розумію, відповіді не буде, як і відповідальності за те, що обраний вами, за обіСцянки, презЕдент зробив з країною.
Буде дешевий зебільний тьоп про тролів, яких зебіли ніяк не можуть знайти.
показать весь комментарий
30.12.2021 16:44 Ответить
человеку - яких "відповідей" ти хочеш - ти що Слідчий а я " Порошенко"....- я що , у відповыді за все що в Украъні за останні 30-ть років ... - наприклад я не голосував за зЭ-Бэ у 2-х турах - а знаеш чому ...

от - це не мої слова :

Адвокат Роман Маселко:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько" Джерело:

Той самий Вовк на плівках розказує: "Ми вірою і правдою служили Порошенку, а тепер "танцюємо на його могилі"". Він же прямо це говорить! Тепер Порошенка доганяє раніше кероване ним ДБР. Те саме буде і з Зеленським. Тому що в Україні ніколи не буде вічних президентів. Джерело:
ну а те що тут "посменної " ботоферми немае - це так - це всім відомо ...- тут одні АЛЬТРУІСТИ по 24 години стучать по-клаві та топлять за ( кто девушку Кормит - тот ее и танцует ))))....
показать весь комментарий
30.12.2021 17:02 Ответить
Ну, якщо вовк говорить, а ще метрвечук, а ще деркач та бігус, і ви цьому вірите, то ... Чекайте, поки олігархи з ****** наобіСцяють вам свіженького спасителя, який створить рай.
До речі, що з тими плівками? Який результат? Хоча, какаяразніца
показать весь комментарий
30.12.2021 17:25 Ответить
через 7, 5 років - добры пЭйсхаті дяді знову впарять піплу чергового "месію"- відносно цього навіть не сумнівайся - це головне ....
а " вовки" - вони у всі часи служили "сильным мира всего", таких "вовків" в Україні тисячі ... - и всех все устраивало - и тех и тех.... а ты долженн вверовать в святых -или деньги не "пахнут" )))
я бачу ти обізнаний - розкажи тут нам про " Віденьську" зустріч - хто там і про що на сходняку у Фірташа вирішували - хто там був ...- Віталька ж "хотів" Презом бути ...- але чомусь щось пішло не так ...)))

п.с
я тобі константував - в гробу я бачив що всіх !!!! олігархів разом із ******** пУтлером ...
показать весь комментарий
30.12.2021 17:59 Ответить
Якщо у піпла немає бошки, то впарять. Знову. Пейсаті дяді, в співпраці з ******, як і в 2019 році. Коли зЕбіли не могли жити і дихати від зубАжіння і чекали на обісцяний ними кінець епохи бідності та миттєвий кінець війни, обираючи простого чесного пАрня з наріду, ні краплі не олігарха, гАлабаротька.
І зараз ви не будете думати, зробите те ж, що й в 2019, а потім будете перекладати провину на інших і голосувати за нового клоуна.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:56 Ответить
я завжди горосував і буду голосувати за Великого Україніста Державника Патріота "Вячеслава Чорновола ...." мені " подсказки " за якого "Святого" голосувати не потрібні...
показать весь комментарий
30.12.2021 20:03 Ответить
Значить ви ні за кого не голосували, а підігравали ворогам, поширюючи брехню в 2019 році, пропагуючи ВАЗеленського.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:51 Ответить
хоч один доказ- аргумент - а не ботовське гівнометання .... чекаю...- якщо ні - то фак ю...
показать весь комментарий
30.12.2021 20:53 Ответить
Зразу після того, як доведете, що я бот. Інакше, fuck you.
показать весь комментарий
30.12.2021 21:13 Ответить
от ми і порозумілись - гарного Нового Року і не Хворіти ....

п.с
а "доводити" я маю кожного дня тільки своїй Дражайшій - що вона в мене Найкраща )))
показать весь комментарий
30.12.2021 21:22 Ответить
Навзайм.
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
30.12.2021 21:51 Ответить
але ж живучи в сьогоднішіній Україні пан Сергій Фурса має розуміти, що цей "паспорт" це не про економіку, це виключо про популізм, порожнечу в голові зеленського та боротьбу за голоси недалеких виборців.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:14 Ответить
А зеля и не шутит, его детям и их личинкам денег хватит
показать весь комментарий
30.12.2021 13:16 Ответить
скоро как раз Рождество, самое время нарядится в чертей в футболках "Россия", кстати и на новый год время покричать на дискотеке Лондона "Я русский"
показать весь комментарий
30.12.2021 13:18 Ответить
Разница лишь в том, что Порох деньги честно заработал, а зеля спер в Привате, с бюджета и у тебя из кармана
показать весь комментарий
30.12.2021 13:27 Ответить
Союз розвалювався. Всі були в +- рівних умовах. Але у деяких людей зявились цілі заводи і не поодинокі.
У когось декілька акцій на ваучери, по яким і копійки доходу не отримано, а у когось мілярдні заводи.
Розкажіть мені як чесно можна отримати завод, де працює 1000-5000 людей працюючи тільки на зарплату директора?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:31 Ответить
Есть такое понятие предпренимательская жилка, которая есть не более у 2-3% жителей земли. Жлобовитых ФОП-чиков, которые голосовали за зелю я пидпрыемцами не считаю
показать весь комментарий
30.12.2021 13:36 Ответить
зебіл, всі в рівних умовах.. то чому ти досі не Ілон Маск?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:53 Ответить
кстати, скоро массовые сокращения на остановившихся из-за сверхдорогого газа предприятиях. Время вспомнить как весело вы зробылы себе разом и в очередной раз обвинить плахова Пецю - тогда без работы и денег будет немножечко легче на душе
показать весь комментарий
30.12.2021 13:30 Ответить
Мозги включите. Газа в хранилищах больше, чем когда либо. Прошлый год газ был дешевым и его накупили...Некоторые обьемы сдали в оренду, что так же логично. Допустим в этом году газ бы еще дешевле стал и неполноценные бы тут фонтанировали, мол куда деньги потратили...
Порохоботы - мудрецы заднего дня.
Петро б по 50 грн поставил газ, потом снизил до 35 и не поморщился. А если рот откроешь, то Россия нападет! Агенты Кремля, раскачка лодки, 5 колона, засланные...
показать весь комментарий
30.12.2021 13:35 Ответить
"Газа в хранилищах больше, чем когда либо."

зебильнейший 314здежь, многократно опровергнутый

"Допустим в этом году газ бы еще дешевле стал и неполноценные бы тут фонтанировали, мол куда деньги потратили"

газ стал дороже. Его закупили меньше чем нужно было стране. Кто виноват ? ПАРАХАБОТЫ АРРЯЯЯЯЯЯЯЯ. БУБАЧКА НИЗНАЛ ОН НЕУИНОУИН!!!

"А если рот откроешь, то Россия нападет!"

а зебильный кретинодятел не в курсе о чем там Бидон с Пынькой перетирают сегодня про Украину? Небось завидуют велыкому крадивныцтву и величайшему 314деру современности, правда?

Но 100% не о том что раиська нападет, дя?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:39 Ответить
Чим займається Зеленський - видно, а чим займався Петро - ну мяко кажучи не дуже.

Хоча ні, побудував декілька малих кораблів, які і відправив в лапи Росії...
Будував стіну разом з Яценюком
Демонтував завод кондитерський під Маріуполем, мабуть не вірив, що місто вистоїть

Були і плюси - закони про мову, томос - за це йому велике дякую!

Але ж і правди ради, Зеленський робить куди більше в середині країни і з зовнішніми партнерами...Україна отримує куди більше зараз допомоги реальної
показать весь комментарий
30.12.2021 13:45 Ответить
"Чим займається Зеленський - видно"

видосики, Буковель, Оман и бесконечные зашквары ЗЕленых депутатов - конечно видно

"Але ж і правди ради, Зеленський робить куди більше в середині країни і з зовнішніми партнерами"

шо он делает, конкретно?
Вот при Пете стоял скулежь о том что нет реформ. Или есть, но они не такие плохие и т.д.
Какие реформы были за почти 3 года ЗЕбила?

Одна была - земельная. Еще что?
показать весь комментарий
14.01.2022 12:38 Ответить
зебіл, ти ідіот) при Порошенко та Коболеві газу було 29 млрд.куб..
а як став зеЛох офшорний та поставив вітренко свого (разом з людьми коломойши) - газу на зиму стало 18 млрд.куб за ЗНИКЛО десь більше десятка млрд.долл з рахунків
показать весь комментарий
30.12.2021 13:57 Ответить
ПОПуліст - Петро Олексійович Порошенко
показать весь комментарий
30.12.2021 13:16 Ответить
, скажіть будь ласка, а як особисто ви ставитесь до ідеї "економічного паспорту" та які економічні передумови бачите в сьогоднішінй економіці для запровадження такого "паспорту"?
ну, й яка ваша думка щодо наслідків цього "паспорту" для економіки країни?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:19 Ответить
Чим менше свиней буде порпатись біля грошей людей - тим краще буде.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:21 Ответить
вибачте, але це не відповідь на моє питання.
ця ваша теза, вона ні про що.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:23 Ответить
Менше чиновників - більше можливостей!
Ринкова економіка сама себе ідеально регулює
показать весь комментарий
30.12.2021 13:28 Ответить
но ведь и в Сомали и в Швейцарии - рыночная экономика...
боже да кому я пишу, умственно отсталому ЗЕбуину
показать весь комментарий
30.12.2021 13:31 Ответить
В чем рыночная экономика? Соевым это же не понять. Если 1 кВт-ч стоит 1,7 грн, а солнечные электростанции просят за него 6,4-15 грн и соевый командир боджет доит как едреной насос...В чем рынок?

Стоимость киловата солнечной энергии 2 грн - хочешь строй и продавай, не хочешь - вали в Панаму или на Мальдивы или куда там сейчас улетел гетьман?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:39 Ответить
Чесним людям, а таких більшість - ховати нічого. Якщо є дохід, заплати податки і спи спокійно.
Те саме і по субсидіям, нічого їх отримувати пенсіонерам-батькам, на яких записані маєтки, літаки і яхти...
показать весь комментарий
30.12.2021 13:23 Ответить
Це виключно про перший етап паспортизації баранів перед досягненням 16 років ,практично відразу після народження.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:32 Ответить
Так на это и расчитывают ЗЕгавноеды.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:15 Ответить
фсє будєт плохо, а как хорошо, знаєт основатєль Партії Рєгіонов
показать весь комментарий
30.12.2021 13:15 Ответить
Ні. Більше знає той, хто розважав в саунах "партію_рЄґіонов", хто їм на роялі челесом вигравав
показать весь комментарий
30.12.2021 13:22 Ответить
Розважав, брав за це гроші, платив податки і не казав, що ангелик з небес спустився.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:24 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 13:31 Ответить
криворожские гомики
показать весь комментарий
30.12.2021 13:38 Ответить
Якого року афіша?
Можливо тоді ще міністр економіки Януковича і оплатив їм рахунки. Тому вони в одному човні з гетьманом, так би мовити рука руку миє.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:40 Ответить
Давай ще про засновника.. Ще Партії регіонів і СДПУ о.. Тай міністра Економіки та закордоних справ в януковича
показать весь комментарий
30.12.2021 13:54 Ответить
Для бюджету України набагато більше впливає корупція і розкрадання того бюджету а ніж економічний паспорт який відповідає вимогам конституції.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:18 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 13:23 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 13:21 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 13:21 Ответить
Конечно снизят. Даже цены на скумбрию обвалились да 8 грн.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:56 Ответить
Ну так , бо гроші за використання українських надр вже не підуть в кишені олігархів , а підуть на навчання та житло для українських дітей . От найняті олігархами "експерди" і публікують страшилки щодня . Як я їх розумію 😁
показать весь комментарий
30.12.2021 13:23 Ответить

показать весь комментарий
30.12.2021 13:26 Ответить
"гроші за використання українських надр вже не підуть в кишені олігархів"

- папа-папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить?
- нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть.

сынок-зебил никак не поймет что интересы Игрьвалерьича с Ринатлеанидычем при ЗЕбилах никто и никогда не ущемит.
А за популистические хотелки на потребу плебса сынок-зебил расплатится тем что урежут финансирования его медицины, армии и образования его детям.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:34 Ответить
Блеать... Само пребывание при власти "ЗЕшоблы" может погано скінчитися для бюджету України *****, зрите в причину, а не следствие
показать весь комментарий
30.12.2021 13:27 Ответить
І запалали подоляцькі пердаки.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:39 Ответить
А шо еще кто-то верит что все закончится таки хорошо?
Зеленский сам предсказал свой финал еще много лет назад..
https://www.youtube.com/watch?v=fD4JIc0090g
показать весь комментарий
30.12.2021 13:40 Ответить
Так будет точно, если продолжать голосовать за те, кто нас уже предал.
Из того круга никогда не выбраться, не выбирая новые лица с командами и программой.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:09 Ответить
А реально, він уклоніст, чого немає штрафу? Якщо відключив від армії має бути штраф або строк!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 13:41 Ответить
Как это нет лишних средств в бюджете,а дорогие крузаки и камрюшки для зрадников под куполом,а дикие зарплаты и премии для наглядовых рад,а всякие прихоти и игрушки типа флагштоков,ледоколов и олимпиад,а дармоеды на госслужбе типа мовных инспекторов,всяких взяточников-проверяльщиков их подадтковых и держпраци,лишние деньги в бюджете есть и не мало.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:46 Ответить
у зели есть интересное решение, пообещать но не выплачивать... и пиар, и бюджет целый
показать весь комментарий
30.12.2021 13:47 Ответить
Плачевно закончиться и уже в полном разгаре "президенство" этого малоПИД....роского, бениного Нарко-Уклониста с его Сбродом и это без вариантов, вопрос времени, беда в том что ватно-ваЗЕлиновские Дэбилы это поймут да будет поздно....
показать весь комментарий
30.12.2021 13:50 Ответить
Я тоже склоняюсь, что это дешевый популизьм, за наш с вами счет, в конце концов.
За все платит покупатель.
Подняли налоги на аренду квартир, в итоге подняли на налоги арендную плату.
Подняли акцизы на топливо - взлетели цены на топливо...
Прямой механизм удорожания нашей жизни за наш с вами счет.
Олигархи, пасущиеся на наших недрах, найдут способ, как наполнить кошельки новорожденных при Зеленском. Не пострадав при этом материально!
показать весь комментарий
30.12.2021 13:54 Ответить
до вас ніяк не дійде що ніяких нових податків для олігархату не буде. Просто відберуть рентні надходження місцевих бюджетів, і запхають їх у фонди чи непонятні організації яких через 10 років і слід простине.
Лохторат хоче як у Еміратах та Норвегіях, де постійні ПРОФІЦИТИ бюджетів і надходження від нафти-газу триліони долярів.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:50 Ответить
При этом оплачивать этот дешёвый пиар клоуна будет вся страна.
показать весь комментарий
30.12.2021 18:30 Ответить
Зато у нас огромный профицит ЗЕбилов!
показать весь комментарий
30.12.2021 13:56 Ответить
Есть правда один способ, остановить ценовую гонку вооружений, такой, полусоветский.
Это как с валютными операциями, где установили маржу в пределах определенной нормы.
Если всем предприятиям по Украине ограничить ценовую политику в районе 35% рентабельности, как максимум, тогда Кличко не сможет просто так увеличить проезд в 5 раз на ровном месте в маршрутках. Он обязан будет доказывать,что себестоимость выросла во столько то раз, авот документы, вот рентабельность - вот цена. Все понятно и прозрачно.
А мне не понятно. С 2018 года доллар, как был ~27, так и остался. ЗП Пасстранса как была 10-17 тысяч, так и осталась, а топливо подорожало на 30%. С чего пятикратное удорожание проезда?
показать весь комментарий
30.12.2021 14:02 Ответить
Если учесть что бюджет разворовывают, то лучше как раз рента на паспорт. говнолитеги такие говнолитеги.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:19 Ответить
знаючи нашу шидоту навіть якщо цю МММ узаконять, то діти на повноліття отримають або ніц або купу фантиків за які куплять пляшку пива щоб обмити паспорт .
п.с. я теж мав отримати дохріна рублів, батьки відкладали на книжку..... далі думаю ви знаєте
показать весь комментарий
30.12.2021 15:54 Ответить
Я это знаю, сам "получил", 1981 года производства как бы.. но те кто успел получить до распада - на самом деле получали, так что если не учитывать дефицит и очень ограниченный выбор на что можно было истратить эти деньги - то обман был частичным.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:53 Ответить
Податок на нерухомість у 2022 році зросте на 21%

30.12.2021, 16:00 • 291 • https://uainfo.org/blognews/1640862531-podatok-na-neruhomist-u-2022-rotsi-zroste-na-21-.html#mc-container 0



Головне управління Державної податкової служби у Києві повідомило, що у 2022 році зміниться ставка податку на нерухомість. Якою вона буде? Про це пишеТСН.ua, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

В Головному управлінні ДПС в місті Києві https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/541967.html повідомили , що у 2022 році загальна ставка податку на нерухомість становитиме 97,5 гривень за 1 квадратний метр. А це на 21% більше, ніж в 2021.

Такі зміни зумовлені тим, що загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати, яка встановлюється законом на 1 січня. А відповідно до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" розмір мінімальної зарплати встановлено на відмітці 6500 гривень (розраховується таким чином: 6500*1,5%=97,5).

Також в Головному управлінні нагадали, що загальна ставка податку на нерухомість відрізняється від ставки на земельну ділянку.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1639225906-usi-vitrati-ukrayintsiv-pereviryat-podatki-zmusyat-zaplatiti.html Усі витрати українців перевірять, податки змусять заплатити навіть за старі квартири

Податок на нерухомість 2022: скільки будуть платити українці

Платити потрібно лише за зайву площу:

для квартир 60 м. кв;

для приватних будинків 120 м. кв;

для квартири та приватного будинку разом 180 м. кв.

Зокрема, якщо у людини в власності є квартира, загальною площею, 100 м. кв, то у 2022 році податок на нерухомість в цьому випадку становитиме 3600 гривень (в 2021 - 2832 гривні).

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1624019461--nas-hochut-peretvoriti-na-kolumbiyu-eksministr-finansiv.html "Нас хочуть перетворити на Колумбію". Ексміністр фінансів Данилюк назвав податкову амністію механізмом для відмивання грошей

Найбільше заплатять в 2022 році власники квартир, площею понад 300 м. кв. В цьому випадку розмір податку на нерухомість складатиме 25 тисяч гривень. Така ж сума передбачена для власників приватних будинків з загальною площею понад 500 м. кв.

Податок на нерухомість потрібно буде платити один раз на рік. І на його суму ніяк не впливає кількість людей, які прописані в будинку чи квартирі, та членів сім'ї. Нараховується податок на нерухомість 1 липня за минулий рік. Для сплати дається 30 днів з 1 липня або 60 днів з моменту отримання повідомлення з податкової. При прострочені виплати сума податку на нерухомість автоматично зростає на 10%.

Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube
показать весь комментарий
30.12.2021 16:55 Ответить
 
 