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Россия анонсировала создание нового военного полигона в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия анонсировала создание нового военного полигона в оккупированном Крыму

Русские создают новые военные полигоны. Один из них будет размещен в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат современной техникой, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Крыму", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Осенью СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит новое масштабное военное вторжение.

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Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО "гарантий безопасности" - в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из бывших советских республик.
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Топ комментарии
+15
Нормальні країни займаються наукою, технічними розробками, генетикою, космічними подорожами. І тільки дикі кацапи з середньовіччя не планують нічого, окрім війни
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31.12.2021 18:20
+8
Помер давно! "Танцор" зламав ногу і не було грошей на лікування!
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31.12.2021 18:54
+6
Кримчани звичайно будуть в захваті! Родная говень вимагає поділитися землею
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31.12.2021 18:27
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Нормальні країни займаються наукою, технічними розробками, генетикою, космічними подорожами. І тільки дикі кацапи з середньовіччя не планують нічого, окрім війни
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31.12.2021 18:20 Ответить
темрява повисла над кримом. )
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31.12.2021 18:41 Ответить
А на самом деле они мирные и дружелюбные, и их общество совсем не милитаризовано, и уж конечно войной они никому не угрожают?
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31.12.2021 18:53 Ответить
Угу, в совке в 1939 году тоже мирная жизнь присутствовала, ну.
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31.12.2021 19:30 Ответить
Украина в то время была там же, где сейчас Крым - под московитской оккупацией.
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31.12.2021 19:54 Ответить
У Старому Криму полігон старий, ще совковий.
Можливо при Україні не використовувався та не модернізувався, бо не було потреби.

А так да - Крим для військових, як база і попу помити, бо в Турцію не пускають
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31.12.2021 19:47 Ответить
Зачем раше новые расходы, когда страна на грани финансового краха?
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31.12.2021 18:22 Ответить
Див. - Північна Корея.
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31.12.2021 18:25 Ответить
Кримчани звичайно будуть в захваті! Родная говень вимагає поділитися землею
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31.12.2021 18:27 Ответить
они уже уничтожили Алупкинский парк
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31.12.2021 18:28 Ответить
Ага, радости полные галифе будет. Строит там концлагерь. Кстати хочется высе у журналюг россейских спросить: Там тот морячок , что в 14 году танцевал все танцует? Только наверное теперь возле безкозырки, куда мелочь кидают.
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31.12.2021 18:30 Ответить
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31.12.2021 18:33 Ответить
Помер давно! "Танцор" зламав ногу і не було грошей на лікування!
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31.12.2021 18:54 Ответить
ось вона- карма.
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31.12.2021 19:09 Ответить
Ну они ж все поголовно мечтали умереть в Мордоре , вот мечта и сбылась. Ну ,а то что раньше , так это уже такое дело , по пути к руцькому жиру , не кто кормить не обещал.
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31.12.2021 19:24 Ответить
Тільки не кажіть що морачок сконав через гангрену - буду сумувати 😂
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31.12.2021 19:49 Ответить
"Синяк из Осоки" порадовал. Шлите боярышник бочками. (с Братья Карамазовы)
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31.12.2021 18:31 Ответить
как всегда в Саках!
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31.12.2021 18:38 Ответить
Всё равно туристы не хотят ехать. Не пропадать же награбленому. Был курорт, стал экстрим.
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31.12.2021 18:46 Ответить
конечно это расширение парашки на запад не должно беспокоить нато...
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31.12.2021 18:53 Ответить
туфта це усе, в павильонах мацквафильма шо угодно снимут, а потом выдадут за реализьм
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31.12.2021 19:01 Ответить
Ну да ми вже дивилися про міст знятий на мацквафільмі
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01.01.2022 08:32 Ответить
щоб там далі не трапилось -
але Крим - це смерть кацапїї !
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31.12.2021 19:04 Ответить
А шо вы хотели, бальный кацапксий .......я не знаю шо придумать.
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31.12.2021 19:15 Ответить
Засрут наш Крым и превратят в пустыню. Орда *******..
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31.12.2021 19:34 Ответить
Миролюбие к@сапов зашкаливает!!! пЫня всегда живой!
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31.12.2021 20:35 Ответить
Где нибудь поближе к населенным пунктам, так веселее, звуки родной гавани слышнее😁
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31.12.2021 21:37 Ответить
Крымчане те ,которые пришлые,всегда отличались высокомерием. Ждали хйула- теперь терпите, вам привычно.
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01.01.2022 04:07 Ответить
 
 