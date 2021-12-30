РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10959 посетителей онлайн
Новости
27 424 35

Конкурсная комиссия внезапно назначила на сегодняшний вечер собеседования с финалистами конкурса на директора ГБР, - журналист Мокрик

Конкурсная комиссия внезапно назначила на сегодняшний вечер собеседования с финалистами конкурса на директора ГБР, - журналист Мокрик

Сегодня на вечер внезапно назначили собеседования с тремя финалистами конкурса на директора Государственного бюро расследований (ГБР): действующим и.о. Алексеем Сухачевым и двумя его подчиненными – руководителями управления обеспечения личной безопасности.

Об этом сообщил журналист Bihus.info Даниил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"США обращаются с призывами к Конкурсной комиссии по избранию главы САП - а херачит Конкурсная комиссия по избранию главы ГБР. На сегодняшний день на вечер внезапно назначили собеседования с тремя финалистами конкурса на Директора ГБР: действующим и.о. Алексеем Сухачевым и двумя его подчиненными - руководителями управление обеспечения личной безопасности (читай – "управление охраны")", - рассказал он.

Смотрите: Конкурс на главу ДБР: В финал прошли и.о. председателя Сухачев и два его руководителя охраны, - журналист Мокрик. ВИДЕО

"Это уже – такая традиция: топить мутный конкурс на руководителей ГБР в оливье (или в крабовых палочках, в зависимости от ваших предпочтений). Два года назад в тот же новогодний период на должности заместителей Директора на псевдоконкурсе провели Александра Бабикова и Александра Соколова. Тогда и победители были определены заранее. Так же и сейчас продолжается псевдоконкурс, единственная цель которого - легализовать в должности руководителя ГБР Алексея Сухачева. Именно поэтому на фото - он. Если вы еще не знали, как провести нынешний вечер, то заседание Конкурсной комиссии будут транслировать по этой ссылке. Собеседование "конкурсанта" Сухачева запланировано на 20:25 - 21:25", - добавил журналист.

Автор: 

конкурс (1142) ГБР (2977) Сухачев Алексей (57) Мокрик Даниил (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Пліснявий беСпредел став нормою життя.
"Хуже не будет !!!"
показать весь комментарий
30.12.2021 15:41
+13
Зараз зебуїни розкажуть, про "Парашенка насаздавал антикарупцеанєрав каториє сідят на зарплатє і нікаво нє пасаділі". А те, що через їхню гнилу натуру, їх вибір Зеломойського, всі толкові реформи почали саботуватись - то таке.
"Главноє, что Фашингтон нам нє указ"
показать весь комментарий
30.12.2021 15:39
+9
ОПа, в интересах преЗедента, работает по принципу "включи дурака - упади на мороз" !

США и Еврова: - Вы полтора года не выбираете прокурора САП !
ОПа: - Выборы главы ДБР состоялись!

США и Европа: - Вы полтора года не расследуете коррупционные схемы Коломойского !
ОПа: - Возбуждено уголовное дело против Порошенко за госизмену!

США и Европа: - Вы полтора года не можете ликвидировать ОАСК !
ОПа: - Проводятся обыски у депутатов "ЕС" !
показать весь комментарий
30.12.2021 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будь готов! Всегда Готов! Будь готов ты ночью и днём!
показать весь комментарий
30.12.2021 15:33 Ответить
Та вже вибрики слуг вже не дивують.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:37 Ответить
Пліснявий беСпредел став нормою життя.
"Хуже не будет !!!"
показать весь комментарий
30.12.2021 15:41 Ответить
21 квітня 2019: ...Початок епохи ХУЦПИ...
показать весь комментарий
30.12.2021 15:48 Ответить
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.(с)
показать весь комментарий
30.12.2021 15:38 Ответить
в историческом времени очень скоро будет так, - "Господа! Неужели вы будете нас бить? - Еще как!"
показать весь комментарий
30.12.2021 15:41 Ответить
вау)) только сегодня в обеденный перерыв эту главу прочитал, надо же)
показать весь комментарий
30.12.2021 15:51 Ответить
В конкурсі приймуть участь сухачов-зіллі, та два його охоронця.
Хто ж переможи?
показать весь комментарий
30.12.2021 15:38 Ответить
Зараз зебуїни розкажуть, про "Парашенка насаздавал антикарупцеанєрав каториє сідят на зарплатє і нікаво нє пасаділі". А те, що через їхню гнилу натуру, їх вибір Зеломойського, всі толкові реформи почали саботуватись - то таке.
"Главноє, что Фашингтон нам нє указ"
показать весь комментарий
30.12.2021 15:39 Ответить
Трубу, у которого судя по прослушкам уровень умственного развития не выше районного уровня, тоже "зебуины" посадили на посаду шефа ГБР?.. И да, за 2014-2019-й НИ ОДНОГО посаженного топ-вора. И это же правда
показать весь комментарий
30.12.2021 15:50 Ответить
а с 2019го?
показать весь комментарий
30.12.2021 15:51 Ответить
Тут ви не праві. З 2019 їх посадили, ... на державні посади.
показать весь комментарий
30.12.2021 16:59 Ответить
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Зелеймана- все по честному, без обмана!

Вован, дедушка Байден говорил за САП, а не за это фуфло =)
Лига КВН пытается переиграть Лигу Плюща) Такие смешные зверюшки эти зебилы)
показать весь комментарий
30.12.2021 15:48 Ответить
Цим зебобікам...Какая разніца.)))
показать весь комментарий
30.12.2021 16:06 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 16:00 Ответить
коли один стрілок набирає 96 очок а другий 92 то колегія суддів не запрошує їх на співбесіду, для виявлення переможця.
показать весь комментарий
30.12.2021 16:02 Ответить
це подарунок Сухачову на новий рік, подяка за підозру Пороху
показать весь комментарий
30.12.2021 16:03 Ответить
ОПа, в интересах преЗедента, работает по принципу "включи дурака - упади на мороз" !

США и Еврова: - Вы полтора года не выбираете прокурора САП !
ОПа: - Выборы главы ДБР состоялись!

США и Европа: - Вы полтора года не расследуете коррупционные схемы Коломойского !
ОПа: - Возбуждено уголовное дело против Порошенко за госизмену!

США и Европа: - Вы полтора года не можете ликвидировать ОАСК !
ОПа: - Проводятся обыски у депутатов "ЕС" !
показать весь комментарий
30.12.2021 16:04 Ответить
Як шкодливий учень, над яким стоїть вчитель і намагається зробити з цього довбня людину.
показать весь комментарий
30.12.2021 16:05 Ответить
Контрольный вопрос на собеседовании:
- Сколько стоит 1 кг скумбрии !?
Проходит тот, кто скажет, что 8 грн.....
показать весь комментарий
30.12.2021 16:06 Ответить
пані перша вже виправились - сказала що обмовилась...- подякувала всім що слідкують за нею...
показать весь комментарий
30.12.2021 16:19 Ответить
Зебіли орієнтуються на фуйлостан. Там вже всі п'яні в сраку! А в Україні, ти диви, ще якісь тверезуни щось помітили...!
показать весь комментарий
30.12.2021 16:11 Ответить
Богдан розповідав про погоняло Zilli. Отже люди зі смаком будуть керувати Україною !
показать весь комментарий
30.12.2021 16:12 Ответить
а інші що у секондхенд вбираються - від вуйка Армані ...
показать весь комментарий
30.12.2021 16:18 Ответить
Країною мають керувати патріоти- професіонали. А непотріб, упакований в гарну обгортку, залишиться непотрібом.
показать весь комментарий
30.12.2021 17:02 Ответить
про одіозного покидька лжемантійця Вовка всі чули ....

Адвокат Роман Маселко:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько" Джерело:

Той самий Вовк на плівках розказує: "Ми вірою і правдою служили Порошенку, а тепер "танцюємо на його могилі"". Він же прямо це говорить! Тепер Порошенка доганяє раніше кероване ним ДБР. Те саме буде і з Зеленським. Тому що в Україні ніколи не буде вічних президентів. Джерело:
показать весь комментарий
30.12.2021 16:16 Ответить
а не включить ли нам дурочку? они нам про насосы...а мы им про колёсы...
показать весь комментарий
30.12.2021 16:19 Ответить
Испанский Стыд и Позор за нашего президента !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 16:26 Ответить
Жириновський про плани росії на Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y
показать весь комментарий
30.12.2021 17:03 Ответить
Порохы пидозру виписал прокурор, все процесдокументы -следователь ДБР, визировка их у ********, полномочия которого приостановлены в связи с участием в конкурсе, кворум в комиссии 9 человек, однако есть только шесть"правдивых членов". Срочное решение-собеседование и мгновенное решение комиссии. Все это, чтобы легализовать статус ******** до возвращения Пороха. А по САП - решение волков, явно дуралейскоев в стиле персонажей незабываемого Аркадия Райкина, Какой то там прохвост, который не прошел во второй тур, оспаривает правомерность проведения конкурса без него. Упоминание А.Райкина не спроста. Председатель Вовк много лет был помощником главного ******** Украины Сирожи Кивалова, жителя Одессы, оттуда же еще один перцовый Костин, от Сирожи ******** и главный гривастый "теоретик" безпредела в КСУ Сличенко. Ну и трио работает не покладая рук. А им что послы, что МВФ, что там МИД подписал, глубоко ......й, мы теперь банкуем.
показать весь комментарий
30.12.2021 17:45 Ответить
А для чего, если колличество набранных баллов претендентами уже не изменишь? Будет битва презентаций об улучшении жизни в ГБР?
показать весь комментарий
30.12.2021 17:47 Ответить
кругом одні і суцільні -ОВи...
показать весь комментарий
30.12.2021 19:23 Ответить
Вовка, те чего?!!!! Подгорает?!!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 22:44 Ответить
Дядько Сем настукав по голові без мозку!!!
показать весь комментарий
31.12.2021 19:46 Ответить
 
 