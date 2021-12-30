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"Економічний паспорт" може погано скінчитися для бюджету України, - інвестаналітик

Наша країна не має профіцитного бюджету.

Тому ініціатива щодо запровадження "економічних паспортів" для дітей з 2019 року народження - може погано скінчитися для бюджету та економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву інвестаналітика Сергія Фурси.

"Ми не Катар, не Саудівська Аравія, у нас немає надлишкових доходів від корисних копалин. Все, що є, вже йде в бюджет. І якщо ви хочете комусь щось додати – це треба забрати з загального бюджету і дати конкретним паспортам, дітям і т.д. Тобто, є гроші в тумбочці - ви можете їх перекладати на інші полиці. Але більше грошей від цього не стане", - пояснив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

В України, за його словами, немає зайвих грошей - кошти від імпортного ПДВ та рента від надр йде в бюджет. Тому будь-яка обіцянка щодо збільшення виплат можлива, тільки якщо ці гроші взяти в борг.

"Це маніпуляція. Адже як би ви не назвали свою програму, у бюджеті більше грошей від цього не стане. Єдине джерело - це борг. І закінчиться це все погано, якщо ви починаєте на такий соціальний популізм витрачати гроші, які ви берете в борг", - резюмував Фурса.

Нагадаємо, проект про "економічний паспорт українця" вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Документ передбачає створення окремого Фонду для дітей із 2019 року народження. До цього Фонду спрямовуватиметься частина ренти за корисні копалини, яка закладена у платіжки українців за комунальні послуги.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що ця ініціатива дискримінує дітей за роком народження, адже всі вони мають однакові права на українські надра незалежно від року народження.

Своєю чергою економіст Борис Кушнірук зазначив, що подібний проект в умовах дефіциту держбюджету України призведе до нарощування державного боргу на десятки мільярдів грн.

Автор: 

Фурса Сергій (24) економічний паспорт (17)


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Топ коментарі
+6

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30.12.2021 13:26
+5
але ж живучи в сьогоднішіній Україні пан Сергій Фурса має розуміти, що цей "паспорт" це не про економіку, це виключо про популізм, порожнечу в голові зеленського та боротьбу за голоси недалеких виборців.
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30.12.2021 13:14
+5
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30.12.2021 13:21
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Кстате а видосик на єту тему отдельный имеется?
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30.12.2021 13:13 Відповісти
я бы эту программу идею гундосика придурка назвал бы НАЛОГОМ НА ПОЛОВЫЕ АКТЫ И ЗАЧАТИЕ ТРЮХАЙТЕСЬ И ПЛОДИТЕСЬ МОИ ГОИ А Я ЕВРЕЙ ПОЛУКРОВКА С КАЖДОГО СПЕРМАТАЗОИДА БУДУ НА ОФШОРЫ ОТПРАВЛЯТЬ БАБУЛЕЧИ А ВОТ ГОЛЫЙ ПАШПОРТИНУ ЧЕРЕЗ 18 ЛЕТ СКАЖУТ НА НЕГО ТО КАКОЙ ТО ОЦЯ ПРИДУРКОВАТЫЙ МММ В УКРАИНЕ ПОСТРОИЛ НА ПОЛОВЫХ АКТАХ...
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30.12.2021 13:30 Відповісти
А навіщо брати з бюджету.. Візьмуть з олігархів.. Свині порошенка ахметки коломи та іншої наволочі
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30.12.2021 13:36 Відповісти
Зебил, да? Найди в ниженаписанном олигархов

1. Джерелами формування активів учасників Фонду є:
1) державні внески;
2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів учасників Фонду в порядку, встановленому законом;
3) сума штрафних санкцій, пені, інших платежів на користь учасників Фонду.
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30.12.2021 13:44 Відповісти
Тут ще питання,що скоріше скінчиться - економічний паспорт,бюджет чи країна...
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30.12.2021 13:14 Відповісти
а чому ми не Норвегія ... Катар чи Сауди ...- чому ...
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30.12.2021 13:14 Відповісти
Пачіму мы есчьо не в НАТА?
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30.12.2021 13:15 Відповісти
Пачіму мы есчьо не получили оружие яке вимагав бульдозерист для Украины?
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30.12.2021 13:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg

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30.12.2021 13:47 Відповісти
А какая разница.
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30.12.2021 13:17 Відповісти
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30.12.2021 13:21 Відповісти
Так 8 % дебілів.. Ніяк не заспокоїться
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30.12.2021 13:37 Відповісти
8% це за кого, зебіл? Перше.
Друге. 2021. Порошенко- 50,1%. ВАЗелінський - 49,9%
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30.12.2021 13:51 Відповісти
то кого ....кого мали обрати - імя тату - імя ... - і одразу Норвегія - Катал - Ліхтенштейн із Люксембургом - для тих кого ОБЕРУТЬ ...
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30.12.2021 13:44 Відповісти
Все чекаєте мессію, який за вас все зробить? Чекаєте нових обіСцянок? Цими не нажерлися?
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30.12.2021 13:53 Відповісти
а хто чекае ...- ті що беруть відповідальність самі на себе .... і досягають результатів ...- чи ботоферма яка топить за " месію" - - 30-ть років пройшло - пора дорослішшати та бути відповідальними ...
а нажерлися всіма - і тими ... і тими ... і сьогоднішніми ...
провангую - ще довго нічого не зміниться ...- відносно "Норвежського "
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30.12.2021 14:17 Відповісти
Ви берете на себе відповідальність за обраного вами зЕлемойського? За розвалену ним економіку, зовнішню політику? За 10 пунктів капітуляції, задля відновлення роботи ТКГ? За голодну армію і здану землю?
За те, що було втрачено і зруйновано за ці два з половиною роки?
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30.12.2021 15:23 Відповісти
та що ви - основну відповідальність на себе візьме цензорівська ботоферма - вони все знають та можуть ( по клаві стукати ...)
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30.12.2021 15:53 Відповісти
Як я розумію, відповіді не буде, як і відповідальності за те, що обраний вами, за обіСцянки, презЕдент зробив з країною.
Буде дешевий зебільний тьоп про тролів, яких зебіли ніяк не можуть знайти.
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30.12.2021 16:44 Відповісти
человеку - яких "відповідей" ти хочеш - ти що Слідчий а я " Порошенко"....- я що , у відповыді за все що в Украъні за останні 30-ть років ... - наприклад я не голосував за зЭ-Бэ у 2-х турах - а знаеш чому ...

от - це не мої слова :

Адвокат Роман Маселко:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько" Джерело:

Той самий Вовк на плівках розказує: "Ми вірою і правдою служили Порошенку, а тепер "танцюємо на його могилі"". Він же прямо це говорить! Тепер Порошенка доганяє раніше кероване ним ДБР. Те саме буде і з Зеленським. Тому що в Україні ніколи не буде вічних президентів. Джерело:
ну а те що тут "посменної " ботоферми немае - це так - це всім відомо ...- тут одні АЛЬТРУІСТИ по 24 години стучать по-клаві та топлять за ( кто девушку Кормит - тот ее и танцует ))))....
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30.12.2021 17:02 Відповісти
Ну, якщо вовк говорить, а ще метрвечук, а ще деркач та бігус, і ви цьому вірите, то ... Чекайте, поки олігархи з ****** наобіСцяють вам свіженького спасителя, який створить рай.
До речі, що з тими плівками? Який результат? Хоча, какаяразніца
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30.12.2021 17:25 Відповісти
через 7, 5 років - добры пЭйсхаті дяді знову впарять піплу чергового "месію"- відносно цього навіть не сумнівайся - це головне ....
а " вовки" - вони у всі часи служили "сильным мира всего", таких "вовків" в Україні тисячі ... - и всех все устраивало - и тех и тех.... а ты долженн вверовать в святых -или деньги не "пахнут" )))
я бачу ти обізнаний - розкажи тут нам про " Віденьську" зустріч - хто там і про що на сходняку у Фірташа вирішували - хто там був ...- Віталька ж "хотів" Презом бути ...- але чомусь щось пішло не так ...)))

п.с
я тобі константував - в гробу я бачив що всіх !!!! олігархів разом із ******** пУтлером ...
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30.12.2021 17:59 Відповісти
Якщо у піпла немає бошки, то впарять. Знову. Пейсаті дяді, в співпраці з ******, як і в 2019 році. Коли зЕбіли не могли жити і дихати від зубАжіння і чекали на обісцяний ними кінець епохи бідності та миттєвий кінець війни, обираючи простого чесного пАрня з наріду, ні краплі не олігарха, гАлабаротька.
І зараз ви не будете думати, зробите те ж, що й в 2019, а потім будете перекладати провину на інших і голосувати за нового клоуна.
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30.12.2021 19:56 Відповісти
я завжди горосував і буду голосувати за Великого Україніста Державника Патріота "Вячеслава Чорновола ...." мені " подсказки " за якого "Святого" голосувати не потрібні...
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30.12.2021 20:03 Відповісти
Значить ви ні за кого не голосували, а підігравали ворогам, поширюючи брехню в 2019 році, пропагуючи ВАЗеленського.
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30.12.2021 20:51 Відповісти
хоч один доказ- аргумент - а не ботовське гівнометання .... чекаю...- якщо ні - то фак ю...
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30.12.2021 20:53 Відповісти
Зразу після того, як доведете, що я бот. Інакше, fuck you.
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30.12.2021 21:13 Відповісти
от ми і порозумілись - гарного Нового Року і не Хворіти ....

п.с
а "доводити" я маю кожного дня тільки своїй Дражайшій - що вона в мене Найкраща )))
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30.12.2021 21:22 Відповісти
Навзайм.
Слава Україні !!!
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30.12.2021 21:51 Відповісти
але ж живучи в сьогоднішіній Україні пан Сергій Фурса має розуміти, що цей "паспорт" це не про економіку, це виключо про популізм, порожнечу в голові зеленського та боротьбу за голоси недалеких виборців.
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30.12.2021 13:14 Відповісти
А зеля и не шутит, его детям и их личинкам денег хватит
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30.12.2021 13:16 Відповісти
скоро как раз Рождество, самое время нарядится в чертей в футболках "Россия", кстати и на новый год время покричать на дискотеке Лондона "Я русский"
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30.12.2021 13:18 Відповісти
Разница лишь в том, что Порох деньги честно заработал, а зеля спер в Привате, с бюджета и у тебя из кармана
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30.12.2021 13:27 Відповісти
Союз розвалювався. Всі були в +- рівних умовах. Але у деяких людей зявились цілі заводи і не поодинокі.
У когось декілька акцій на ваучери, по яким і копійки доходу не отримано, а у когось мілярдні заводи.
Розкажіть мені як чесно можна отримати завод, де працює 1000-5000 людей працюючи тільки на зарплату директора?
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30.12.2021 13:31 Відповісти
Есть такое понятие предпренимательская жилка, которая есть не более у 2-3% жителей земли. Жлобовитых ФОП-чиков, которые голосовали за зелю я пидпрыемцами не считаю
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30.12.2021 13:36 Відповісти
зебіл, всі в рівних умовах.. то чому ти досі не Ілон Маск?
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30.12.2021 13:53 Відповісти
кстати, скоро массовые сокращения на остановившихся из-за сверхдорогого газа предприятиях. Время вспомнить как весело вы зробылы себе разом и в очередной раз обвинить плахова Пецю - тогда без работы и денег будет немножечко легче на душе
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30.12.2021 13:30 Відповісти
Мозги включите. Газа в хранилищах больше, чем когда либо. Прошлый год газ был дешевым и его накупили...Некоторые обьемы сдали в оренду, что так же логично. Допустим в этом году газ бы еще дешевле стал и неполноценные бы тут фонтанировали, мол куда деньги потратили...
Порохоботы - мудрецы заднего дня.
Петро б по 50 грн поставил газ, потом снизил до 35 и не поморщился. А если рот откроешь, то Россия нападет! Агенты Кремля, раскачка лодки, 5 колона, засланные...
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30.12.2021 13:35 Відповісти
"Газа в хранилищах больше, чем когда либо."

зебильнейший 314здежь, многократно опровергнутый

"Допустим в этом году газ бы еще дешевле стал и неполноценные бы тут фонтанировали, мол куда деньги потратили"

газ стал дороже. Его закупили меньше чем нужно было стране. Кто виноват ? ПАРАХАБОТЫ АРРЯЯЯЯЯЯЯЯ. БУБАЧКА НИЗНАЛ ОН НЕУИНОУИН!!!

"А если рот откроешь, то Россия нападет!"

а зебильный кретинодятел не в курсе о чем там Бидон с Пынькой перетирают сегодня про Украину? Небось завидуют велыкому крадивныцтву и величайшему 314деру современности, правда?

Но 100% не о том что раиська нападет, дя?
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30.12.2021 13:39 Відповісти
Чим займається Зеленський - видно, а чим займався Петро - ну мяко кажучи не дуже.

Хоча ні, побудував декілька малих кораблів, які і відправив в лапи Росії...
Будував стіну разом з Яценюком
Демонтував завод кондитерський під Маріуполем, мабуть не вірив, що місто вистоїть

Були і плюси - закони про мову, томос - за це йому велике дякую!

Але ж і правди ради, Зеленський робить куди більше в середині країни і з зовнішніми партнерами...Україна отримує куди більше зараз допомоги реальної
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30.12.2021 13:45 Відповісти
"Чим займається Зеленський - видно"

видосики, Буковель, Оман и бесконечные зашквары ЗЕленых депутатов - конечно видно

"Але ж і правди ради, Зеленський робить куди більше в середині країни і з зовнішніми партнерами"

шо он делает, конкретно?
Вот при Пете стоял скулежь о том что нет реформ. Или есть, но они не такие плохие и т.д.
Какие реформы были за почти 3 года ЗЕбила?

Одна была - земельная. Еще что?
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14.01.2022 12:38 Відповісти
зебіл, ти ідіот) при Порошенко та Коболеві газу було 29 млрд.куб..
а як став зеЛох офшорний та поставив вітренко свого (разом з людьми коломойши) - газу на зиму стало 18 млрд.куб за ЗНИКЛО десь більше десятка млрд.долл з рахунків
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30.12.2021 13:57 Відповісти
ПОПуліст - Петро Олексійович Порошенко
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30.12.2021 13:16 Відповісти
, скажіть будь ласка, а як особисто ви ставитесь до ідеї "економічного паспорту" та які економічні передумови бачите в сьогоднішінй економіці для запровадження такого "паспорту"?
ну, й яка ваша думка щодо наслідків цього "паспорту" для економіки країни?
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30.12.2021 13:19 Відповісти
Чим менше свиней буде порпатись біля грошей людей - тим краще буде.
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30.12.2021 13:21 Відповісти
вибачте, але це не відповідь на моє питання.
ця ваша теза, вона ні про що.
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30.12.2021 13:23 Відповісти
Менше чиновників - більше можливостей!
Ринкова економіка сама себе ідеально регулює
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30.12.2021 13:28 Відповісти
но ведь и в Сомали и в Швейцарии - рыночная экономика...
боже да кому я пишу, умственно отсталому ЗЕбуину
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30.12.2021 13:31 Відповісти
В чем рыночная экономика? Соевым это же не понять. Если 1 кВт-ч стоит 1,7 грн, а солнечные электростанции просят за него 6,4-15 грн и соевый командир боджет доит как едреной насос...В чем рынок?

Стоимость киловата солнечной энергии 2 грн - хочешь строй и продавай, не хочешь - вали в Панаму или на Мальдивы или куда там сейчас улетел гетьман?
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30.12.2021 13:39 Відповісти
Чесним людям, а таких більшість - ховати нічого. Якщо є дохід, заплати податки і спи спокійно.
Те саме і по субсидіям, нічого їх отримувати пенсіонерам-батькам, на яких записані маєтки, літаки і яхти...
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30.12.2021 13:23 Відповісти
Це виключно про перший етап паспортизації баранів перед досягненням 16 років ,практично відразу після народження.
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30.12.2021 13:32 Відповісти
Так на это и расчитывают ЗЕгавноеды.
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30.12.2021 13:15 Відповісти
фсє будєт плохо, а как хорошо, знаєт основатєль Партії Рєгіонов
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30.12.2021 13:15 Відповісти
Ні. Більше знає той, хто розважав в саунах "партію_рЄґіонов", хто їм на роялі челесом вигравав
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30.12.2021 13:22 Відповісти
Розважав, брав за це гроші, платив податки і не казав, що ангелик з небес спустився.
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30.12.2021 13:24 Відповісти
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30.12.2021 13:31 Відповісти
криворожские гомики
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30.12.2021 13:38 Відповісти
Якого року афіша?
Можливо тоді ще міністр економіки Януковича і оплатив їм рахунки. Тому вони в одному човні з гетьманом, так би мовити рука руку миє.
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30.12.2021 13:40 Відповісти
Давай ще про засновника.. Ще Партії регіонів і СДПУ о.. Тай міністра Економіки та закордоних справ в януковича
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30.12.2021 13:54 Відповісти
Для бюджету України набагато більше впливає корупція і розкрадання того бюджету а ніж економічний паспорт який відповідає вимогам конституції.
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30.12.2021 13:18 Відповісти
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30.12.2021 13:23 Відповісти
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30.12.2021 13:21 Відповісти
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30.12.2021 13:21 Відповісти
Конечно снизят. Даже цены на скумбрию обвалились да 8 грн.
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30.12.2021 14:56 Відповісти
Ну так , бо гроші за використання українських надр вже не підуть в кишені олігархів , а підуть на навчання та житло для українських дітей . От найняті олігархами "експерди" і публікують страшилки щодня . Як я їх розумію 😁
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30.12.2021 13:23 Відповісти

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30.12.2021 13:26 Відповісти
"гроші за використання українських надр вже не підуть в кишені олігархів"

- папа-папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить?
- нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть.

сынок-зебил никак не поймет что интересы Игрьвалерьича с Ринатлеанидычем при ЗЕбилах никто и никогда не ущемит.
А за популистические хотелки на потребу плебса сынок-зебил расплатится тем что урежут финансирования его медицины, армии и образования его детям.
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30.12.2021 13:34 Відповісти
Блеать... Само пребывание при власти "ЗЕшоблы" может погано скінчитися для бюджету України *****, зрите в причину, а не следствие
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30.12.2021 13:27 Відповісти
І запалали подоляцькі пердаки.
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30.12.2021 13:39 Відповісти
А шо еще кто-то верит что все закончится таки хорошо?
Зеленский сам предсказал свой финал еще много лет назад..
https://www.youtube.com/watch?v=fD4JIc0090g
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30.12.2021 13:40 Відповісти
Так будет точно, если продолжать голосовать за те, кто нас уже предал.
Из того круга никогда не выбраться, не выбирая новые лица с командами и программой.
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30.12.2021 14:09 Відповісти
А реально, він уклоніст, чого немає штрафу? Якщо відключив від армії має бути штраф або строк!!!
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30.12.2021 13:41 Відповісти
Как это нет лишних средств в бюджете,а дорогие крузаки и камрюшки для зрадников под куполом,а дикие зарплаты и премии для наглядовых рад,а всякие прихоти и игрушки типа флагштоков,ледоколов и олимпиад,а дармоеды на госслужбе типа мовных инспекторов,всяких взяточников-проверяльщиков их подадтковых и держпраци,лишние деньги в бюджете есть и не мало.
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30.12.2021 13:46 Відповісти
у зели есть интересное решение, пообещать но не выплачивать... и пиар, и бюджет целый
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30.12.2021 13:47 Відповісти
Плачевно закончиться и уже в полном разгаре "президенство" этого малоПИД....роского, бениного Нарко-Уклониста с его Сбродом и это без вариантов, вопрос времени, беда в том что ватно-ваЗЕлиновские Дэбилы это поймут да будет поздно....
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30.12.2021 13:50 Відповісти
Я тоже склоняюсь, что это дешевый популизьм, за наш с вами счет, в конце концов.
За все платит покупатель.
Подняли налоги на аренду квартир, в итоге подняли на налоги арендную плату.
Подняли акцизы на топливо - взлетели цены на топливо...
Прямой механизм удорожания нашей жизни за наш с вами счет.
Олигархи, пасущиеся на наших недрах, найдут способ, как наполнить кошельки новорожденных при Зеленском. Не пострадав при этом материально!
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30.12.2021 13:54 Відповісти
до вас ніяк не дійде що ніяких нових податків для олігархату не буде. Просто відберуть рентні надходження місцевих бюджетів, і запхають їх у фонди чи непонятні організації яких через 10 років і слід простине.
Лохторат хоче як у Еміратах та Норвегіях, де постійні ПРОФІЦИТИ бюджетів і надходження від нафти-газу триліони долярів.
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30.12.2021 15:50 Відповісти
При этом оплачивать этот дешёвый пиар клоуна будет вся страна.
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30.12.2021 18:30 Відповісти
Зато у нас огромный профицит ЗЕбилов!
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30.12.2021 13:56 Відповісти
Есть правда один способ, остановить ценовую гонку вооружений, такой, полусоветский.
Это как с валютными операциями, где установили маржу в пределах определенной нормы.
Если всем предприятиям по Украине ограничить ценовую политику в районе 35% рентабельности, как максимум, тогда Кличко не сможет просто так увеличить проезд в 5 раз на ровном месте в маршрутках. Он обязан будет доказывать,что себестоимость выросла во столько то раз, авот документы, вот рентабельность - вот цена. Все понятно и прозрачно.
А мне не понятно. С 2018 года доллар, как был ~27, так и остался. ЗП Пасстранса как была 10-17 тысяч, так и осталась, а топливо подорожало на 30%. С чего пятикратное удорожание проезда?
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30.12.2021 14:02 Відповісти
Если учесть что бюджет разворовывают, то лучше как раз рента на паспорт. говнолитеги такие говнолитеги.
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30.12.2021 15:19 Відповісти
знаючи нашу шидоту навіть якщо цю МММ узаконять, то діти на повноліття отримають або ніц або купу фантиків за які куплять пляшку пива щоб обмити паспорт .
п.с. я теж мав отримати дохріна рублів, батьки відкладали на книжку..... далі думаю ви знаєте
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30.12.2021 15:54 Відповісти
Я это знаю, сам "получил", 1981 года производства как бы.. но те кто успел получить до распада - на самом деле получали, так что если не учитывать дефицит и очень ограниченный выбор на что можно было истратить эти деньги - то обман был частичным.
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30.12.2021 20:53 Відповісти
Податок на нерухомість у 2022 році зросте на 21%

30.12.2021, 16:00 • 291 • https://uainfo.org/blognews/1640862531-podatok-na-neruhomist-u-2022-rotsi-zroste-na-21-.html#mc-container 0



Головне управління Державної податкової служби у Києві повідомило, що у 2022 році зміниться ставка податку на нерухомість. Якою вона буде? Про це пишеТСН.ua, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

В Головному управлінні ДПС в місті Києві https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/541967.html повідомили , що у 2022 році загальна ставка податку на нерухомість становитиме 97,5 гривень за 1 квадратний метр. А це на 21% більше, ніж в 2021.

Такі зміни зумовлені тим, що загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати, яка встановлюється законом на 1 січня. А відповідно до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" розмір мінімальної зарплати встановлено на відмітці 6500 гривень (розраховується таким чином: 6500*1,5%=97,5).

Також в Головному управлінні нагадали, що загальна ставка податку на нерухомість відрізняється від ставки на земельну ділянку.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1639225906-usi-vitrati-ukrayintsiv-pereviryat-podatki-zmusyat-zaplatiti.html Усі витрати українців перевірять, податки змусять заплатити навіть за старі квартири

Податок на нерухомість 2022: скільки будуть платити українці

Платити потрібно лише за зайву площу:

для квартир 60 м. кв;

для приватних будинків 120 м. кв;

для квартири та приватного будинку разом 180 м. кв.

Зокрема, якщо у людини в власності є квартира, загальною площею, 100 м. кв, то у 2022 році податок на нерухомість в цьому випадку становитиме 3600 гривень (в 2021 - 2832 гривні).

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1624019461--nas-hochut-peretvoriti-na-kolumbiyu-eksministr-finansiv.html "Нас хочуть перетворити на Колумбію". Ексміністр фінансів Данилюк назвав податкову амністію механізмом для відмивання грошей

Найбільше заплатять в 2022 році власники квартир, площею понад 300 м. кв. В цьому випадку розмір податку на нерухомість складатиме 25 тисяч гривень. Така ж сума передбачена для власників приватних будинків з загальною площею понад 500 м. кв.

Податок на нерухомість потрібно буде платити один раз на рік. І на його суму ніяк не впливає кількість людей, які прописані в будинку чи квартирі, та членів сім'ї. Нараховується податок на нерухомість 1 липня за минулий рік. Для сплати дається 30 днів з 1 липня або 60 днів з моменту отримання повідомлення з податкової. При прострочені виплати сума податку на нерухомість автоматично зростає на 10%.

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30.12.2021 16:55 Відповісти
 
 