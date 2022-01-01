Кабмин ввел госрегулирование цен на батоны и подсолнечное масло, - постановление

Продавцы должны сообщать о подорожании батонов и подсолнечного масла заранее.

Соответствующее решение правительства содержится в постановлении правительства №1432 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 г. №341 и от 9 декабря 2020 г. №1236 от 30 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Так, батон и подсолнечное масло добавлены в список пищевых продуктов, удорожание которых реализуемые ими предприятия должны декларировать заранее. Также Кабмин запретил устанавливать наценку на эти два продукта более 10%.

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