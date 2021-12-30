Конкурсная комиссия внезапно назначила на сегодняшний вечер собеседования с финалистами конкурса на директора ГБР, - журналист Мокрик
Сегодня на вечер внезапно назначили собеседования с тремя финалистами конкурса на директора Государственного бюро расследований (ГБР): действующим и.о. Алексеем Сухачевым и двумя его подчиненными – руководителями управления обеспечения личной безопасности.
Об этом сообщил журналист Bihus.info Даниил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.
"США обращаются с призывами к Конкурсной комиссии по избранию главы САП - а херачит Конкурсная комиссия по избранию главы ГБР. На сегодняшний день на вечер внезапно назначили собеседования с тремя финалистами конкурса на Директора ГБР: действующим и.о. Алексеем Сухачевым и двумя его подчиненными - руководителями управление обеспечения личной безопасности (читай – "управление охраны")", - рассказал он.
"Это уже – такая традиция: топить мутный конкурс на руководителей ГБР в оливье (или в крабовых палочках, в зависимости от ваших предпочтений). Два года назад в тот же новогодний период на должности заместителей Директора на псевдоконкурсе провели Александра Бабикова и Александра Соколова. Тогда и победители были определены заранее. Так же и сейчас продолжается псевдоконкурс, единственная цель которого - легализовать в должности руководителя ГБР Алексея Сухачева. Именно поэтому на фото - он. Если вы еще не знали, как провести нынешний вечер, то заседание Конкурсной комиссии будут транслировать по этой ссылке. Собеседование "конкурсанта" Сухачева запланировано на 20:25 - 21:25", - добавил журналист.
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"Хуже не будет !!!"
конкурсіприймуть участь сухачов-зіллі, та два його охоронця.
Хто ж переможи?
"Главноє, что Фашингтон нам нє указ"
У волшебника Зелеймана- все по честному, без обмана!
Вован, дедушка Байден говорил за САП, а не за это фуфло =)
Лига КВН пытается переиграть Лигу Плюща) Такие смешные зверюшки эти зебилы)
США и Еврова: - Вы полтора года не выбираете прокурора САП !
ОПа: - Выборы главы ДБР состоялись!
США и Европа: - Вы полтора года не расследуете коррупционные схемы Коломойского !
ОПа: - Возбуждено уголовное дело против Порошенко за госизмену!
США и Европа: - Вы полтора года не можете ликвидировать ОАСК !
ОПа: - Проводятся обыски у депутатов "ЕС" !
- Сколько стоит 1 кг скумбрии !?
Проходит тот, кто скажет, что 8 грн.....
Адвокат Роман Маселко:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько" Джерело:
Той самий Вовк на плівках розказує: "Ми вірою і правдою служили Порошенку, а тепер "танцюємо на його могилі"". Він же прямо це говорить! Тепер Порошенка доганяє раніше кероване ним ДБР. Те саме буде і з Зеленським. Тому що в Україні ніколи не буде вічних президентів. Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y