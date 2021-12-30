Путин снова не поздравил с Новым годом президентов Грузии и Украины

Президент РФ Владимир Путин проигнорировал президентов Грузии и Украины, посылая руководителям других стран поздравления с Рождеством и Новым годом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров 42 стран. В списке, в частности, новый канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, поздравления российский президент направил некоторым бывшим лидерам, например Ангеле Меркель, Сильвио Берлускони и Биньямину Нетаньяху.

Второй год подряд в приветственном списке нет президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

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