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Волонтерка Шетілова потрапила до реанімації та потребує допомоги
Волонтерка Наталія Шетілова потребує допомоги, вона потрапила до реанімації.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Ірина Білецька, передає Цензор.НЕТ.
"Вона легенда волонтерського руху. Вона чудова людина. Вона із 2014 року допомагає ПС (Правому Сектору. - Ред.). Зараз потрапила в реанімацію, будь ласка, підтримайте її", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз повністю питаннями лікування та забезпечення всім необхідним для Наталі займається Олександр Осадчий.
Номер його картки для допомоги: 5168 7456 0341 6329.
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