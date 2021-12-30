Конкурсная комиссия внезапно назначила на сегодняшний вечер собеседования с финалистами конкурса на директора ГБР, - журналист Мокрик

Сегодня на вечер внезапно назначили собеседования с тремя финалистами конкурса на директора Государственного бюро расследований (ГБР): действующим и.о. Алексеем Сухачевым и двумя его подчиненными – руководителями управления обеспечения личной безопасности.

Об этом сообщил журналист Bihus.info Даниил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"США обращаются с призывами к Конкурсной комиссии по избранию главы САП - а херачит Конкурсная комиссия по избранию главы ГБР. На сегодняшний день на вечер внезапно назначили собеседования с тремя финалистами конкурса на Директора ГБР: действующим и.о. Алексеем Сухачевым и двумя его подчиненными - руководителями управление обеспечения личной безопасности (читай – "управление охраны")", - рассказал он.

Смотрите: Конкурс на главу ДБР: В финал прошли и.о. председателя Сухачев и два его руководителя охраны, - журналист Мокрик. ВИДЕО

"Это уже – такая традиция: топить мутный конкурс на руководителей ГБР в оливье (или в крабовых палочках, в зависимости от ваших предпочтений). Два года назад в тот же новогодний период на должности заместителей Директора на псевдоконкурсе провели Александра Бабикова и Александра Соколова. Тогда и победители были определены заранее. Так же и сейчас продолжается псевдоконкурс, единственная цель которого - легализовать в должности руководителя ГБР Алексея Сухачева. Именно поэтому на фото - он. Если вы еще не знали, как провести нынешний вечер, то заседание Конкурсной комиссии будут транслировать по этой ссылке. Собеседование "конкурсанта" Сухачева запланировано на 20:25 - 21:25", - добавил журналист.