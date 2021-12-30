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Новини
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Колишніх поліцейських запрошує на роботу Інспекція з паркування, - заступник мера Усов

Колишніх поліцейських запрошує на роботу Інспекція з паркування, - заступник мера Усов

Зарплати в Інспекції становлять від 20 до 48 тис. грн.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прочитав про масові обурення, "тихі" страйки і звільнення поліцейських через невиплату зарплати перед Новим роком. Якщо це правда, Інспекція з паркування Києва радо запрошує до себе всіх фахових поліцейських, які хочуть наводити порядок на вулицях міста", - вказав він.

За словами Усова, у перші місяці 2022 року київська влада сподівається заповнити в Інспекції з паркування ще 50 вакансій.

Зацікавлені можуть звертатися за номерами +380443666308, +380632483313.

"Передайте всім хорошим поліцейським, яких знаєте: хлопці, пані, не треба страйків! Просто приходьте працювати в мерію і за будь-яких умов лишайтесь в Україні! Ви тут потрібні!", - підсумував він.

Читайте: Для І зони - від 8,5 тис. грн/міс., для ІІ - від 4,4 тис. грн/міс.: у Києві можна буде "забронювати" паркомісце

Автор: 

Київ (19429) паркування (292) Нацполіція (15139) Усов (14)


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Топ коментарі
+14
Скумбрия по 8, зарплата 48000, как попасть в эту страну???!
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30.12.2021 20:16
+7
По життю трутні і дармоїди
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30.12.2021 20:37
+5
2222 год, Киев, мэр Кличко.
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30.12.2021 20:17
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зарплата почти как у доцента (немного выше)
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30.12.2021 20:15 Відповісти
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30.12.2021 22:44 Відповісти
Скумбрия по 8, зарплата 48000, как попасть в эту страну???!
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30.12.2021 20:16 Відповісти
2222 год, Киев, мэр Кличко.
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30.12.2021 20:17 Відповісти
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30.12.2021 22:41 Відповісти
От-таке! А хто ж буде "ЗЕ-шобло" захищать коли "Майдан" підніметься? Невже на новий "Беркут" папа Беня не дасть грошей?
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30.12.2021 20:16 Відповісти
папа Беня разве что даст денег для покрасить петухов нового Беркута в цвета радуги
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30.12.2021 20:56 Відповісти
З рибного місця на рибне?
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30.12.2021 20:20 Відповісти
щоб не робити аби не робити, держава лодир1в
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30.12.2021 20:55 Відповісти
это говорит об истинном уровне ментов....
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30.12.2021 20:23 Відповісти
Це політика влади,а мусори звичайні шістки.
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30.12.2021 20:27 Відповісти
Нестача кваліфікованих хабарників? Знайшли вихід без спецнавчання,звернулись до фахівців.
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30.12.2021 20:26 Відповісти
...бери выше...(с)
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30.12.2021 20:35 Відповісти
По життю трутні і дармоїди
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30.12.2021 20:37 Відповісти
А прикордонників у відставці - на шлагбауми у паркінгах.
Радіоінженерів - батарейками торгувати.
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30.12.2021 20:45 Відповісти
З другим твердження абсолютно згоден. Нажаль
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30.12.2021 21:16 Відповісти
всі бачимо що твориться в ці дні в облцентрах - випало трошки снігу ...., в Чернівцях практично не прибрані що центральні що тротуари .... а інспектори хотять і ліплять свое під "двірники" - по 348-748 грн за "паркування" в "неположених-заборонених"....- при тому що "положені" практично не найти ...
просто стрижуть зЄлень ...- я думаю їм скоро їх приватні авто будуть палити ...
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30.12.2021 20:48 Відповісти
Відібрали пенсію в пенсіонера. Герої . Клічко Щоб тебе гада Подавило тими грішми.
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30.12.2021 20:52 Відповісти
одни главные специалисты)))
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30.12.2021 21:00 Відповісти
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30.12.2021 21:00 Відповісти
И грабить самым наглым образом Там где никогда небыло платной парковки утром поцепили знак и всем выписали штраф. Что Кличко такая ****, неожидал.
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30.12.2021 21:05 Відповісти
Чому назва посади однакова а ЗП +/- 4000 грн?
Невже залежить від суми стягнутих штрафів?
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30.12.2021 21:14 Відповісти
там внизу, разница в 20000, хотя все "главные специалисты")
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30.12.2021 21:19 Відповісти
Были полицейскими, а станут асфальтовыми доярами. Деградация налицо.
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30.12.2021 21:16 Відповісти
Доярами они были всегда За что их и погнали с органов.
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30.12.2021 21:44 Відповісти
Зта служба и опасна и трудна
и на первый взгляд как будто не нужна,
на втрой взгляд она тоже не нужна
и на третий тоже...
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30.12.2021 21:20 Відповісти
 
 