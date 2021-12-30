Бывших полицейских приглашает на работу Инспекция по парковке, - заммэра Усов
Зарплаты в инспекции составляют от 20 до 48 тыс. грн.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя КГГА Константин Усов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прочитал о массовых возмущениях, "тихих" забастовках и увольнениях полицейских из-за невыплаты зарплаты перед Новым годом. Если это правда, Инспекция по парковке Киева с радостью приглашает к себе всех профессиональных полицейских, которые хотят наводить порядок на улицах города", - указал он.
По словам Усова, в первые месяцы 2022 года киевские власти надеются заполнить в Инспекции по парковке еще 50 вакансий.
Заинтересованные могут обращаться по номерам +380443666308, +380632483313.
"Передайте всем хорошим полицейским, которых знаете: ребята, дамы, не надо забастовок! Просто приходите работать в мэрию и при любых условиях оставайтесь в Украине! Вы здесь нужны!", - подытожил он.
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Радіоінженерів - батарейками торгувати.
просто стрижуть зЄлень ...- я думаю їм скоро їх приватні авто будуть палити ...
Невже залежить від суми стягнутих штрафів?
и на первый взгляд как будто не нужна,
на втрой взгляд она тоже не нужна
и на третий тоже...