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Путін знов не привітав з Новим роком президентів Грузії та України

Путін знов не привітав з Новим роком президентів Грузії та України

Президент РФ Володимир Путін проігнорував президентів Грузії та Україні, коли надсилав керівникам інших країн вітання з Різдвом та Новим роком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Путін привітав з Новим роком та Різдвом лідерів 42 країн. У списку, зокрема, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон.

Крім того, вітання російський президент надіслюав деяким колишнім лідерам, наприклад Ангелі Меркель, Сільвіо Берлусконі та Біньяміну Нетаньяху.

Другий рік поспіль у вітальному списку немає президента України Володимира Зеленського та президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Зурабішвілі Саломе (104) Новий рік (551) путін володимир (23767)


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Топ коментарі
+51
Кому пихуй а кто-то ждал, жена скумбрию приготовила..
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30.12.2021 18:34
+31
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30.12.2021 18:46
+30
Так сам Зеля и поздравит,как в прошлом году.
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30.12.2021 18:33
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Нехай Януковича два рази привітає.
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30.12.2021 19:21 Відповісти
Radio Lemberg

Країни Европи, яких не привітав Путін з новим роком (усім їм - респект!):


Австрія
Албанія
Бельгія
Болгарія
Боснія
Данія
Естонія
Ірландія
Ісландія
Латвія
Литва
Люксембург
Нідерланди
Норвегія
ПнМакедонія
Польща
Португалія
Румунія
Сакартвело
Словаччина
Україна
Чорногорія
Швейцарія
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30.12.2021 19:25 Відповісти
Президент РФ Володимир Путін проігнорував президентів Грузії та Україні, коли надсилав керівникам інших країн вітання з Різдвом та Новим роком. Джерело:
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30.12.2021 19:25 Відповісти
Должно быть честью,что эта мразь не поздравила с НГ.
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30.12.2021 19:29 Відповісти
и слава богу. не дай бог поздравит - вот тогда жопа...
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30.12.2021 19:29 Відповісти
Це добре.
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30.12.2021 19:39 Відповісти
Немає для України кращого привітання ніж НЕ привітання від *****. 👍
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30.12.2021 19:48 Відповісти
Ну это ****** .он не знает слово поздравлять .
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30.12.2021 19:50 Відповісти
Ты хочешь сказать что Украина и Грузия его поздравили?
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30.12.2021 20:18 Відповісти
І мєдвєдчук що неділі до мОскви не літає...
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30.12.2021 20:08 Відповісти
Най іде на йух зі своїм вітанням...
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30.12.2021 20:15 Відповісти
Пусть идут все трое в одном направлении
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30.12.2021 22:18 Відповісти
Не жму руку. Не обнимаю. )))
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30.12.2021 20:18 Відповісти
Сцарь-надёжа ёпта

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30.12.2021 21:18 Відповісти
цe найкращe привiтання
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30.12.2021 20:30 Відповісти
надеюсь скумбрион расплакался.
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30.12.2021 20:35 Відповісти
какая "трагедия", я рыдаю))))))))))))))))))))
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30.12.2021 20:58 Відповісти
Как то всем начхать на кремлёвского жмура
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30.12.2021 21:00 Відповісти
всiм повинно бути начхати на пуйло та на його думку.

i взагалi це добре. набагато гiрше, коли це лайно почне вiтати.

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30.12.2021 21:13 Відповісти
Если бы меня поздравили с ДР медведчуки, кивы, муратовы это было б западло! Так же и с Украиной и х*лом!
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30.12.2021 21:17 Відповісти
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30.12.2021 21:25 Відповісти
ХЛО!!! ПНХ!!! СНГ!!!
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30.12.2021 21:27 Відповісти
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30.12.2021 21:40 Відповісти
так мы что в 2022 году уже не русские ?
хло не хочет поздравить "свой народ" ?

ой біда, біда !
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30.12.2021 21:43 Відповісти
А НА ХРЕНА НАМ ЦЕ ***** ТРЕБА З ЙОГО ПРИВІТАННЯМИ???? НЕХАЙ ЗГОРИТЬ...
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30.12.2021 21:47 Відповісти
Ну так він розуміє, що кожен наступний новий рік може стати для нього останнім.
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30.12.2021 22:03 Відповісти
Лихо то яке! Божечки, що ти робиш з нами, не пріватав, та щоб він ЗДОХ, ПАДЛЮКА!
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30.12.2021 22:11 Відповісти
Нехарашо вийщло,один же народ...
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30.12.2021 22:22 Відповісти
У таких как путин "один народ" - только по чётным.
А по нечётным - табачок врозь.
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30.12.2021 23:57 Відповісти
Це добра новина! Не вистачало ще, щоб якесь то *****, лізло зі своїм вітанням!
А зЕлох що, привітало моржову???
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30.12.2021 22:25 Відповісти
ну и на куй рн вс"ался
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30.12.2021 23:31 Відповісти
Нам лучше БЕЗ таких поздравлений.
На душе как-то легче....
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30.12.2021 23:54 Відповісти
А смысл , если честно, поздравлять. Обе страны как торговые партнеры малоинтересны. Приносят пуйлуше глобальный головняк. Просто политика - это продолжение экономики. Даже, если помриять ва-юанк. что с завтрашнего утра у нас вот все законы и люди хотябы как в Польше. никто не ворует и не решеает по крупному. Когда мы поляков догоним, если они тоже на месте не стоят? А так хать хоть умрийся и вы будем копать дно, то экономика у наступо заемная, как у алкаша или нара, который из дому уже последнее тянет.
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31.12.2021 09:17 Відповісти
Желаю в Новом году, чтоб ***** сгорело в АДУ !!!
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31.12.2021 10:32 Відповісти
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