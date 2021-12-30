Путін знов не привітав з Новим роком президентів Грузії та України
Президент РФ Володимир Путін проігнорував президентів Грузії та Україні, коли надсилав керівникам інших країн вітання з Різдвом та Новим роком.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Путін привітав з Новим роком та Різдвом лідерів 42 країн. У списку, зокрема, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон.
Крім того, вітання російський президент надіслюав деяким колишнім лідерам, наприклад Ангелі Меркель, Сільвіо Берлусконі та Біньяміну Нетаньяху.
Другий рік поспіль у вітальному списку немає президента України Володимира Зеленського та президента Грузії Саломе Зурабішвілі.
Топ коментарі
+51 Орест Орест
показати весь коментар30.12.2021 18:34
+31 Топ Ган
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+30 Apa6ecka
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Країни Европи, яких не привітав Путін з новим роком (усім їм - респект!):
Австрія
Албанія
Бельгія
Болгарія
Боснія
Данія
Естонія
Ірландія
Ісландія
Латвія
Литва
Люксембург
Нідерланди
Норвегія
ПнМакедонія
Польща
Португалія
Румунія
Сакартвело
Словаччина
Україна
Чорногорія
Швейцарія
i взагалi це добре. набагато гiрше, коли це лайно почне вiтати.
хло не хочет поздравить "свой народ" ?
ой біда, біда !
А по нечётным - табачок врозь.
А зЕлох що, привітало моржову???
На душе как-то легче....