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Новости Политика Украины
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Кабмин (13530) цены (2239) подсолнечное масло (1)

Кабмин ввел госрегулирование цен на батоны и подсолнечное масло, - постановление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин ввел госрегулирование цен на батоны и подсолнечное масло, - постановление

Продавцы должны сообщать о подорожании батонов и подсолнечного масла заранее.

Соответствующее решение правительства содержится в постановлении правительства №1432 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 г. №341 и от 9 декабря 2020 г. №1236 от 30 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Так, батон и подсолнечное масло добавлены в список пищевых продуктов, удорожание которых реализуемые ими предприятия должны декларировать заранее. Также Кабмин запретил устанавливать наценку на эти два продукта более 10%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество отличных блюд, стоит 8 гривен за килограмм", - Елена Зеленская. ВИДЕО

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Топ комментарии
+33
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31.12.2021 16:19
+29
В комуністів завжди проблеми з хлібом.
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31.12.2021 15:35
+28
😀😀😀
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31.12.2021 15:39
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Страница 2 из 2
Хай тепер Зевиборці поскавчать про любов до Шмарклі.
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31.12.2021 16:04 Ответить
Дебіли!!!
На газ ціну спочатку відрегулюйте. Навіщо і кому ми переплачуєм у 7-8 разів?!
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31.12.2021 16:01 Ответить
Вони не дебіли. Вони - вороги ...
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31.12.2021 16:14 Ответить
Во сколько? Только электрика подорожала в 2.5. раза за год. А газ в 7 раз был при цене в 44 грн. за куб, а сейчас благодетели на январь предлагают уже по 73 !
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31.12.2021 16:25 Ответить
цена куба украинского выдобутка собивартость стоит один гривен. В Европе 80 гривен куб. 79 гривен гешефту бабушке Бене в офшер зеленского профиту
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31.12.2021 16:33 Ответить
Прочитай текст Асоціації, за яку ти ходив на майдан. Там про ціну на газ "власного видобутку" все написано.
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31.12.2021 21:36 Ответить
Ого... Це означає, що полки північних лисиць не підкрадаються непомітно, а ідуть відкрито, "строевым, чеканя шаг"
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31.12.2021 16:03 Ответить
Торгова націнка не більше 10% - це хірня!
Виробники з цими тарифами на електроенергію і газ зроблять відпускну ціну 100 грн., а супермаркет поставить 110 грн. Радуйтесь зелебобики!
"Здравствуй жопа, Новый год!"
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31.12.2021 16:04 Ответить
не за горами "талони" на 1 л олії на місяць і олин батон з турецького зерна на день на сім'ю з 3 х чоловік.Талони мабуть можна буде отримати в "дії".в кого немає смартфона "лапа ведведя"
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31.12.2021 16:05 Ответить
а на скумбрию ?
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31.12.2021 16:05 Ответить
Вот настоящий подарок для народа! Наши "слуги" вынесли "соломоново решение" - тепереча ,перед тем как повышать цену на батон или бутыль с маслом ,надо будет ПРЕДУПРЕДИТЬ! Эта же какая забота: к примеру ,пенсионер, узнав про очередное повышение, получит инфаркт в домашних, комфортных условиях ,а не в супермаркете.
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31.12.2021 16:07 Ответить
это *****, извините за мой французский
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31.12.2021 16:10 Ответить
Не ображай орган, котрий тебе створив.
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31.12.2021 16:26 Ответить
не створив а лише родив... Дісно ж, тільки в московській уяві дітородні органи - щось низьке і недостойне. І тому назвами цих органів вони лаються.
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31.12.2021 16:58 Ответить
А что, надо использовать как ласкательные ?
("... Моя ж ти зіронько піхвонько...")
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31.12.2021 21:58 Ответить
зіронько... А та, кому треба, зрозуміє
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01.01.2022 15:08 Ответить
Когда там талоны раздадут мудрому народу?
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31.12.2021 16:10 Ответить
Очень много "приятных" сюрпризов
Ждет в новом году дуралеев-зебилов
С наступающим, зебобики, годом замороженной зеленой скумбрии
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31.12.2021 16:12 Ответить
Это очень-очень хорошо. Теперь подсолнечное масло, как и положено, будет продаваться в комплекте со скумбрией по 8, чтобы сразу жарить потому, что скумбрия по 8 на жаре от газа по 40+транспортировка долго не выдержит. А батоны - с говядиной по 20, чтобы митболы лепить, дабы батоны черстветь не успевали. И это будет доступно каждому!
Каждому..., кто сможет отыскать соответствующие точки продажи.
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31.12.2021 16:14 Ответить
Ну все, пі#дєц!
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31.12.2021 16:14 Ответить
Зате скумбрія по 8 грн.
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31.12.2021 16:15 Ответить
А огірки свіжі ...по сотні..
гривасов
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31.12.2021 16:21 Ответить
Не советуюю скупляться на базарах, там барыги вообще берега попутали. В АТБ нету таких цен на огурцы
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31.12.2021 16:31 Ответить
Так уже хлеб подорожал на 3 грн. И масло подорожало. Не поздно ли?
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31.12.2021 16:17 Ответить
решение кабмина поддерживаю - не может в стране, являющейся мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла, это самое масло стоить ДОРОЖЕ, чем в странах куда оно экспортируется! если нувориши не хотят ограничивать свои "аппетиты", им в этом поможет государство!
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31.12.2021 16:18 Ответить
в такому випадку потрібно кабмін дискваліфікувати. А за антиринкове регулювання - дискваліфікувати повторно.
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31.12.2021 18:36 Ответить
вот когда РЫНОК будет, тогда и будешь "дискваліфікувати"!
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31.12.2021 20:00 Ответить
Ціна на масло вже з літа впала. Але не через рішення кабміну.
Як гадаєте, з якої причини?
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31.12.2021 21:31 Ответить
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31.12.2021 16:19 Ответить
нічого ти не розумієш: закриття маслозаводу це благо, адже не потрібно буде ходити на роботу і вкалупать там з ранку до вечора. зеля піклується про громадян!!!
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31.12.2021 16:29 Ответить
Не пожруть -зате поржуть !
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31.12.2021 17:45 Ответить
Вот и квартальная смешная экономика началась
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31.12.2021 16:21 Ответить
Це - наслідки. Почалася вона раніше.
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31.12.2021 17:33 Ответить
Треба дивитись на Мадуру. Нас жде така ж історія. Тільки ось американці держуть цих дібілів при владі, дають гроші.
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31.12.2021 16:21 Ответить
ХУЖЫНИБУДИТ😁
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31.12.2021 16:21 Ответить
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всем болтунам и критикам, которые визжали после введения госрегулирования цен на моторное топливо. бензин дизтопливо исчезло с АЗС? нет? "зрада" отменяется??
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31.12.2021 16:22 Ответить
в армии? да. исчезло
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31.12.2021 17:43 Ответить
Бензин не щез, бо націнка була на нього 100%, а стала 80%. Там дійсно був сенс обмежити апетити заправок.
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31.12.2021 17:54 Ответить
Согласен, нема зрады. Тем более, никто не утверждал, что топливо и масла пропадут на заправках. Но что еще радует, так это и скумбрия подешевела до 8 за кг
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31.12.2021 18:44 Ответить
Это уже дно или ЗЕ может еще "лучше"?
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31.12.2021 16:23 Ответить
Так это еще не все, жо..а приобретает отчетливые контуры, доэкспортерились ЗЕленые :

"Тепер, коли в країні залишилося 800 млн тонн продовольчої пшениці, говорити про обмеження експорту, м'яко кажучи, пізно. Час думати, звідки тепер будемо завозити зерно чи борошно для забезпечення населення «житниці Європи» звичайним хлібом. І за якою ціною…

Нині влада розглядає кілька сценаріїв. Обговорюється впровадження граничних обсягів експорту продовольчої пшениці. Ще варіант - впровадити експортні мита на вивезення пшениці. Остаточне рішення офіційний Київ, швидше за все, прийме в січні 2022 року. "

Запізнилися: влада має намір впровадити обмеження на експорт продовольчої пшениці
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31.12.2021 16:30 Ответить
Бузько - "Тепер, коли в країні залишилося 800 млн тонн продовольчої пшениці" не млн. а тис. тон.........
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31.12.2021 18:37 Ответить
началось.. теперь "умные" зебилы скупят всю олию и батоны, а заодно и сральную бумагу с солью, шоб два раза не ходить..
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31.12.2021 16:31 Ответить
так смешно....руководство страны запретило какой то там батон уведомлять о его подорожании.. это что новогодняя шутка....? а что разве уровень жизни людей зависят от чудо юдо продукта БАТОНА...? да нахрен он кому упал тот батон....я думал сейчас прочитаю перечень продуктов которые будут контролировать барыг торгашей которые накручивают на товары десятки и соткни % от закупки...
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31.12.2021 16:32 Ответить
имитация бурной деятельности
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31.12.2021 16:42 Ответить
Это дискриминация любителей кирпичей и круглых.
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31.12.2021 18:35 Ответить
чтоб вы делали если б не зеля, на батонах бы разорились, а так благодаря ему они доступны, но только половинку, целый накладно
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31.12.2021 16:34 Ответить
Когда государство вручную регулирует цены на продукты, то продукты почему-то исчезают из магазинов. Доказано совком. Жаль, у квартальных ********* нет мозгов поэтому это не поймут. А частные производители не будут работать себе в убыток - это факт. Так что поздравляю любителей приколов, вы сделали это вместе.
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31.12.2021 16:39 Ответить
ЗЕплесень!!!Вопрос?как будиш всю страну кормить?Твоя Доилка Зеля завянет через такое малое время!что дети будут ждать от твоей Ж по 8 гр РЫБКИ!!!
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31.12.2021 16:41 Ответить
Здається прийшов той розрекламований совком час - "і рибку по 8 грн з'їсти і на ...й сісти!

Лєнка це знає
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31.12.2021 16:45 Ответить
Тепер ясно, що 73% Не Лохів по дорозі до Зеленого Раю годувати не будуть.
Правнуки від "дєдов" не відстали
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31.12.2021 16:43 Ответить
зеля пол-батона
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31.12.2021 16:43 Ответить
Первый шаг к карточкам, после НГ будут вообще дрова, ФОПы перестанут временно работать так как никто не может объяснить как избежать штрафа.
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31.12.2021 16:44 Ответить
палю рецепт из времен госрегулирования - батон макаем в подсолнечное масло, посыпаем солью... ммм, вкуснота, как раз под выступление презезели
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31.12.2021 16:46 Ответить
главное чтоб мороженная скумбрия не подорожала, из неё можно приготовить много полезных президентских блюд
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31.12.2021 16:49 Ответить
надеюсь, батоны золотые?
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31.12.2021 16:51 Ответить
Счастливое 1 января 2022! Спасибо вам, зебилы, зебелята и просто зебанутые!!!
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31.12.2021 16:52 Ответить
Правильно! На кулёчки установим минимальные цены, а на батоны максимальные. Баланс!
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31.12.2021 16:58 Ответить
Олія уйде на єкспорт( не рафінована) , а від туди знову в Україну,( вже очищена) ,але на її вартість постанови Кабміну не вплинуть.
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31.12.2021 17:08 Ответить
началось. чучело докерувалось
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31.12.2021 17:10 Ответить
Как у индйцев ,у украинской власти есть своя священная корова со своими лоббистами в Раде.Эти лоббисты из разных партий,но очень сплочены.Я имею ввиду агролатифундистов - грабителей.Лоббисты -Сольский,Богдан,Бахматюк,Кернел и все другие.Чего проще- ввести экспортное мито на значимые продукти.Сою,Кукурузу,Пшеницу,Сахар,лес и тд.Мы -воюющая страна.У нас должны быть НЗ.Доходы от экспортного мыта можно направить на улучшение питания ВСУ, на доплаты на Масло,мясо,молоко гречку итд .для получающих субсидию.Не надо ограничивать мелкого производителя который, полностью зависим от агромонополистов.Агромонополисты - как наркоманы подсели на легкие деньги от продажи масла,сои,кукурузы,пшеницы.Китай создал полуторагодовой запас сои,кукурузы и других продуктов..тем самым взвинтив цены во всем мире.Но Китай готовится к войне со всем цивилизованным миром за Тайвань и спорные острова и территории.Он себя страхует от разных негараздив,а Богданы ,Кернелы,Бахматюки ,Сольские не хотят даже заморачивать голову глубокой переработкой сои кукурузы,Нам бы соевое и кукурузное масло было бы тоже в нагоди.Короче - власть примитивна в своей алчности.
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31.12.2021 17:15 Ответить
Це у вас в кібуці такі тексти пишуть?
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31.12.2021 17:43 Ответить
ні, у вас, у відділку фсб, з українців юдофобів роблять
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31.12.2021 17:48 Ответить
н-дя... з батонами негарно вийшло, - на шо тепер покращення намазувать?
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31.12.2021 17:27 Ответить
Я ізвіняюсь канєшна -а на скумбрію мороженую буде нацєнка?
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31.12.2021 17:49 Ответить
А шо там скумбрія? Надіюся, так і буде по 8 грн?
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31.12.2021 17:52 Ответить
ну шо ви так накинулись на на ту ленкину скумбрію .. до нового року ціна стабільна.
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31.12.2021 17:55 Ответить
А тем временем к середине пятницы, 31 декабря, февральские фьючерсы достигли стоимости €67,49, что эквивалентно $794 за тысячу кубометров газа. Цена упала на 22% за сессию.
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31.12.2021 18:12 Ответить
Довге,зелене і пахне ковбасою.Що це?Електричка
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31.12.2021 18:23 Ответить
ТАК ПОДЕШЕВЕЛИ ИЛИ ТРЕТИЙ МАЙДАН !?)
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31.12.2021 18:26 Ответить
блаЗЄнські совкові рила. Де ті корисні ідіоти, що говорили, мовляв, вони молоді й вестимуть нас від совка? Це патентоване совкове плем'я з крівово_роґа нікуди вас не приведе, окрім ссср.
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31.12.2021 18:39 Ответить
Для справки - рекультивация подсолнечника-8 лет, кукурузы, сорго-6лет,
сои-5лет. Европа в большинстве не выращивает эти культуры, а в Украине уже угробили землю. Европа в большинстве производит оливковое( Средиземноморье) и задарма берёт в Украине подсолнечное.
Масло рафинируют и дезодорируют, пакуют и экспортируют, в том числе в Украину. Сравните цены .
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31.12.2021 18:47 Ответить
на золотые батоны??? петухович плачет навзрыд...))
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31.12.2021 19:17 Ответить
Зебилью под елочку продуктовые карточки
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31.12.2021 20:29 Ответить
Ну тут всё просто.Производителям не выгодно продавать за гривну,когда можно продать в ЕС за бакс,а прибыль отправить в офшор
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31.12.2021 21:25 Ответить
В зелин?
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31.12.2021 21:58 Ответить
С бошки твоей пробитой копаем профит для морга
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31.12.2021 22:11 Ответить
До кацапского нового года еще далеко,а ты уже в говно?
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31.12.2021 23:32 Ответить
Вместо того, чтобы навести порядок в газодобыче,
они начинают имитировать "заботу о народе".
Сами же знают, что батоны либо уменьшатся до размеров булочки
за 3 копейки, либо исчезнут прилавков, и будут продаваться везде из-под полы как сигареты...
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31.12.2021 22:12 Ответить
Имею предположения что это ткскзть пилотный проект. Пробный шар в лузу.
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31.12.2021 23:10 Ответить
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