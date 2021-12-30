Колишніх поліцейських запрошує на роботу Інспекція з паркування, - заступник мера Усов
Зарплати в Інспекції становлять від 20 до 48 тис. грн.
Про це повідомив у фейсбуці заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прочитав про масові обурення, "тихі" страйки і звільнення поліцейських через невиплату зарплати перед Новим роком. Якщо це правда, Інспекція з паркування Києва радо запрошує до себе всіх фахових поліцейських, які хочуть наводити порядок на вулицях міста", - вказав він.
За словами Усова, у перші місяці 2022 року київська влада сподівається заповнити в Інспекції з паркування ще 50 вакансій.
Зацікавлені можуть звертатися за номерами +380443666308, +380632483313.
"Передайте всім хорошим поліцейським, яких знаєте: хлопці, пані, не треба страйків! Просто приходьте працювати в мерію і за будь-яких умов лишайтесь в Україні! Ви тут потрібні!", - підсумував він.
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Радіоінженерів - батарейками торгувати.
просто стрижуть зЄлень ...- я думаю їм скоро їх приватні авто будуть палити ...
Невже залежить від суми стягнутих штрафів?
и на первый взгляд как будто не нужна,
на втрой взгляд она тоже не нужна
и на третий тоже...