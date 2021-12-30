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Волонтер Шетилова попала в реанимацию и нуждается в помощи
Волонтер Наталья Шетилова нуждается в помощи, она попала в реанимацию.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Ирина Белецкая, передает Цензор.НЕТ.
"Она легенда волонтерского движения. Она замечательный человек. Она с 2014 года помогает ПС (Правому Сектору. – Ред.). Сейчас попала в реанимацию, пожалуйста, поддержите ее", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас полностью вопросами лечения и обеспечения всем необходимым для Наталии занимается Александр Осадчий.
Номер его карты для помощи: 5168 7456 0341 6329.
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