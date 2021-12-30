Колишніх поліцейських запрошує на роботу Інспекція з паркування, - заступник мера Усов

Зарплати в Інспекції становлять від 20 до 48 тис. грн.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прочитав про масові обурення, "тихі" страйки і звільнення поліцейських через невиплату зарплати перед Новим роком. Якщо це правда, Інспекція з паркування Києва радо запрошує до себе всіх фахових поліцейських, які хочуть наводити порядок на вулицях міста", - вказав він.

За словами Усова, у перші місяці 2022 року київська влада сподівається заповнити в Інспекції з паркування ще 50 вакансій.

Зацікавлені можуть звертатися за номерами +380443666308, +380632483313.

"Передайте всім хорошим поліцейським, яких знаєте: хлопці, пані, не треба страйків! Просто приходьте працювати в мерію і за будь-яких умов лишайтесь в Україні! Ви тут потрібні!", - підсумував він.

Читайте: Для І зони - від 8,5 тис. грн/міс., для ІІ - від 4,4 тис. грн/міс.: у Києві можна буде "забронювати" паркомісце