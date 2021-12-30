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Волонтерка Шетілова потрапила до реанімації та потребує допомоги

Волонтерка Шетілова потрапила до реанімації та потребує допомоги

Волонтерка Наталія Шетілова потребує допомоги, вона потрапила до реанімації.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Ірина Білецька, передає Цензор.НЕТ.

"Вона легенда волонтерського руху. Вона чудова людина. Вона із 2014 року допомагає ПС (Правому Сектору. - Ред.). Зараз потрапила в реанімацію, будь ласка, підтримайте її", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз повністю питаннями лікування та забезпечення всім необхідним для Наталі займається Олександр Осадчий.

Номер його картки для допомоги: 5168 7456 0341 6329.

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Волонтерка Шетілова потрапила до реанімації та потребує допомоги 01

Автор: 

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