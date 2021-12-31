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Кабмін запровадив держрегулювання цін на батони та соняшникову олію, - постанова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Продавці мають повідомляти про подорожчання батонів і соняшникової олії заздалегідь.
Відповідне рішення уряду міститься у постанові уряду №1432 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 грудня 2020 р. № 1236" від 30 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
Так, батон та соняшникова олія додані до списку харчових продуктів, подорожчання яких суб'єкти господарювання, що їх реалізують, мають декларувати заздалегідь. Також Кабмін заборонив встановлювати націнку на ці два продукти понад 10%.
Топ коментарі
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показати весь коментар31.12.2021 16:19
+29 Ksenia VB
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+28 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар31.12.2021 15:39
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Будь ласка, зачекайте...
На газ ціну спочатку відрегулюйте. Навіщо і кому ми переплачуєм у 7-8 разів?!
Виробники з цими тарифами на електроенергію і газ зроблять відпускну ціну 100 грн., а супермаркет поставить 110 грн. Радуйтесь зелебобики!
"Здравствуй жопа, Новый год!"
("... Моя ж ти
зіронькопіхвонько...")
Ждет в новом году дуралеев-зебилов
С наступающим, зебобики, годом замороженной зеленой скумбрии
Каждому..., кто сможет отыскать соответствующие точки продажи.
гривасов
Як гадаєте, з якої причини?
"Тепер, коли в країні залишилося 800 млн тонн продовольчої пшениці, говорити про обмеження експорту, м'яко кажучи, пізно. Час думати, звідки тепер будемо завозити зерно чи борошно для забезпечення населення «житниці Європи» звичайним хлібом. І за якою ціною…
Нині влада розглядає кілька сценаріїв. Обговорюється впровадження граничних обсягів експорту продовольчої пшениці. Ще варіант - впровадити експортні мита на вивезення пшениці. Остаточне рішення офіційний Київ, швидше за все, прийме в січні 2022 року. "
Запізнилися: влада має намір впровадити обмеження на експорт продовольчої пшениці
Лєнка це знає
Правнуки від "дєдов" не відстали
сои-5лет. Европа в большинстве не выращивает эти культуры, а в Украине уже угробили землю. Европа в большинстве производит оливковое( Средиземноморье) и задарма берёт в Украине подсолнечное.
Масло рафинируют и дезодорируют, пакуют и экспортируют, в том числе в Украину. Сравните цены .
они начинают имитировать "заботу о народе".
Сами же знают, что батоны либо уменьшатся до размеров булочки
за 3 копейки, либо исчезнут прилавков, и будут продаваться везде из-под полы как сигареты...