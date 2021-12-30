РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8873 посетителя онлайн
Новости
6 042 26

Бывших полицейских приглашает на работу Инспекция по парковке, - заммэра Усов

Бывших полицейских приглашает на работу Инспекция по парковке, - заммэра Усов

Зарплаты в инспекции составляют от 20 до 48 тыс. грн.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя КГГА Константин Усов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прочитал о массовых возмущениях, "тихих" забастовках и увольнениях полицейских из-за невыплаты зарплаты перед Новым годом. Если это правда, Инспекция по парковке Киева с радостью приглашает к себе всех профессиональных полицейских, которые хотят наводить порядок на улицах города", - указал он.

По словам Усова, в первые месяцы 2022 года киевские власти надеются заполнить в Инспекции по парковке еще 50 вакансий.

Читайте также: Для защиты от агрессивных водителей к киевским парковщикам приставят муниципальную охрану. ФОТОрепортаж

Заинтересованные могут обращаться по номерам +380443666308, +380632483313.

"Передайте всем хорошим полицейским, которых знаете: ребята, дамы, не надо забастовок! Просто приходите работать в мэрию и при любых условиях оставайтесь в Украине! Вы здесь нужны!", - подытожил он.

Автор: 

Киев (25490) парковка (288) Нацполиция (16436) Усов Владимир (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Скумбрия по 8, зарплата 48000, как попасть в эту страну???!
показать весь комментарий
30.12.2021 20:16
+7
По життю трутні і дармоїди
показать весь комментарий
30.12.2021 20:37
+5
2222 год, Киев, мэр Кличко.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зарплата почти как у доцента (немного выше)
показать весь комментарий
30.12.2021 20:15 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 22:44 Ответить
Скумбрия по 8, зарплата 48000, как попасть в эту страну???!
показать весь комментарий
30.12.2021 20:16 Ответить
2222 год, Киев, мэр Кличко.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:17 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 22:41 Ответить
От-таке! А хто ж буде "ЗЕ-шобло" захищать коли "Майдан" підніметься? Невже на новий "Беркут" папа Беня не дасть грошей?
показать весь комментарий
30.12.2021 20:16 Ответить
папа Беня разве что даст денег для покрасить петухов нового Беркута в цвета радуги
показать весь комментарий
30.12.2021 20:56 Ответить
З рибного місця на рибне?
показать весь комментарий
30.12.2021 20:20 Ответить
щоб не робити аби не робити, держава лодир1в
показать весь комментарий
30.12.2021 20:55 Ответить
это говорит об истинном уровне ментов....
показать весь комментарий
30.12.2021 20:23 Ответить
Це політика влади,а мусори звичайні шістки.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:27 Ответить
Нестача кваліфікованих хабарників? Знайшли вихід без спецнавчання,звернулись до фахівців.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:26 Ответить
...бери выше...(с)
показать весь комментарий
30.12.2021 20:35 Ответить
По життю трутні і дармоїди
показать весь комментарий
30.12.2021 20:37 Ответить
А прикордонників у відставці - на шлагбауми у паркінгах.
Радіоінженерів - батарейками торгувати.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:45 Ответить
З другим твердження абсолютно згоден. Нажаль
показать весь комментарий
30.12.2021 21:16 Ответить
всі бачимо що твориться в ці дні в облцентрах - випало трошки снігу ...., в Чернівцях практично не прибрані що центральні що тротуари .... а інспектори хотять і ліплять свое під "двірники" - по 348-748 грн за "паркування" в "неположених-заборонених"....- при тому що "положені" практично не найти ...
просто стрижуть зЄлень ...- я думаю їм скоро їх приватні авто будуть палити ...
показать весь комментарий
30.12.2021 20:48 Ответить
Відібрали пенсію в пенсіонера. Герої . Клічко Щоб тебе гада Подавило тими грішми.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:52 Ответить
одни главные специалисты)))
показать весь комментарий
30.12.2021 21:00 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 21:00 Ответить
И грабить самым наглым образом Там где никогда небыло платной парковки утром поцепили знак и всем выписали штраф. Что Кличко такая ****, неожидал.
показать весь комментарий
30.12.2021 21:05 Ответить
Чому назва посади однакова а ЗП +/- 4000 грн?
Невже залежить від суми стягнутих штрафів?
показать весь комментарий
30.12.2021 21:14 Ответить
там внизу, разница в 20000, хотя все "главные специалисты")
показать весь комментарий
30.12.2021 21:19 Ответить
Были полицейскими, а станут асфальтовыми доярами. Деградация налицо.
показать весь комментарий
30.12.2021 21:16 Ответить
Доярами они были всегда За что их и погнали с органов.
показать весь комментарий
30.12.2021 21:44 Ответить
Зта служба и опасна и трудна
и на первый взгляд как будто не нужна,
на втрой взгляд она тоже не нужна
и на третий тоже...
показать весь комментарий
30.12.2021 21:20 Ответить
 
 