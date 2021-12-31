Кабмін запровадив держрегулювання цін на батони та соняшникову олію, - постанова

Продавці мають повідомляти про подорожчання батонів і соняшникової олії заздалегідь.

Відповідне рішення уряду міститься у постанові уряду №1432 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 грудня 2020 р. № 1236" від 30 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Так, батон та соняшникова олія додані до списку харчових продуктів, подорожчання яких суб'єкти господарювання, що їх реалізують, мають декларувати заздалегідь. Також Кабмін заборонив встановлювати націнку на ці два продукти понад 10%.

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