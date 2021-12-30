Путин снова не поздравил с Новым годом президентов Грузии и Украины
Президент РФ Владимир Путин проигнорировал президентов Грузии и Украины, посылая руководителям других стран поздравления с Рождеством и Новым годом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров 42 стран. В списке, в частности, новый канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.
Кроме того, поздравления российский президент направил некоторым бывшим лидерам, например Ангеле Меркель, Сильвио Берлускони и Биньямину Нетаньяху.
Второй год подряд в приветственном списке нет президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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Країни Европи, яких не привітав Путін з новим роком (усім їм - респект!):
Австрія
Албанія
Бельгія
Болгарія
Боснія
Данія
Естонія
Ірландія
Ісландія
Латвія
Литва
Люксембург
Нідерланди
Норвегія
ПнМакедонія
Польща
Португалія
Румунія
Сакартвело
Словаччина
Україна
Чорногорія
Швейцарія
i взагалi це добре. набагато гiрше, коли це лайно почне вiтати.
хло не хочет поздравить "свой народ" ?
ой біда, біда !
А по нечётным - табачок врозь.
А зЕлох що, привітало моржову???
На душе как-то легче....