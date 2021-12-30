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Путин снова не поздравил с Новым годом президентов Грузии и Украины

Путин снова не поздравил с Новым годом президентов Грузии и Украины

Президент РФ Владимир Путин проигнорировал президентов Грузии и Украины, посылая руководителям других стран поздравления с Рождеством и Новым годом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров 42 стран. В списке, в частности, новый канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, поздравления российский президент направил некоторым бывшим лидерам, например Ангеле Меркель, Сильвио Берлускони и Биньямину Нетаньяху.

Второй год подряд в приветственном списке нет президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Смотрите также: В новогоднем поздравлении Зеленского снялись три олимпийских чемпиона. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Зурабишвили Саломе (99) Новый год (934) путин владимир (31219)


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Топ комментарии
+51
Кому пихуй а кто-то ждал, жена скумбрию приготовила..
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30.12.2021 18:34
+31
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30.12.2021 18:46
+30
Так сам Зеля и поздравит,как в прошлом году.
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30.12.2021 18:33
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Нехай Януковича два рази привітає.
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30.12.2021 19:21 Ответить
Radio Lemberg

Країни Европи, яких не привітав Путін з новим роком (усім їм - респект!):


Австрія
Албанія
Бельгія
Болгарія
Боснія
Данія
Естонія
Ірландія
Ісландія
Латвія
Литва
Люксембург
Нідерланди
Норвегія
ПнМакедонія
Польща
Португалія
Румунія
Сакартвело
Словаччина
Україна
Чорногорія
Швейцарія
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30.12.2021 19:25 Ответить
Президент РФ Володимир Путін проігнорував президентів Грузії та Україні, коли надсилав керівникам інших країн вітання з Різдвом та Новим роком. Джерело:
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30.12.2021 19:25 Ответить
Должно быть честью,что эта мразь не поздравила с НГ.
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30.12.2021 19:29 Ответить
и слава богу. не дай бог поздравит - вот тогда жопа...
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30.12.2021 19:29 Ответить
Це добре.
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30.12.2021 19:39 Ответить
Немає для України кращого привітання ніж НЕ привітання від *****. 👍
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30.12.2021 19:48 Ответить
Ну это ****** .он не знает слово поздравлять .
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30.12.2021 19:50 Ответить
Ты хочешь сказать что Украина и Грузия его поздравили?
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30.12.2021 20:18 Ответить
І мєдвєдчук що неділі до мОскви не літає...
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30.12.2021 20:08 Ответить
Най іде на йух зі своїм вітанням...
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30.12.2021 20:15 Ответить
Пусть идут все трое в одном направлении
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30.12.2021 22:18 Ответить
Не жму руку. Не обнимаю. )))
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30.12.2021 20:18 Ответить
Сцарь-надёжа ёпта

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30.12.2021 21:18 Ответить
цe найкращe привiтання
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30.12.2021 20:30 Ответить
надеюсь скумбрион расплакался.
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30.12.2021 20:35 Ответить
какая "трагедия", я рыдаю))))))))))))))))))))
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30.12.2021 20:58 Ответить
Как то всем начхать на кремлёвского жмура
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30.12.2021 21:00 Ответить
всiм повинно бути начхати на пуйло та на його думку.

i взагалi це добре. набагато гiрше, коли це лайно почне вiтати.

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30.12.2021 21:13 Ответить
Если бы меня поздравили с ДР медведчуки, кивы, муратовы это было б западло! Так же и с Украиной и х*лом!
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30.12.2021 21:17 Ответить
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30.12.2021 21:25 Ответить
ХЛО!!! ПНХ!!! СНГ!!!
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30.12.2021 21:27 Ответить
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30.12.2021 21:40 Ответить
так мы что в 2022 году уже не русские ?
хло не хочет поздравить "свой народ" ?

ой біда, біда !
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30.12.2021 21:43 Ответить
А НА ХРЕНА НАМ ЦЕ ***** ТРЕБА З ЙОГО ПРИВІТАННЯМИ???? НЕХАЙ ЗГОРИТЬ...
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30.12.2021 21:47 Ответить
Ну так він розуміє, що кожен наступний новий рік може стати для нього останнім.
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30.12.2021 22:03 Ответить
Лихо то яке! Божечки, що ти робиш з нами, не пріватав, та щоб він ЗДОХ, ПАДЛЮКА!
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30.12.2021 22:11 Ответить
Нехарашо вийщло,один же народ...
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30.12.2021 22:22 Ответить
У таких как путин "один народ" - только по чётным.
А по нечётным - табачок врозь.
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30.12.2021 23:57 Ответить
Це добра новина! Не вистачало ще, щоб якесь то *****, лізло зі своїм вітанням!
А зЕлох що, привітало моржову???
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30.12.2021 22:25 Ответить
ну и на куй рн вс"ался
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30.12.2021 23:31 Ответить
Нам лучше БЕЗ таких поздравлений.
На душе как-то легче....
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30.12.2021 23:54 Ответить
А смысл , если честно, поздравлять. Обе страны как торговые партнеры малоинтересны. Приносят пуйлуше глобальный головняк. Просто политика - это продолжение экономики. Даже, если помриять ва-юанк. что с завтрашнего утра у нас вот все законы и люди хотябы как в Польше. никто не ворует и не решеает по крупному. Когда мы поляков догоним, если они тоже на месте не стоят? А так хать хоть умрийся и вы будем копать дно, то экономика у наступо заемная, как у алкаша или нара, который из дому уже последнее тянет.
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31.12.2021 09:17 Ответить
Желаю в Новом году, чтоб ***** сгорело в АДУ !!!
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31.12.2021 10:32 Ответить
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