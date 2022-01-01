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Кабмин ввел госрегулирование цен на батоны и подсолнечное масло, - постановление
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Продавцы должны сообщать о подорожании батонов и подсолнечного масла заранее.
Соответствующее решение правительства содержится в постановлении правительства №1432 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 г. №341 и от 9 декабря 2020 г. №1236 от 30 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.
Так, батон и подсолнечное масло добавлены в список пищевых продуктов, удорожание которых реализуемые ими предприятия должны декларировать заранее. Также Кабмин запретил устанавливать наценку на эти два продукта более 10%.
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Пожалуйста, подождите...
На газ ціну спочатку відрегулюйте. Навіщо і кому ми переплачуєм у 7-8 разів?!
Виробники з цими тарифами на електроенергію і газ зроблять відпускну ціну 100 грн., а супермаркет поставить 110 грн. Радуйтесь зелебобики!
"Здравствуй жопа, Новый год!"
("... Моя ж ти
зіронькопіхвонько...")
Ждет в новом году дуралеев-зебилов
С наступающим, зебобики, годом замороженной зеленой скумбрии
Каждому..., кто сможет отыскать соответствующие точки продажи.
гривасов
Як гадаєте, з якої причини?
"Тепер, коли в країні залишилося 800 млн тонн продовольчої пшениці, говорити про обмеження експорту, м'яко кажучи, пізно. Час думати, звідки тепер будемо завозити зерно чи борошно для забезпечення населення «житниці Європи» звичайним хлібом. І за якою ціною…
Нині влада розглядає кілька сценаріїв. Обговорюється впровадження граничних обсягів експорту продовольчої пшениці. Ще варіант - впровадити експортні мита на вивезення пшениці. Остаточне рішення офіційний Київ, швидше за все, прийме в січні 2022 року. "
Запізнилися: влада має намір впровадити обмеження на експорт продовольчої пшениці
Лєнка це знає
Правнуки від "дєдов" не відстали
сои-5лет. Европа в большинстве не выращивает эти культуры, а в Украине уже угробили землю. Европа в большинстве производит оливковое( Средиземноморье) и задарма берёт в Украине подсолнечное.
Масло рафинируют и дезодорируют, пакуют и экспортируют, в том числе в Украину. Сравните цены .
они начинают имитировать "заботу о народе".
Сами же знают, что батоны либо уменьшатся до размеров булочки
за 3 копейки, либо исчезнут прилавков, и будут продаваться везде из-под полы как сигареты...