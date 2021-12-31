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Новини Політика України
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Кабмін (5781) ціни (437) олія (1)

Кабмін запровадив держрегулювання цін на батони та соняшникову олію, - постанова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін запровадив держрегулювання цін на батони та соняшникову олію, - постанова

Продавці мають повідомляти про подорожчання батонів і соняшникової олії заздалегідь.

Відповідне рішення уряду міститься у постанові уряду №1432 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 грудня 2020 р. № 1236" від 30 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Так, батон та соняшникова олія додані до списку харчових продуктів, подорожчання яких суб'єкти господарювання, що їх реалізують, мають декларувати заздалегідь. Також Кабмін заборонив встановлювати націнку на ці два продукти понад 10%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин і майже всі овочі, - Держстат

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Топ коментарі
+33
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31.12.2021 16:19
+29
В комуністів завжди проблеми з хлібом.
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31.12.2021 15:35
+28
😀😀😀
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31.12.2021 15:39
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Хай тепер Зевиборці поскавчать про любов до Шмарклі.
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31.12.2021 16:04 Відповісти
Дебіли!!!
На газ ціну спочатку відрегулюйте. Навіщо і кому ми переплачуєм у 7-8 разів?!
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31.12.2021 16:01 Відповісти
Вони не дебіли. Вони - вороги ...
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31.12.2021 16:14 Відповісти
Во сколько? Только электрика подорожала в 2.5. раза за год. А газ в 7 раз был при цене в 44 грн. за куб, а сейчас благодетели на январь предлагают уже по 73 !
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31.12.2021 16:25 Відповісти
цена куба украинского выдобутка собивартость стоит один гривен. В Европе 80 гривен куб. 79 гривен гешефту бабушке Бене в офшер зеленского профиту
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31.12.2021 16:33 Відповісти
Прочитай текст Асоціації, за яку ти ходив на майдан. Там про ціну на газ "власного видобутку" все написано.
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31.12.2021 21:36 Відповісти
Ого... Це означає, що полки північних лисиць не підкрадаються непомітно, а ідуть відкрито, "строевым, чеканя шаг"
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31.12.2021 16:03 Відповісти
Торгова націнка не більше 10% - це хірня!
Виробники з цими тарифами на електроенергію і газ зроблять відпускну ціну 100 грн., а супермаркет поставить 110 грн. Радуйтесь зелебобики!
"Здравствуй жопа, Новый год!"
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31.12.2021 16:04 Відповісти
не за горами "талони" на 1 л олії на місяць і олин батон з турецького зерна на день на сім'ю з 3 х чоловік.Талони мабуть можна буде отримати в "дії".в кого немає смартфона "лапа ведведя"
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31.12.2021 16:05 Відповісти
а на скумбрию ?
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31.12.2021 16:05 Відповісти
Вот настоящий подарок для народа! Наши "слуги" вынесли "соломоново решение" - тепереча ,перед тем как повышать цену на батон или бутыль с маслом ,надо будет ПРЕДУПРЕДИТЬ! Эта же какая забота: к примеру ,пенсионер, узнав про очередное повышение, получит инфаркт в домашних, комфортных условиях ,а не в супермаркете.
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31.12.2021 16:07 Відповісти
это *****, извините за мой французский
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31.12.2021 16:10 Відповісти
Не ображай орган, котрий тебе створив.
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31.12.2021 16:26 Відповісти
не створив а лише родив... Дісно ж, тільки в московській уяві дітородні органи - щось низьке і недостойне. І тому назвами цих органів вони лаються.
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31.12.2021 16:58 Відповісти
А что, надо использовать как ласкательные ?
("... Моя ж ти зіронько піхвонько...")
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31.12.2021 21:58 Відповісти
зіронько... А та, кому треба, зрозуміє
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01.01.2022 15:08 Відповісти
Когда там талоны раздадут мудрому народу?
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31.12.2021 16:10 Відповісти
Очень много "приятных" сюрпризов
Ждет в новом году дуралеев-зебилов
С наступающим, зебобики, годом замороженной зеленой скумбрии
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31.12.2021 16:12 Відповісти
Это очень-очень хорошо. Теперь подсолнечное масло, как и положено, будет продаваться в комплекте со скумбрией по 8, чтобы сразу жарить потому, что скумбрия по 8 на жаре от газа по 40+транспортировка долго не выдержит. А батоны - с говядиной по 20, чтобы митболы лепить, дабы батоны черстветь не успевали. И это будет доступно каждому!
Каждому..., кто сможет отыскать соответствующие точки продажи.
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31.12.2021 16:14 Відповісти
Ну все, пі#дєц!
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31.12.2021 16:14 Відповісти
Зате скумбрія по 8 грн.
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31.12.2021 16:15 Відповісти
А огірки свіжі ...по сотні..
гривасов
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31.12.2021 16:21 Відповісти
Не советуюю скупляться на базарах, там барыги вообще берега попутали. В АТБ нету таких цен на огурцы
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31.12.2021 16:31 Відповісти
Так уже хлеб подорожал на 3 грн. И масло подорожало. Не поздно ли?
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31.12.2021 16:17 Відповісти
решение кабмина поддерживаю - не может в стране, являющейся мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла, это самое масло стоить ДОРОЖЕ, чем в странах куда оно экспортируется! если нувориши не хотят ограничивать свои "аппетиты", им в этом поможет государство!
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31.12.2021 16:18 Відповісти
в такому випадку потрібно кабмін дискваліфікувати. А за антиринкове регулювання - дискваліфікувати повторно.
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31.12.2021 18:36 Відповісти
вот когда РЫНОК будет, тогда и будешь "дискваліфікувати"!
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31.12.2021 20:00 Відповісти
Ціна на масло вже з літа впала. Але не через рішення кабміну.
Як гадаєте, з якої причини?
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31.12.2021 21:31 Відповісти
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31.12.2021 16:19 Відповісти
нічого ти не розумієш: закриття маслозаводу це благо, адже не потрібно буде ходити на роботу і вкалупать там з ранку до вечора. зеля піклується про громадян!!!
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31.12.2021 16:29 Відповісти
Не пожруть -зате поржуть !
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31.12.2021 17:45 Відповісти
Вот и квартальная смешная экономика началась
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31.12.2021 16:21 Відповісти
Це - наслідки. Почалася вона раніше.
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31.12.2021 17:33 Відповісти
Треба дивитись на Мадуру. Нас жде така ж історія. Тільки ось американці держуть цих дібілів при владі, дають гроші.
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31.12.2021 16:21 Відповісти
ХУЖЫНИБУДИТ😁
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31.12.2021 16:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
всем болтунам и критикам, которые визжали после введения госрегулирования цен на моторное топливо. бензин дизтопливо исчезло с АЗС? нет? "зрада" отменяется??
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31.12.2021 16:22 Відповісти
в армии? да. исчезло
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31.12.2021 17:43 Відповісти
Бензин не щез, бо націнка була на нього 100%, а стала 80%. Там дійсно був сенс обмежити апетити заправок.
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31.12.2021 17:54 Відповісти
Согласен, нема зрады. Тем более, никто не утверждал, что топливо и масла пропадут на заправках. Но что еще радует, так это и скумбрия подешевела до 8 за кг
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31.12.2021 18:44 Відповісти
Это уже дно или ЗЕ может еще "лучше"?
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31.12.2021 16:23 Відповісти
Так это еще не все, жо..а приобретает отчетливые контуры, доэкспортерились ЗЕленые :

"Тепер, коли в країні залишилося 800 млн тонн продовольчої пшениці, говорити про обмеження експорту, м'яко кажучи, пізно. Час думати, звідки тепер будемо завозити зерно чи борошно для забезпечення населення «житниці Європи» звичайним хлібом. І за якою ціною…

Нині влада розглядає кілька сценаріїв. Обговорюється впровадження граничних обсягів експорту продовольчої пшениці. Ще варіант - впровадити експортні мита на вивезення пшениці. Остаточне рішення офіційний Київ, швидше за все, прийме в січні 2022 року. "

Запізнилися: влада має намір впровадити обмеження на експорт продовольчої пшениці
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31.12.2021 16:30 Відповісти
Бузько - "Тепер, коли в країні залишилося 800 млн тонн продовольчої пшениці" не млн. а тис. тон.........
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31.12.2021 18:37 Відповісти
началось.. теперь "умные" зебилы скупят всю олию и батоны, а заодно и сральную бумагу с солью, шоб два раза не ходить..
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31.12.2021 16:31 Відповісти
так смешно....руководство страны запретило какой то там батон уведомлять о его подорожании.. это что новогодняя шутка....? а что разве уровень жизни людей зависят от чудо юдо продукта БАТОНА...? да нахрен он кому упал тот батон....я думал сейчас прочитаю перечень продуктов которые будут контролировать барыг торгашей которые накручивают на товары десятки и соткни % от закупки...
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31.12.2021 16:32 Відповісти
имитация бурной деятельности
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31.12.2021 16:42 Відповісти
Это дискриминация любителей кирпичей и круглых.
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31.12.2021 18:35 Відповісти
чтоб вы делали если б не зеля, на батонах бы разорились, а так благодаря ему они доступны, но только половинку, целый накладно
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31.12.2021 16:34 Відповісти
Когда государство вручную регулирует цены на продукты, то продукты почему-то исчезают из магазинов. Доказано совком. Жаль, у квартальных ********* нет мозгов поэтому это не поймут. А частные производители не будут работать себе в убыток - это факт. Так что поздравляю любителей приколов, вы сделали это вместе.
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31.12.2021 16:39 Відповісти
ЗЕплесень!!!Вопрос?как будиш всю страну кормить?Твоя Доилка Зеля завянет через такое малое время!что дети будут ждать от твоей Ж по 8 гр РЫБКИ!!!
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31.12.2021 16:41 Відповісти
Здається прийшов той розрекламований совком час - "і рибку по 8 грн з'їсти і на ...й сісти!

Лєнка це знає
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31.12.2021 16:45 Відповісти
Тепер ясно, що 73% Не Лохів по дорозі до Зеленого Раю годувати не будуть.
Правнуки від "дєдов" не відстали
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31.12.2021 16:43 Відповісти
зеля пол-батона
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31.12.2021 16:43 Відповісти
Первый шаг к карточкам, после НГ будут вообще дрова, ФОПы перестанут временно работать так как никто не может объяснить как избежать штрафа.
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31.12.2021 16:44 Відповісти
палю рецепт из времен госрегулирования - батон макаем в подсолнечное масло, посыпаем солью... ммм, вкуснота, как раз под выступление презезели
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31.12.2021 16:46 Відповісти
главное чтоб мороженная скумбрия не подорожала, из неё можно приготовить много полезных президентских блюд
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31.12.2021 16:49 Відповісти
надеюсь, батоны золотые?
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31.12.2021 16:51 Відповісти
Счастливое 1 января 2022! Спасибо вам, зебилы, зебелята и просто зебанутые!!!
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31.12.2021 16:52 Відповісти
Правильно! На кулёчки установим минимальные цены, а на батоны максимальные. Баланс!
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31.12.2021 16:58 Відповісти
Олія уйде на єкспорт( не рафінована) , а від туди знову в Україну,( вже очищена) ,але на її вартість постанови Кабміну не вплинуть.
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31.12.2021 17:08 Відповісти
началось. чучело докерувалось
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31.12.2021 17:10 Відповісти
Как у индйцев ,у украинской власти есть своя священная корова со своими лоббистами в Раде.Эти лоббисты из разных партий,но очень сплочены.Я имею ввиду агролатифундистов - грабителей.Лоббисты -Сольский,Богдан,Бахматюк,Кернел и все другие.Чего проще- ввести экспортное мито на значимые продукти.Сою,Кукурузу,Пшеницу,Сахар,лес и тд.Мы -воюющая страна.У нас должны быть НЗ.Доходы от экспортного мыта можно направить на улучшение питания ВСУ, на доплаты на Масло,мясо,молоко гречку итд .для получающих субсидию.Не надо ограничивать мелкого производителя который, полностью зависим от агромонополистов.Агромонополисты - как наркоманы подсели на легкие деньги от продажи масла,сои,кукурузы,пшеницы.Китай создал полуторагодовой запас сои,кукурузы и других продуктов..тем самым взвинтив цены во всем мире.Но Китай готовится к войне со всем цивилизованным миром за Тайвань и спорные острова и территории.Он себя страхует от разных негараздив,а Богданы ,Кернелы,Бахматюки ,Сольские не хотят даже заморачивать голову глубокой переработкой сои кукурузы,Нам бы соевое и кукурузное масло было бы тоже в нагоди.Короче - власть примитивна в своей алчности.
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31.12.2021 17:15 Відповісти
Це у вас в кібуці такі тексти пишуть?
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31.12.2021 17:43 Відповісти
ні, у вас, у відділку фсб, з українців юдофобів роблять
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31.12.2021 17:48 Відповісти
н-дя... з батонами негарно вийшло, - на шо тепер покращення намазувать?
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31.12.2021 17:27 Відповісти
Я ізвіняюсь канєшна -а на скумбрію мороженую буде нацєнка?
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31.12.2021 17:49 Відповісти
А шо там скумбрія? Надіюся, так і буде по 8 грн?
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31.12.2021 17:52 Відповісти
ну шо ви так накинулись на на ту ленкину скумбрію .. до нового року ціна стабільна.
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31.12.2021 17:55 Відповісти
А тем временем к середине пятницы, 31 декабря, февральские фьючерсы достигли стоимости €67,49, что эквивалентно $794 за тысячу кубометров газа. Цена упала на 22% за сессию.
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31.12.2021 18:12 Відповісти
Довге,зелене і пахне ковбасою.Що це?Електричка
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31.12.2021 18:23 Відповісти
ТАК ПОДЕШЕВЕЛИ ИЛИ ТРЕТИЙ МАЙДАН !?)
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31.12.2021 18:26 Відповісти
блаЗЄнські совкові рила. Де ті корисні ідіоти, що говорили, мовляв, вони молоді й вестимуть нас від совка? Це патентоване совкове плем'я з крівово_роґа нікуди вас не приведе, окрім ссср.
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31.12.2021 18:39 Відповісти
Для справки - рекультивация подсолнечника-8 лет, кукурузы, сорго-6лет,
сои-5лет. Европа в большинстве не выращивает эти культуры, а в Украине уже угробили землю. Европа в большинстве производит оливковое( Средиземноморье) и задарма берёт в Украине подсолнечное.
Масло рафинируют и дезодорируют, пакуют и экспортируют, в том числе в Украину. Сравните цены .
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31.12.2021 18:47 Відповісти
на золотые батоны??? петухович плачет навзрыд...))
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31.12.2021 19:17 Відповісти
Зебилью под елочку продуктовые карточки
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31.12.2021 20:29 Відповісти
Ну тут всё просто.Производителям не выгодно продавать за гривну,когда можно продать в ЕС за бакс,а прибыль отправить в офшор
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31.12.2021 21:25 Відповісти
В зелин?
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31.12.2021 21:58 Відповісти
С бошки твоей пробитой копаем профит для морга
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31.12.2021 22:11 Відповісти
До кацапского нового года еще далеко,а ты уже в говно?
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31.12.2021 23:32 Відповісти
Вместо того, чтобы навести порядок в газодобыче,
они начинают имитировать "заботу о народе".
Сами же знают, что батоны либо уменьшатся до размеров булочки
за 3 копейки, либо исчезнут прилавков, и будут продаваться везде из-под полы как сигареты...
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31.12.2021 22:12 Відповісти
Имею предположения что это ткскзть пилотный проект. Пробный шар в лузу.
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31.12.2021 23:10 Відповісти
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